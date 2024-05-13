極兔速遞以100%的準時率榮登越南快遞服務質量榜首

極兔速遞越南品牌總監Phan Binh先生指出， 「客戶滿意度是極兔品牌的核心原則。我們持續致力於提升團隊的專業能力，拓展服務網絡，不斷升級技術，以強化我們的運營效能，為客戶提供無與倫比的服務，並全力支持在線商家。通過運用尖端技術和創新的物流解決方案，我們力求優化運營流程、優化成本，確保每個包裹都能安全且準時地送達客戶手中。」

作為越南快遞業的佼佼者，極兔不僅堅守準時交付的承諾，更在提升運輸效率方面取得了長足進步。2023年，公司在東南亞地區的平均包裹遞送時間比上一年縮短了6.5%，成績斐然。

此外，極兔設計的集合廣泛關鍵功能的通用技術框架JMS系統可幫助建立並不斷升級每個市場的地址數字化系統，配置運輸和網絡資源，跟蹤和監控包裹的全生命週期，確保優質的客戶服務，管理複雜的財務流程並幫助網點管理人員提升管理效率。

在2023年9月，極兔榮獲了《亞洲商業評論》頒發的「亞洲卓越技術獎」。該獎項是對極兔在高效管理和處理數據方面的專有技術以及在13個市場部署的JMS系統的認可和表彰。

極兔憑藉其技術創新，不僅顯著提高了物流效率，節約包裹遞送時間和節省成本，同時有效降低對環境的影響，為經濟的可持續發展貢獻綿薄之力。

放眼未來，極兔將持續挑戰極限，通過技術創新不斷改進服務體驗，向客戶提供卓越的快遞服務，成為客戶可以信賴的首選。在瞬息萬變的物流領域，極兔將繼續培養創新文化，探索新的方法和解決方案。

關於J&T極兔速遞

J&T極兔速遞是一家全球綜合物流服務運營商，快遞業務在全球規模最大及增長最快的東南亞和中國市場處於領先地位。公司創立於2015年，快遞網絡覆蓋印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西和埃及共13個國家。秉承「客戶為本、效率為根」的宗旨，J&T極兔速遞致力於透過智能化的基礎設施，數字化的物流網絡，為客戶提供全場景化的物流解決方案，以高效連接世界，讓物流惠及全球。

SOURCE J&T極兔速遞