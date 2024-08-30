鼎信環球資本加大對未來金融科技公司的法律執行力度，追討1,080萬美元的判決款項

佛羅里達州邁阿密海灘2024年8月30日 /美通社/ -- 鼎信環球資本（「鼎信環球」），一家位於邁阿密海灘並於美國金融監管局註冊的券商及投資銀行，今日宣佈，已加大對未來金融科技集團公司（NASDAQ：FTFT，「未來金融科技」）追討1,080萬美元法庭判決的執行力度。2021年1月14日，鼎信環球因未來金融科技在成功通過其引薦的投資者籌集超過8,000萬美元後未支付相關服務費用，提起了這起訴訟。

2024年4月16日，美國 聯邦喬治亞州北區地方法院作出修正判決，支持鼎信環球對未來金融科技的訴請 ，賠償金額約為1,080萬美元。未來金融科技曾動議申請撤銷該判決，但未能提供任何擔保金。2024年5月21日，法院裁定鼎信環球可以在其它聯邦地區執行該修正判決，並允許鼎信環球在這些地區啟動執法程序。鼎信環球已在紐約南區等法院執行了該修正判決。截至目前，未來金融科技尚未支付任何判決款項。

2024年8月28日，紐約地區法院批准了鼎信環球要求法院下達指令的動議，指令要求未來金融科技移交其所有子公司的股份，以便通過出售這些股份以實現修正判決。法院指令的相關部分指出：「…被告應交出其所有子公司的股份、成員資格或有限合夥權益，及其中國大陸和中國香港子公司的公司印章，交由美國法警拍賣或出售，直至判決款項得以償還。」儘管鼎信環球計劃與美國法警就上述事宜進行工作協調，但目前尚不清楚這些子公司是否具備足夠的價值以支付修正判決款項。

此前，鼎信環球通過其律師向未來金融科技的獨立註冊會計事務所Fortune CPA Inc. 遞交了第三方傳票，以獲取未來金融科技的銀行及財務賬戶信息相關文件。2024年8月8日，美國加利福尼亞州中區地區法院駁回了未來金融科技撤銷該傳票的動議申請，並要求Fortune CPA Inc.交出所要求的相關記錄。

鼎信環球將致力繼續執行法庭判決，其中包括在美國其它司法管轄區內、外國司法管轄區內，或針對未來金融科技的高管和董事，尋求進一步的法律追討。

關於鼎信環球資本

鼎信環球資本為一家美國投資銀行，美國金融監管局註冊成員，總部位於佛羅里達州邁阿密海灘和紐約州紐約市。

紐約律師事務所Olshan Frome Wolosky LLP擔任鼎信環球的訴訟律師。Lang Legal 律師事務所的Eric Lang律師擔任聯席 律師。此外，鼎信環球已在多個司法管轄區聘請了當地律師以推進其執法工作。

關於未來金融科技

未來金融科技集團公司的公開申報文件可通過美國證券交易委員會網站查詢，網址：https://www.sec.gov/edgar/search/#/ciks=0001066923&entityName=Future%2520FinTech%2520Group%2520Inc.%2520(FTFT)%2520(CIK%25200001066923)。

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General Counsel, FT Global Capital, Inc.

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SOURCE 鼎信環球資本