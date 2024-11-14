商業和金融界呼籲政府釋放對低碳產品的需求，並加速價值達10億美元的工業項目，以推動綠色經濟增長

阿塞拜疆巴庫2024年11月14日 /美通社/ -- 在一封公開信中，超過40位商業和金融領袖，以及代表超過1,000家企業和金融機構的聯盟，呼籲各國政府緊急採取行動，推動對綠色材料、化學品和燃料的需求，以加速全球高排放行業[1]的去碳化進程。他們強調政府政策在激勵需求、支持低碳轉型中的關鍵作用。此舉可釋放高達1兆美元[2]的投資，並促成500多個綠色工業設施在2030年前動工。這將使鋁、建材、化工、鋼鐵、航空及航運等高排放行業達成減排目標，並協助在未來十年內與1.5°C升溫路徑保持一致。

來自ITA和Mission Possible Partnership（MPP）的最新數據顯示，工業專案的管道正在日益增長。然而，少於20%的專案已投入營運或具備開始建設所需的資金和批准。自2024年4月以來，全球僅有八個設施達成最終投資決策（FID），而561個已宣佈但尚未確定的專案中，300個已等待至少兩年。如果以目前的進度繼續，全球的設施建設將需要大約35年才能完成足夠數量的專案[3]。