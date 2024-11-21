玫琳凱專利數量創1,678 項歷史新高
新聞提供者玫琳凱
21 11月, 2024, 16:29 CST
臺北2024年11月21日 /美通社/ -- 護膚創新領域的全球領導者之一玫琳凱公司透露，在其成立60周年後，玫琳凱公司已申請了 1,678項專利，涵蓋其全球產品組合中的產品、先進技術和包裝設計。這一里程碑驗證了其作為直銷和化妝品行業頂級創新者之一的地位。
Mary Kay的科學家在美國德州達拉斯舉行的2024年研究性皮膚病學會（SID）會議上分享了兩項最新突破性研究成果：一項研究成果是可減少污染和老化對人體皮膚明顯影響的抗氧化療法；另一項研究成果的重點是應用運算工具準確預測各種化妝品成分的安全性以及人體皮膚的潛在反應。
「我們很高興能站在創新的前線，創造美容產品，為我們的獨立銷售人員及其世界各地的客戶注入活力。我們屢獲殊榮的產品組合是創新見解和嚴格測試的結果，確保每個配方都達到最高標準的品質、功效和安全性。」 玫琳凱公司首席品牌與科學官 Lucy Gildea 博士說。
玫琳凱的成功在於提供創新、高性能的產品。每年玫琳凱投資數百萬美元進行研究並進行數十萬次測試，以確保每個產品都符合我們的安全、品質和性能高標準。從創新的護膚品到大膽的彩妝和香水，玫琳凱產品滿足了世界各地女性的一切需求。
從靈感到配方，再到最終分銷，每款新產品都經過一系列嚴格的研究和消費者測試程式。通過不斷梳理全球最新的成分、技術和創新，我們的專業科學家團隊能夠不斷提供尖端產品。除了致力於創新外，玫琳凱還與全球頂級化妝師、潮流引領者和時裝設計師合作，使我們的獨立美容顧問能夠提供女性想要的令人無法抗拒的產品，以及她們喜愛的個性化服務。
SOURCE 玫琳凱
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