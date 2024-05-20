移卡（09923.HK）海外支付子公司獲《財資》「最佳收款及付款方案」3A獎

黎進達在領獎時表示，「非常感謝《財資》和星展銀行的認可，獲此殊榮展示了移卡Yeahpay在海外服務客戶的業務能力和技術實力。未來移卡將更加堅定發展國際業務，期待移卡Yeahpay未來能為更多客戶的全球業務提供數字化金融助力。」

《財資》The Asset 雜誌創辦於1999年，是亞洲地區著名的專業財經雜誌。「3A獎」是其年度最重要的評選活動，在亞太地區以及國際金融市場有較高的知名度和權威性。獎項由專業投資者及財經分析員組成的評審團經過嚴格篩選評出，旨在表彰過去一年業務具有卓越表現的機構。

值得一提的是，移卡愛樂科技獲獎的專案，是與國際知名銀行星展銀行深度合作的跨境匯款業務。在本次評選活動中，星展銀行主動向《財資》（The Asset）提名愛樂科技為優秀跨境外匯企業代表，獲得眾多評委的認可通過，獲頒「最佳收款及付款方案」獎項。星展銀行是新加坡最大的商業銀行，其業務廣泛分佈在新加坡、印尼、泰國、中國、中國香港等國家與地區。

愛樂科技的獲獎是其母公司移卡的國際化業務投入的積極成果之一。作為一家基於支付的領先科技平台，移卡近年來正在加快國際化業務拓展速度。移卡近日發佈的2023年年度業績報告顯示，其支付業務已先後獲得香港MSO、新加坡MPI、美國MSB等牌照，移卡亦積極拓展與海外卡組織、知名錢包的合作，已成功與支付寶國際簽署了全球戰略合作意向書。

目前，移卡已於新加坡及中國香港開展本地二維碼及銀行卡收單業務，服務了涵蓋餐飲、零售、酒店、奢侈品等行業內超5,000家當地知名商戶，包括呷哺呷哺、特威茶（TWG Tea）、普爾曼酒店、勞力士等品牌。移卡也在積極拓展海外SaaS業務，其投資的海外公司已在為當地星巴克、麵包新語、必勝客等知名品牌提供商戶SaaS服務。

SOURCE 移卡