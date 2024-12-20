「友邦嘉年華」於中環海濱慶祝10周年

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示：「過去十年，『友邦嘉年華』已經成為香港大型盛事。這個標誌性的冬季活動匯聚社區各界，包括我們的客戶、慈善團體、遊客及廣大市民，共同創造無數快樂回憶。過去十年的『友邦嘉年華』更為香港帶來港幣18億經濟效益。

今年，為慶祝『友邦嘉年華』的十歲生日，我們以『Season of Love』為主題，將捐贈40,000張門票予慈善團體，並向病童贈送毛公仔，藉此進一步在社區傳播歡樂和分享愛。我們希望『友邦嘉年華』繼續在社區帶來歡樂，讓大家與摰愛創造更多快樂回憶，實踐『健康長久好生活』。」

為慶祝「友邦嘉年華」10歲生日，我們將舉辦有史以來最大型的活動，除了備受歡迎的經典機動遊戲項目回歸外，還有令人振奮的新景點及首次在香港亮相的項目，包括來自歐洲28項機動遊戲，超過30個遊戲攤位，贏取超過100萬隻全新毛公仔。此外，更設有互動探索區和攝影區，期望為您創造最難忘時刻。今年的美食村和社區舞台規模進一步擴大，提供19個美食攤位和匯聚300個社區合作夥伴，再加上首次亮相的「藍妹大排檔」，將為大家帶來一個集視覺享受和動感娛樂於一身的休憩空間。

活動舉辦單位Great China Entertainment Group首席執行官Randy Bloom表示：「今天我們慶祝這個香港珍愛的傳統十周年；標誌著我們旅程中的一個重要里程碑。過去幾星期，我們的團隊一直努力不懈地打造此非凡的製作，承諾在這個節日期間點燃喜悅，帶給訪客們無限歡樂。這個活動年復一年的演變，見證我們合作夥伴、社區和忠實粉絲的堅定支持。我們為這個活動在過去十年中所取得的成就感到自豪，並熱切期待歡迎每一位來到『友邦嘉年華』的您。」

「友邦嘉年華」現場娛樂無限。除了廣受歡迎的遊樂設施、攤位遊戲、打卡景點和餐飲選擇外，今年更增添許多全新精彩亮點。

「友邦峻宇呈獻世界雜技團」雜技表演

在「友邦峻宇呈獻世界雜技團」表演，您將欣賞到全新令人讚嘆的表演。來自12個國家的表演者將讓您目不轉睛，藝術家們以非凡的技巧，與才華洋溢的演員一起以幽默的方式吸引觀眾眼球，適合一家大細觀賞。繼去年創下票房紀錄後，享負盛名的Gandeys Circus製作的「世界雜技團」再度強勢回歸。這次網羅了來自哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、埃塞俄比亞、巴西和英國，全球頂尖人才組成超級巨星陣容，帶來充滿創意和娛樂性的精彩演出。每天最多四場表演，65分鐘演出不設中場休息。12月份的演出門票正熱賣中，座位有限，請盡早預留位置。

Live at the Big Top音樂會

在嘉年華的壓軸周，大帳篷將再次變身成為香港最獨特的現場音樂表演舞台。2025年2月11日至16日期間，本地及國際級表演者將聚首一堂，包括香港炙手可熱的創作歌手Gareth.T、全球白金銷量的音樂才子Christopher、人氣節目"Mania – The ABBA Tribute"，以及由Magic Room x SuNKeN帶來的特別派對等，讓您在獨特而親密的環境中與心儀的表演嘉賓近距離接觸，限量門票現已開始發售。

2月12日—Christopher（丹麥）

2月13日—Gareth.T 湯令山（香港）與特別嘉賓Gordon Flanders

2月14日—Magic Room x SuNKeN

2月15日至16日—Mania – The ABBA Tribute

藍妹大排檔

在「友邦嘉年華」首次亮相的藍妹大排檔將展現香港充滿活力的酒吧文化、地道傳統和現場娛樂，呈現嶄新、熱鬧、親切的大排檔氛圍。

當您踏入其中，將會被帶到一個突破界限、充滿創意的地方，成為尋求香港難忘特色的終極體驗之地。與我們一同參與多元化的活動，包括舞蹈及電子音樂、廣東的士高經典、棟篤笑，以及您最喜愛的本地潮人掌管的酒吧活動。



這個場地經過特別設計，以香港活力四射場景為首創概念，以滿足不同類型的活動需要，從售票的音樂會、表演藝術演出，以至私人派對和企業活動。參加我們的開幕之夜，成為首批沉浸於獨特、升級版大排檔體驗之中！

