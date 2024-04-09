「塑」造新生命：可口可樂®100% 再造膠樽登陸香港

新聞提供者

Coca-Cola China Limited

09 4月, 2024, 08:00 CST

香港2024年4月9日 /美通社/ -- 可口可樂公司今天宣布，可口可樂®商標品牌的500毫升飲品已全面採用100%再造膠樽*，開創品牌在香港之先河。可口可樂公司香港、台灣、澳門及蒙古區業務副總裁華威添Tim Warwick表示：「消費者每次享用可口可樂®500毫升膠樽產品，實際上是為可持續發展盡一分力。暢爽世界，因我不同！」

全線500毫升可口可樂®、無糖可口可樂®及加系可口可樂®均已採用100%再造膠料生產的膠樽*。新包裝上並印有「我是100% rPET*再造樽」(I'm a 100% rPET* bottle)及「請再次回收我」(Recycle Me Again)的訊息，以提高消費者的回收意識，鼓勵大家以行動支持環保。華威添指出：「可口可樂公司是推動可持續飲品包裝的先驅。為實現可持續發展的目標，我們勇於推陳出新，這次在香港推出100% 再造膠樽包裝，更標誌着我們在可持續發展的道路上邁出重要一步。」

可口可樂公司宣布，可口可樂®商標品牌的 500 毫升飲品已全面採用 100%再造樽，並正式登陸香港。
可口可樂公司宣布，可口可樂®商標品牌的 500 毫升飲品已全面採用 100%再造樽，並正式登陸香港。
（由右至左）可口可樂公司香港及澳門區特許經營總監 Marella Canepa Risso、可口可樂公 司香港、台灣、澳門及蒙古區業務副總裁 Tim Warwick、太古可口可樂東南亞、香港和台灣區域首席執行官金憶及香港太古可口可樂董事兼總經理楊小慧向大家展示 100% rPET 再造樽的新包裝產品，鼓勵大眾為可持續發展盡一分力。
（由右至左）可口可樂公司香港及澳門區特許經營總監 Marella Canepa Risso、可口可樂公 司香港、台灣、澳門及蒙古區業務副總裁 Tim Warwick、太古可口可樂東南亞、香港和台灣區域首席執行官金憶及香港太古可口可樂董事兼總經理楊小慧向大家展示 100% rPET 再造樽的新包裝產品，鼓勵大眾為可持續發展盡一分力。
可口可樂公司宣布，可口可樂®商標品牌的 500 毫升飲品已全面採用 100%再造樽，並正式登陸香港。 （由右至左）可口可樂公司香港及澳門區特許經營總監 Marella Canepa Risso、可口可樂公 司香港、台灣、澳門及蒙古區業務副總裁 Tim Warwick、太古可口可樂東南亞、香港和台灣區域首席執行官金憶及香港太古可口可樂董事兼總經理楊小慧向大家展示 100% rPET 再造樽的新包裝產品，鼓勵大眾為可持續發展盡一分力。

一直以來，可口可樂香港與行業協會及不同組織（包括「免『廢』暢飲」及同業夥伴）緊密合作，持續舉辦各項消費者教育及社區回收計劃，促進飲品包裝回收。在香港，可口可樂系統企業夥拍「免『廢』暢飲」，在 2024 年額外投放三百萬港元，支持全新的鄰里回收計劃，鼓勵參與的屋邨、清潔人員及住戶建立回收的習慣和機制。可口可樂香港系統企業邀請全港家庭進行膠樽回收，為塑膠循環再生盡一分力！

太古可口可樂東南亞、香港、台灣區域首席執行官金憶 (Hunter Jin)表示：「我們一直積極推動環保回收，並與主要持份者合作，在回收技術、設施，以至回收業界及倡議組織等方面投放資源。在香港，可口可樂系統企業是本地塑膠循環經濟的強大推手，當中最佳的例證就是我們在塑新生的大額投資。塑新生是香港首個準食品級的塑膠回收設施。該設施將有足夠的處理能力，到 2030 年把我們等量的所有售出PET膠樽回收再造，實現天下無廢 World Without Waste 的願景。」

可口可樂公司香港、台灣、澳門特許經營總監 Marella Canepa Risso 指出：「我們的產品包裝就是最大、最受注目的廣告招牌。我們一直善用品牌的力量，通過可口可樂®、bonaqua®「飛雪®」等領導品牌教育、啟發及推展可持續發展的願景。採用 100% 再造膠樽*作為可口可樂®商標產品的包裝，是我們邁向可持續發展的重要步驟，同時彰顯回收對於推進循環經濟的作用。」

