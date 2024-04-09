「塑」造新生命：可口可樂®100% 再造膠樽登陸香港

一直以來，可口可樂香港與行業協會及不同組織（包括「免『廢』暢飲」及同業夥伴）緊密合作，持續舉辦各項消費者教育及社區回收計劃，促進飲品包裝回收。在香港，可口可樂系統企業夥拍「免『廢』暢飲」，在 2024 年額外投放三百萬港元，支持全新的鄰里回收計劃，鼓勵參與的屋邨、清潔人員及住戶建立回收的習慣和機制。可口可樂香港系統企業邀請全港家庭進行膠樽回收，為塑膠循環再生盡一分力！

太古可口可樂東南亞、香港、台灣區域首席執行官金憶 (Hunter Jin)表示：「我們一直積極推動環保回收，並與主要持份者合作，在回收技術、設施，以至回收業界及倡議組織等方面投放資源。在香港，可口可樂系統企業是本地塑膠循環經濟的強大推手，當中最佳的例證就是我們在塑新生的大額投資。塑新生是香港首個準食品級的塑膠回收設施。該設施將有足夠的處理能力，到 2030 年把我們等量的所有售出PET膠樽回收再造，實現天下無廢 World Without Waste 的願景。」

可口可樂公司香港、台灣、澳門特許經營總監 Marella Canepa Risso 指出：「我們的產品包裝就是最大、最受注目的廣告招牌。我們一直善用品牌的力量，通過可口可樂®、bonaqua®「飛雪®」等領導品牌教育、啟發及推展可持續發展的願景。採用 100% 再造膠樽*作為可口可樂®商標產品的包裝，是我們邁向可持續發展的重要步驟，同時彰顯回收對於推進循環經濟的作用。」

是項舉措充分體現可口可樂公司積極締造可持續未來的承諾。近年，可口可樂公司在香港實施了一系列創新而扎實的可持續發展行動，包括：

使用rPET再造膠的旅程始於2019年。當時，多個可口可樂公司商標品牌開始採用rPET製作膠樽。

自2020年起，所有在本地生產的bonaqua ® 「飛雪 ® 」水樽（2公升或以下）均使用100% 再造膠樽*製造。近期推出的bonaqua ® 「飛雪 ® 」微氣礦物質水， 亦沿用這種可持續包裝。

「飛雪 」水樽（2公升或以下）均使用100% 再造膠樽*製造。近期推出的bonaqua 「飛雪 」微氣礦物質水， 亦沿用這種可持續包裝。 每個bonaqua ® 「飛雪 ® 」500毫升膠樽的重量為11.8 克，比市面上一般PET 膠樽輕52.8%**。與其他樽裝水品牌相比，此舉有助減少總二氧化碳排放量29%***。

「飛雪 」500毫升膠樽的重量為11.8 克，比市面上一般PET 膠樽輕52.8%**。與其他樽裝水品牌相比，此舉有助減少總二氧化碳排放量29%***。 2020年，Sprite ® 「雪碧 ® 」將樽身轉為透明，方便回收再生。最近，Schweppes ® 「玉泉 ® 」樽裝有氣水亦轉用了透明膠樽。

「雪碧 」將樽身轉為透明，方便回收再生。最近，Schweppes 「玉泉 」樽裝有氣水亦轉用了透明膠樽。 為減少塑膠使用量，bonaqua ® 「飛雪 ® 」已於全港設立接近170個加水站，並倡導「自備水樽」的習慣。

「飛雪 」已於全港設立接近170個加水站，並倡導「自備水樽」的習慣。 2021年，bonaqua ® 「飛雪 ® 」推出無招紙樽裝礦物質水，以突破傳統的包裝設計進一步減少包裝物料的使用，提升膠樽的回收價值。

「飛雪 」推出無招紙樽裝礦物質水，以突破傳統的包裝設計進一步減少包裝物料的使用，提升膠樽的回收價值。 2022年，可重用玻璃樽裝系列重新推出，當中包括"Coca-Cola ® Original"「可口可樂 ® 」、"Coca-Cola ® " No Sugar「無糖可口可樂 ® 」、"Sprite ® "「雪碧 ® 」、"Fanta ® "「芬達 ® 」及 "Schweppes ® 「玉泉 ® 」等主要品牌。

Original"「可口可樂 」、"Coca-Cola " No Sugar「無糖可口可樂 」、"Sprite "「雪碧 」、"Fanta "「芬達 」及 "Schweppes 「玉泉 」等主要品牌。 2022年，bonaqua ® 「飛雪 ® 」推出首個可作獨立銷售的無招紙樽裝礦物質水，方便更多消費者可在不同銷售點購買產品。

「飛雪 」推出首個可作獨立銷售的無招紙樽裝礦物質水，方便更多消費者可在不同銷售點購買產品。 2023年，bonaqua®「飛雪®」推出礦物質水玻璃樽裝，與理念相同的酒店業者一起推動可持續發展。

香港太古可口可樂董事及總經理楊小慧 (Connie Yeung) 表示：「作為世界最大的可口可樂汽水廠之一，我們會繼續善用專業知識及開發新的生產技術，為消費者提供更多環保的飲品選擇，促進循環經濟的發展。我們將可持續發展的精神融入每個營運環節，包括設計、採購、生產及物流運輸等，為邁向可持續生活方式的目標作出貢獻。『「塑」造新生命！』通過適當的回收再造，膠樽可以一次又一次重獲新生。我們鼓勵消費者審視自己的回收習慣，同時作出改變，與我們攜手建立一個無廢世界。」

如欲了解更多可口可樂®100% 再造膠樽*的資料，可致電香港太古可口可樂客戶熱線 852-2210 3888查詢，或透過香港太古可口可樂分銷商或 eShop (https://www.swirecocacolahk.com)購買有關產品。

*樽蓋及標籤除外 ** bonaqua®「飛雪®」500毫升膠樽的重量為11.8 克，比市面上一般PET 膠樽的18-32克為輕。（資料來源：塑新生有限公司https://www.nlplastics.com.hk/pet-hdpe/） ***根據本地大學一項名為 'Consequential Life Cycle Analysis Results for the Development of Bonaqua Environmental Clams' (2020年7月22日) 之研究

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可口可樂公司是全系列飲品公司，在超過 200 個國家為消費者提供 500 多個飲品品牌。 在 香港，公司的產品系列涵蓋有汽飲品、有糖及無糖茶品、果汁、運動飲料、水及水分補給飲品等。我們擁有 12 個品牌，提供多達 70 多種飲料，包括「可口可樂」、無糖「可口可樂」、「加系可口可樂」、「雪碧」、無糖「雪碧」、「芬達」、「玉泉」、「飛雪」礦物質水、「淳。茶舍」、「Minute Maid」、「Minute Maid Qoo」、「Glaceau 維他命水」、「陽光」、「水動樂」、「健康工房」、「紅茶花伝」「CRAFTEA」及「OOHA」。 我們不斷改進產品組合，減低產品糖分，並推出嶄新產品。如欲了解更多有關可口可樂公司的資訊，請關注我們在 Facebook 及 Instagram 的可口可樂公司賬號。

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SOURCE Coca-Cola China Limited