這裡不僅是「友邦嘉年華」入場人士的酒吧，也有門票銷售的活動，活動陣容包括Jokerz x Takeout Comedy、Cassio、Benny Cee、Soho House、Reflex/Broadback、蘭桂坊、Dead Poets、Call me Al 等。如欲了解活動詳情及購票資訊，請到https://www.eventbrite.com/cc/the-blue-girl-dai-pai-dong-3910273 。

「友邦嘉年華」360度觀景台

利用風景如畫的中環海濱位置，我們特意建造了一個高架觀景台，為遊客提供在社交媒體分享的打卡點。於這個黃金位置，您可以拍攝到標誌性的香港摩天輪、最受歡迎的飛天鞦韆和燈塔滑梯，展現了香港海濱壯麗的天際線，這些景點預計將成為今年冬季香港最受青睞的攝影景點。美景將充斥著您的社交媒體動態，請萬勿錯過拍攝完美照片的機會。

全新遊樂設施！極限昇空 及繽FUN屋

世界頂級驚險遊樂設施之一將在「友邦嘉年華」十周年之際再度回港。這個遊樂設施極限昇空高達35.8米，將人們高高拋向中環海濱的天空中，對於尋求刺激的訪客來說，定必再次成為「友邦嘉年華」中最受歡迎的遊樂設施之一。另外，全新的繽FUN屋亦是首次在香港亮相，保證會帶來令人毛骨悚然的樂趣，讓你雙腿發抖。這兩個景點將會廣受歡迎。

合作夥伴活動：

今年，友邦嘉年華有七個核心支持夥伴：瑞銀集團、國泰、lankwaifong.com、樂高集團、Trip.com、The Sandbox 和 Mercedes Benz。這些品牌都是去年的合作夥伴，還有更多國際品牌帶來全新的互動活動、送贈紀念品和品牌推廣活動，為「友邦嘉年華」增添更多樂趣。



值得期待的活動包括：

AIA 再想健康工作坊 – AIA相信健康不只一種定義，並希望透過一系列的互動工作坊鼓勵參加者以全新方式打造他們獨一無二的健康之旅。



工作坊的内容包括節慶藝術手工製作，例如：使用回收物料製作聖誕裝飾，讓參加者以趣味與意義兼備的活動實現環保和創意。其他工作坊包括品嚐AIA特調氣泡茶、由星級攝影大師主講的攝影工作坊以及 Grand Seiko 手錶展覽。限量工作坊名額將以先到先得的形式開放予嘉年華入場的公眾人士，訪客可在現場登記。有關更多工作坊的詳情，請到「AIA「再想健康空間」查詢 。





– AIA相信健康不只一種定義，並希望透過一系列的互動工作坊鼓勵參加者以全新方式打造他們獨一無二的健康之旅。 工作坊的内容包括節慶藝術手工製作，例如：使用回收物料製作聖誕裝飾，讓參加者以趣味與意義兼備的活動實現環保和創意。其他工作坊包括品嚐AIA特調氣泡茶、由星級攝影大師主講的攝影工作坊以及 Grand Seiko 手錶展覽。限量工作坊名額將以先到先得的形式開放予嘉年華入場的公眾人士，訪客可在現場登記。有關更多工作坊的詳情，請到「AIA「再想健康空間」查詢 樂高 ®建造比賽 – 樂高®今年與我們的社區計劃合作，為社區競技場帶來一個有趣、教育性和互動性的活動。樂高®建造比賽邀請8至14歲的兒童組成隊伍，爭奪「友邦嘉年華」樂高®小冠軍的稱號。每周最多10個隊伍，需依照當周主題建造一個樂高®模組。每周只揀選一個隊伍為冠軍，並可進入總決賽角逐冠軍。獲勝隊伍將贏得特別的樂高®獎品，其創意作品也會在「友邦嘉年華」展示給大家欣賞。在1月4日（星期六），還將舉辦特別的「家庭日」，歡迎兒童及其家庭成員一同參與，一起創作、建造和合作。





– 樂高®今年與我們的社區計劃合作，為社區競技場帶來一個有趣、教育性和互動性的活動。樂高®建造比賽邀請8至14歲的兒童組成隊伍，爭奪「友邦嘉年華」樂高®小冠軍的稱號。每周最多10個隊伍，需依照當周主題建造一個樂高®模組。每周只揀選一個隊伍為冠軍，並可進入總決賽角逐冠軍。獲勝隊伍將贏得特別的樂高®獎品，其創意作品也會在「友邦嘉年華」展示給大家欣賞。在1月4日（星期六），還將舉辦特別的「家庭日」，歡迎兒童及其家庭成員一同參與，一起創作、建造和合作。 The Sandbox 活動 – 今年，The Sandbox以玻璃纖維打印技術，將像素藝術照片裝置帶到現實，讓「友邦嘉年華」的訪客可以與他們喜愛的The Sandbox角色拍照。此外，在活動空間周圍將展示特殊的QR Code，嘉年華粉絲可以掃描以贏取5個SAND代幣，這些代幣可用於在美食村的小吃攤位兌換爆谷或汽水。相信會成為現場活動中令人興奮的應用加密貨幣的實際案例。