是項舉措充分體現可口可樂公司積極締造可持續未來的承諾。近年，可口可樂公司在香港實施了一系列創新而扎實的可持續發展行動，包括：

  • 使用rPET再造膠的旅程始於2019年。當時，多個可口可樂公司商標品牌開始採用rPET製作膠樽。
  • 自2020年起，所有在本地生產的bonaqua®「飛雪®」水樽（2公升或以下）均使用100% 再造膠樽*製造。近期推出的bonaqua®「飛雪®」微氣礦物質水， 亦沿用這種可持續包裝。
  • 每個bonaqua®「飛雪®」500毫升膠樽的重量為11.8 克，比市面上一般PET 膠樽輕52.8%**。與其他樽裝水品牌相比，此舉有助減少總二氧化碳排放量29%***。
  • 2020年，Sprite®「雪碧®」將樽身轉為透明，方便回收再生。最近，Schweppes®「玉泉®」樽裝有氣水亦轉用了透明膠樽。
  • 為減少塑膠使用量，bonaqua®「飛雪®」已於全港設立接近170個加水站，並倡導「自備水樽」的習慣。
  • 2021年，bonaqua®「飛雪®」推出無招紙樽裝礦物質水，以突破傳統的包裝設計進一步減少包裝物料的使用，提升膠樽的回收價值。
  • 2022年，可重用玻璃樽裝系列重新推出，當中包括"Coca-Cola® Original"「可口可樂®」、"Coca-Cola®" No Sugar「無糖可口可樂®」、"Sprite®"「雪碧®」、"Fanta®"「芬達®」及 "Schweppes®「玉泉® 」等主要品牌。
  • 2022年，bonaqua®「飛雪®」推出首個可作獨立銷售的無招紙樽裝礦物質水，方便更多消費者可在不同銷售點購買產品。
  • 2023年，bonaqua®「飛雪®」推出礦物質水玻璃樽裝，與理念相同的酒店業者一起推動可持續發展。

香港太古可口可樂董事及總經理楊小慧 (Connie Yeung) 表示：「作為世界最大的可口可樂汽水廠之一，我們會繼續善用專業知識及開發新的生產技術，為消費者提供更多環保的飲品選擇，促進循環經濟的發展。我們將可持續發展的精神融入每個營運環節，包括設計、採購、生產及物流運輸等，為邁向可持續生活方式的目標作出貢獻。『「塑」造新生命！』通過適當的回收再造，膠樽可以一次又一次重獲新生。我們鼓勵消費者審視自己的回收習慣，同時作出改變，與我們攜手建立一個無廢世界。」

如欲了解更多可口可樂®100% 再造膠樽*的資料，可致電香港太古可口可樂客戶熱線 852-2210 3888查詢，或透過香港太古可口可樂分銷商或 eShop (https://www.swirecocacolahk.com)購買有關產品。

*蓋及標籤除外

** bonaqua®「飛雪®」500毫升膠樽的重量為11.8 克，比市面上一般PET 膠樽的18-32克為輕。（資料來源：塑新生有限公司https://www.nlplastics.com.hk/pet-hdpe/

***根據本地大學一項名為 'Consequential Life Cycle Analysis Results for the Development of Bonaqua Environmental Clams' (2020722) 之研究

有關可口可樂公司 

可口可樂公司是全系列飲品公司，在超過 200 個國家為消費者提供 500 多個飲品品牌。 在 香港，公司的產品系列涵蓋有汽飲品、有糖及無糖茶品、果汁、運動飲料、水及水分補給飲品等。我們擁有 12 個品牌，提供多達 70 多種飲料，包括「可口可樂」、無糖「可口可樂」、「加系可口可樂」、「雪碧」、無糖「雪碧」、「芬達」、「玉泉」、「飛雪」礦物質水、「淳。茶舍」、「Minute Maid」、「Minute Maid Qoo」、「Glaceau 維他命水」、「陽光」、「水動樂」、「健康工房」、「紅茶花伝」「CRAFTEA」及「OOHA」。 我們不斷改進產品組合，減低產品糖分，並推出嶄新產品。如欲了解更多有關可口可樂公司的資訊，請關注我們在 Facebook 及 Instagram 的可口可樂公司賬號。 

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SOURCE Coca-Cola China Limited