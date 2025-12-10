德昇濟醫藥完成1.08億美元B輪融資 加速全球臨床項目推進

上海2025年12月10日 /美通社/ -- 德昇濟醫藥（D3 Bio），一家專注於腫瘤治療創新藥物研發的全球臨床階段生物技術公司，今日宣佈完成1.08億美元B輪融資，以加速腫瘤創新療法的全球開發。

本輪融資由一批知名投資機構共同參與，包括 IDG 資本和松青資本。公司現有投資方 — 包括藥明康德風險投資基金、淡馬錫、紅杉中國、經緯創投以及 Medicxi 持續追加投資。全球投資方的持續支持，充分體現了資本市場對德昇濟醫藥核心管線及全球發展戰略的廣泛認可與信任。

本輪融資資金將主要用於支持公司核心候選藥物 elisrasib（D3S‑001）的全球Ⅲ期關鍵性臨床研究。該研究將分別評估 elisrasib 作為單藥及聯合用藥方案在 KRAS G12C 突變腫瘤患者中的應用，覆蓋美國、中國及歐盟等主要國家和地區，以支持後續全球註冊申報。

此外，資金還將用於推進公司以靶向與腫瘤免疫為核心的創新藥物管線，這些項目聚焦創新機制，具備潛在的「同類首創」（first in class）或「同類最佳」（best in class）優勢。

德昇濟醫藥創始人、董事長兼首席執行官陳之鍵博士表示：

「本輪融資的順利完成充分體現了投資人對我們公司願景、科學策略、業務運營以及全球研發能力的堅定信心。此次資金支持將助力我們把核心項目推進至後期臨床階段，並進一步拓展創新療法管線，持續為全球患者帶來更多有意義的治療選擇。」

德昇濟醫藥董事及科學委員會成員 Antoine Yver 博士表示：

「本次融資充分體現了業界對快速、高效推動具有同類最佳或首創潛力科學成果的高度認可，這一方向對社會具有重要意義。同時，也印證了德昇濟醫藥在創新實力、科學願景與發展戰略方面的領先地位。此項進展進一步凸顯了 elisrasib 在 KRAS G12C 突變腫瘤患者治療領域的獨特潛力。」

關於德昇濟醫藥（D3 Bio）

德昇濟醫藥（D3 Bio）是一家全球性生物技術公司，專注於腫瘤學和免疫學領域新藥的發現、開發和商業化。公司通過其獨有的臨床洞察和生物標誌物轉化醫學研發策略，研發具有臨床意義的創新療法，滿足患者的迫切需求。公司所有項目均擁有全球權益。

如需瞭解更多信息，請訪問 www.d3bio.com。

SOURCE 德昇濟醫藥