– 今年，The Sandbox以玻璃纖維打印技術，將像素藝術照片裝置帶到現實，讓「友邦嘉年華」的訪客可以與他們喜愛的The Sandbox角色拍照。此外，在活動空間周圍將展示特殊的QR Code，嘉年華粉絲可以掃描以贏取5個SAND代幣，這些代幣可用於在美食村的小吃攤位兌換爆谷或汽水。相信會成為現場活動中令人興奮的應用加密貨幣的實際案例。 Mercedes Benz 活動 – 在「友邦嘉年華」入口處，一輛平治G-Wagon將自豪地矗立於模擬山丘上，成為壯觀的拍照熱點，其旁邊亦會展示去年回歸的熱門景點 - 平治迷你駕駛學校伴您打卡，讓孩子們可以在迷你平治複製品中駕駛。





– 在「友邦嘉年華」入口處，一輛平治G-Wagon將自豪地矗立於模擬山丘上，成為壯觀的拍照熱點，其旁邊亦會展示去年回歸的熱門景點 - 平治迷你駕駛學校伴您打卡，讓孩子們可以在迷你平治複製品中駕駛。 海洋公園呈獻 - 熊貓天地 – 海洋公園與「友邦嘉年華」聯手呈獻熊貓天地照片裝置，以慶祝安安和可可、盈盈和樂樂與及他們的小熊貓們在香港歡度第一個聖誕節。在這個教育空間中了解這些可愛的熊貓，並掃描QR Code以兌換海洋公園的特別優惠。

社區計劃

中央舞台是「友邦嘉年華」的核心場地，為來自250多個專業和業餘的社區團體提供一個表演舞台。這個為表演者珍視的中央舞台，可以讓社區新星發光發亮，無論展示是藝術、舞蹈、音樂、體育是教育工作坊，這都能讓每個人都登上舞台成為焦點。隨著我們繼續擴展這極受歡迎且意義深遠的計劃，今年的亮點包括移民工日，展示來自香港多元移民群體的表演、為神經多樣性社區提供健身課程和無聲的士高的共融日、令人期待的世界男、女子力量競賽回歸、本地社區藝術展覽、學生樂隊表演等等。透過「友邦嘉年華」充滿活力的社區計劃，體現了我們對社區參與的承諾。

今年我們捐贈超過四萬張「友邦嘉年華」門票給不同慈善機構和學校，創歷史新高，我們旨在希望更多人可以享受「友邦嘉年華」帶來的樂趣。

美食村

毗鄰社區中央舞台的是廣受歡迎的美食村，遊客可以一邊品嚐珍珠奶茶，享用燒賣，或是放鬆地喝著冰凍啤酒、享受紐約披薩，同時欣賞每日免費娛樂。今年，美食村規模更大，共有19家精心挑選的攤位，提供各式各樣的國際飲品、小吃和主菜，滿足大眾口味。除了去年人氣街頭小吃CSC、長洲電影院俱樂部和小台北外，還有新餐廳的特別菜單，包括獲獎的印度菜Tulsi、午餐肉飯團、Pololi的夏威夷魚生飯，以及La Creperie的正宗法式可麗餅。隨著夕陽西下，Stella Bar提供各種啤酒、紅酒和烈酒，讓大家盡情享用。

Live at the Big Top音樂會

「Live at the Big Top 2025」將由全球白金銷量的音樂才子Christopher Nissen揭開序幕，他以其同名音樂會「Christopher」而聞名，是近年來丹麥最受歡迎的流行歌手之一，累積超過35億次的串流播放量。在韓國和中國擁有龐大的粉絲群，僅在韓國就擁有超過5億次的串流播放量，在中國的QQ音樂排行榜上亦屢登榜首。

過去幾年，他曾與請夏、李泳知和Griff等知名藝人合作。2023年，他更參演了Netflix的熱門電影《美麗人生頌》及為其作曲，發行後隨即登上平台首位熱門電影，獲得廣泛的好評並在全球熱播。

