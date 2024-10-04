聖諾醫藥獲認購1,752.7萬股認購股份 新資金注入促進業務增長發展

香港、馬里蘭州德國城和中國蘇州2024年10月4日 /美通社/ -- Sirnaomics Ltd. （「本公司」，股份代號：2257.HK，連同其附屬公司，統稱「本集團」或「Sirnaomics」或「聖諾醫藥」），一家行業領先的專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司，欣然宣佈，本公司與認購人潘洪輝博士（「潘博士」），訂立認購協議，潘博士計劃按認購價每股股份約3.36港元認購17,527,696股認購股份，相當於經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約16.7%，所得款項總額約為5,890萬港元。

潘博士在生物技術領域的豐富經驗和成功背景，將有助推動本集團的業務發展及藥物研發進程，進一步提升本集團的核心競爭力。此外，潘博士對市場敏銳的洞察力，將能促進本集團的戰略規劃和資源配置，助力本集團實現長期增長和可持續發展。

Sirnaomics創始人、董事長兼首席執行官陸陽博士表示：「我們對是次與潘博士簽訂認購協議感到非常欣喜，這不僅將為Sirnaomics提供重要的資金支持，還將進一步優化我們的股權結構。憑藉潘博士於生物製藥行業的豐富經驗及成功往績，加上Sirnaomics在核酸新藥創製領域率先和堅實的業務基礎，相信此次強強聯手將為本集團的主要產品及業務發展提供良機，並增強本集團的財務健康。」

關於 Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，專注於探索及開發創新藥物，用於治療具有醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是首家於亞洲和美國均擁有重要市場地位的臨床階段RNA療法公司。憑藉其專有的遞送技術：多肽納米顆粒遞送平台和GalNAc RNAi遞送平台GalAhead™，Sirnaomics已建立豐富的候選藥物管線。首款利用本公司GalAhead™技術的候選藥物STP122G目前已進入I期開發階段。通過STP705和STP707的臨床項目，本公司在腫瘤應用方面亦取得多項成功。隨著本集團生產設施於中國建立，Sirnaomics目前正在實現從生物科技公司向生物製藥公司的躍進。有關更多詳情，請瀏覽網站 www.sirnaomics.com。

SOURCE 聖諾醫藥