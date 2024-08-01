金沙中國榮獲標準普爾全球環境、社會及管治評分最佳1%殊榮

《可持續發展年鑒2024》中國版分別評估超過1,700家企業，覆蓋中國內地、香港及澳門共60個行業；而金沙中國是12家獲評為中國企業標普全球「企業可持續發展評估評分最佳1%」的企業之一。

《可持續發展年鑒2024》國際版分別評估共超過9,400家企業，覆蓋全球62個行業；金沙中國是66家獲評為標普全球「企業可持續發展評估評分最佳1%」的企業之一。

金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾表示：「是次榮獲標普全球的專業認可，金沙中國為此感到莫大的鼓舞和振奮。我謹代表公司衷心感謝團隊成員全力配合公司的可持續發展策略。能夠躋身中國以及全球『標普全球企業可持續發展評估評分最佳1%』，是對公司在實踐環境、社會及管治政策的重要肯定，令我們引以為傲。金沙中國根植澳門二十多年，一直與本澳各界同行，並堅定地致力履行我們的三大企業責任支柱：人才、社區及地球，全賴與我們並肩同行的團隊成員、供應商和社區合作伙伴，謹在此與他們分享這項國際榮譽。」

金沙中國去年的員工培訓時數達到233萬，並提早實現減少17.5%的碳排放的目標，公司義工隊多年來更無私奉獻逾31萬個志願服務時數，足見公司在可持續發展方面成果超卓。

標普全球2023年度企業可持續發展評估是對企業可持續發展實踐和績效的全面性評估，涵蓋全球多家企業。在該評估的評審標準下，企業在其所在行業中獲評分最高的15%方可被納入《可持續發展年鑒2024》。標普全球企業可持續發展評估恪守一系列固定的規則，將每家公司平均1,000個資料點轉換為標普全球企業可持續發展評估評分。

企業可持續發展評估分數的指標、問題和準則全面涵蓋管治及經濟、環境和社會類別，包括透明度和報告、商業道德、氣候戰略、勞工常規指標、人權和人力資本發展，且因應不同議題在每個行業的可持續發展相關性和重要性而調整。該評估從通過62份行業特定問卷，為企業作評估，每份逾100條問題，涵蓋經濟、社會和環境等23個主題，以彰顯其數據的可信度、洞察及實際應用。

金沙中國亦憑藉在環境、社會及管治方面的成就，於2023年獲標普全球道瓊斯可持續發展指數（DJSI） 認可，包括連續第二年入選道瓊斯可持續發展世界指數，以及連續第三年入選道瓊斯可持續發展亞太指數。道瓊斯可持續發展指數被譽為評定及推進全球環境、社會及管治表現的「黃金標準」，是評價企業可持續發展能力最廣受認可的標準之一。

金沙中國透過母公司拉斯維加斯金沙集團的「人才、社區與地球」企業社會責任平台推行一系列舉措，包括「金沙環保360」全球可持續發展項目、「金沙關懷」企業公民計劃，以及為團隊成員而設的「金沙中國學院」培育平台，積極履行企業社會責任。公司多年來長期推動本澳經濟及社會發展，在實現企業可持續發展目標的同時，致力打造更好的生活及工作環境。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於金光綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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