接下來的晚上，香港備受歡迎的創作歌手Gareth.T繼音樂發行、亞洲巡迴演出、音樂節和校園演出的旋風式音樂年後，將在Live at the Big Top帶來全新音樂會，準備展開2025年！約定您在中環海濱見面，為即將來臨的情人節慶祝增添氣氛。無論您是與伴侶共度良宵還是獨身一人，都必定能渡過一個充滿感人旋律和浪漫氛圍的音樂之夜，Gareth將為遠道而來的粉絲們傾情演唱。

作為備受喜愛的創作歌手，Gareth以其獨特的風格和真誠的魅力而聞名。憑藉《Boyfriend Material》、《Honest》、《緊急聯絡人》、《勁浪漫超溫馨》和《國際孤獨等級》等多首熱門歌曲，其富有共鳴的歌詞和打入靈魂深處的聲線感動不少聽眾。作為香港音樂界的一顆璀璨明珠，Gareth持續讓粉絲引以為豪地稱為自己的偶像。

Gareth.T當晚將由特別嘉賓Gordon Flanders助陣一同演出。Gordon Flanders 是一位25歲的香港創作歌手，以獨特的R&B嗓音和吉他風格而聞名。在日本著名的洗足學園音樂大學畢業後回港發展，為多位知名本地歌手作曲及擔任製作人。他的才華無限，展現了扎實的音樂基礎，不僅在 R&B 領域中發光發熱，更拓展至爵士樂和巴薩諾瓦，甚至以英語、國語、廣東話和日語發行音樂。

他的歌曲例如《1234》和《INSECURE》在各大平台上累積超過2000萬次播放，鞏固了他在國語R&B音樂界崛起的地位。他於2023年發行了首張個人專輯《FLANDERS》，融合了另類和多元的音樂元素，展現了Gordon Flanders獨特的音樂風格。

以其強烈的個人風格和流暢旋律而聞名，這次在Live at the Big Top的特別嘉賓演出不容錯過，將在您的情人節前夕帶來完美的表演。

隨著周末的到來，於2020年成立的Magic Room，從地下電子音樂活動發展至今已成為一種文化現象。這次與去年在Live at the Big Top舉辦過精彩售罄演出的SuNKeN合作，在獨特的大帳篷環境中帶來別具特色的Magic Room體驗。敬請密切留意即將公布的壓軸表演消息。

壓軸登場的是全球第一的ABBA致敬表演—Mania，將在大帳篷上演三場演出。這是來自倫敦西區的原版致敬表演，「Mania – the ABBA Tribute」將帶您穿越時光，重現世界上最優秀的流行樂團之一的現場演出。高水平專業製作自1999年創建，於2000年首演。2002年，他在倫敦的斯特蘭劇院演出18周，為來自世界各地的粉絲重現了ABBA的現象。

這場致敬表演已在委內瑞拉、北美、塔希提、墨西哥、德國、法國、瑞士、奧地利、荷蘭、丹麥、瑞典、盧森堡等地進行國際巡迴演出，至今來到香港，亦會成為全球最成功的ABBA巡迴致敬表演。

隨著他們繼續在全球巡迴演出，大部份場次門票在演出前經已售罄。不要錯過這場表演，您肯定會「享受生命中最美好的時光」。

如果您是現場音樂的愛好者，這個獨特音樂場地將為您帶來非凡體驗。立即訂購門票 (www.aiacarnival.com/liveatthebigtop)，不要錯過與明星近距離接觸、欣賞他們在雜技表演舞台上演出的機會。

了解更多活動詳情及門票資訊，請到 www.aiacarnival.com。於網上預早購買門票更可享受優惠，例如每張門票最少節省20港幣（與現場購買比較）、代幣套裝可享九折優惠，更可確保在高峰時段預留雜技表演門票及VIP座位，並可以從優先通道加快進入活動場地。

關於Great China Entertainment Group Limited

Great China Entertainment Group Limited為Great Entertainment Group其下的附屬公司。

Great Entertainment Group是一間屢獲殊榮的活動策劃及製作公司，透過娛樂節目將品牌和客戶群聯繫起來。我們專業策劃大型及令人難忘的活動，為客戶創造高效的市場推廣機會。在過去的八年間，我們用心製作並提供高質素的娛樂節目活動給目標客戶群，已成功舉辦500多場活動，吸引逾2000萬的消費者。我們的使命是將好玩，令人樂而忘返的娛樂帶給大眾。

關於友邦香港及澳門

友邦保險於 1931 年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有近 17,000 名財務策劃顧問 1， 以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過 360 萬客戶 2提供專業服務及不同類型產 品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計 劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。

1截至2024年6月30日

2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2024年6月30日)

SOURCE 友邦嘉年華