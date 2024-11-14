商業和金融界呼籲政府釋放對低碳產品的需求，並加速價值達10億美元的工業項目，以推動綠色經濟增長
新聞提供者ITA
14 11月, 2024, 17:33 CST
- 由40多位全球商界領袖和700多家金融機構支持的「工業轉型加速器」（ITA）發出公開信，呼籲各國政府透過政策措施來刺激綠色產品需求。
- 由於需求不確定且缺乏激勵措施，工業減碳的進展停滯不前。生產商與消費者陷入僵局，因為高碳產品的價格更低，對減碳產品的需求有限。
- 最新數據顯示，2024年計劃中的大型綠色工業設施數量整體增長，但自四月以來，僅有八個項目成功獲得融資。
阿塞拜疆巴庫2024年11月14日 /美通社/ -- 在一封公開信中，超過40位商業和金融領袖，以及代表超過1,000家企業和金融機構的聯盟，呼籲各國政府緊急採取行動，推動對綠色材料、化學品和燃料的需求，以加速全球高排放行業[1]的去碳化進程。他們強調政府政策在激勵需求、支持低碳轉型中的關鍵作用。此舉可釋放高達1兆美元[2]的投資，並促成500多個綠色工業設施在2030年前動工。這將使鋁、建材、化工、鋼鐵、航空及航運等高排放行業達成減排目標，並協助在未來十年內與1.5°C升溫路徑保持一致。
來自ITA和Mission Possible Partnership（MPP）的最新數據顯示，工業專案的管道正在日益增長。然而，少於20%的專案已投入營運或具備開始建設所需的資金和批准。自2024年4月以來，全球僅有八個設施達成最終投資決策（FID），而561個已宣佈但尚未確定的專案中，300個已等待至少兩年。如果以目前的進度繼續，全球的設施建設將需要大約35年才能完成足夠數量的專案[3]。
為了實現與1.5°C目標相符的軌跡，所有計劃中的項目必須在未來兩年內獲得資金支持並開始建設[4]。
由於缺乏相應政策，綠色產品的需求未能得到有效激發，這使得企業和金融機構無法獲得所需的確定性來進行長期投資。因此，許多項目正處於停滯狀態。由於更便宜且碳排放較高的替代品仍然可得，且缺乏足夠的激勵措施來促使選擇更清潔的選項，買家無法承諾大規模的長期購買協議。
由ITA領導，並獲得格拉斯哥金融聯盟（The Glasgow Finance Alliance for Net Zero，簡稱「GFANZ」）支持，來自50多個國家/地區的聯盟在公開信中呼籲各國政府採取政策措施。
- 支持全球碳定價和燃料標準措施
- 設立並執行強制性配額，強制使用低碳及近零碳燃料和產品
- 設立強制性目標，要求公共採購中使用低碳及近零碳材料
- 設定嚴格且逐步收緊的全生命週期碳排放限額
- 實施機制，便於彌合綠色商品與潛在買家之間價格差距
與此公開信一同，ITA發佈了《綠色需求政策手冊》（Green Demand Policy Playbook），該手冊闡述了各國政府可採取的基於證據的政策措施，旨在提高對低碳及近零碳材料、化學品和燃料的需求，從而釋放供應。
[1] 鋁、水泥、化學品、鋼鐵、航空和航運
[2] 總投資額（全球及區域）的數據是根據MPP全球專案追蹤器（MPP Global Projects Tracker）所識別的項目數量計算的，該追蹤器利用綜合數據來描繪向符合零碳目標的項目投資進展，並結合公開可用的投資數據及見解，估算出綠色工業項目達成最終投資決策所需的投資金額。來源包括：MPP、RMI、Systemiq和BNEF。
[3] 以每6個月7個項目的進度來計算，552個項目需要約40年（(552/7)/2）
[4] 該追蹤器將實際投資進度與MPP 2030年管道目標進行比較，這些目標代表了到2030年實現碳排放減少所需的約70%的減排量，並確保各行業在其碳預算範圍內，並朝2050年達成淨零排放目標。剩餘的30％可透過能源和材料效率實現
SOURCE ITA
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