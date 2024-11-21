玫琳凱專利數量創1,678 項歷史新高

「我們很高興能站在創新的前線，創造美容產品，為我們的獨立銷售人員及其世界各地的客戶注入活力。我們屢獲殊榮的產品組合是創新見解和嚴格測試的結果，確保每個配方都達到最高標準的品質、功效和安全性。」 玫琳凱公司首席品牌與科學官 Lucy Gildea 博士說。

玫琳凱的成功在於提供創新、高性能的產品。每年玫琳凱投資數百萬美元進行研究並進行數十萬次測試，以確保每個產品都符合我們的安全、品質和性能高標準。從創新的護膚品到大膽的彩妝和香水，玫琳凱產品滿足了世界各地女性的一切需求。

從靈感到配方，再到最終分銷，每款新產品都經過一系列嚴格的研究和消費者測試程式。通過不斷梳理全球最新的成分、技術和創新，我們的專業科學家團隊能夠不斷提供尖端產品。除了致力於創新外，玫琳凱還與全球頂級化妝師、潮流引領者和時裝設計師合作，使我們的獨立美容顧問能夠提供女性想要的令人無法抗拒的產品，以及她們喜愛的個性化服務。

SOURCE 玫琳凱