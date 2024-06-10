1 Billion Followers Summit 為即將舉行的第三屆推出新計劃、新倡議和新大使

New Media Academy 行政總裁 Alia Al Hammadi 表示，1 Billion Followers Summit 反映了阿聯酋副總統兼總理兼杜拜統治者 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 的願景：創造理想的條件，以吸引能夠豐富阿拉伯和全球媒體生態的創意和創新者。

她強調今屆高峰會的使命，是在前幾屆成功舉辦並引起全球高度關注的基礎上，促進在數碼傳媒領域產生積極影響。Al Hammadi 表示：「即將舉行的下屆，強調了 1 Billion Followers Summit 的使命，是在這些準備會議中產生的突破性想法來推動地區和全球積極影響的使命。」

主要倡議和計劃

高峰會的準備會議向內容創作者準備了 100 萬美元的獎項，而得獎者的作品必須體現何謂「Content for Good」並對社區產生積極影響。

觀眾將有權提名心儀的內容創作者獲得此獎項，將透過公眾投票決定入圍者；專家小組在 3 天的高峰會期間將選出最終得獎者。

會議還揭示了 1B Pitches：即將舉行的峰會的重要計劃，並為具有突破性想法的內容創作者提供資金和支援的倡議。此計劃強調高峰會致力於促進創新，並向傳媒和內容企業家賦權。

參加者將有機會直接向尋求贊助創新項目的主要投資者和企業推介自己的想法。有興趣的人士，歡迎透過高峰會網站 (https://www.1billionsummit.com) 提交想法。

這次會議還揭示了 1 Billion Followers Summit 大使，其中包括 Ahmed El Ghandour，以及 Anazala Family，當中包括 Anas Marwah 和 Asala Maleh，這些大使將協助推廣活動並擴大活動的影響力，其他大使的身分將在稍後宣布。

El Ghandour 以其受歡迎的 YouTube 節目「Al Daheeh」而聞名，在 2018 年獲評為阿拉伯世界最具影響力的人物之一。Marwah 和 Asala 是成功的 YouTube 頻道 Anazala Family 背後的二人組合，此頻道創下了 3 項健力士世界紀錄 (Guinness World Record ) 並獲得了 Kids' Choice Award。

SOURCE New Media Academy