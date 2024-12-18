日本經濟新聞電子版：付費數字訂閱用戶數在日本率先達到100萬

東京2024年12月18日 /美通社/ -- 日本經濟新聞社於12月10日宣佈，日本經濟新聞電子版的付費訂閱用戶數已突破100萬，成為首個（*）實現這一里程碑的國內付費數字新聞媒體。近期用戶的快速增長主要得益於企業和教育領域訂閱人數的增加。日經不斷超越其作為必讀新聞內容提供商的角色，逐漸成為越來越多受眾不可或缺的服務。

(*) 根據路透新聞學機構發佈的一份報告

（https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024/japan ）

日本經濟新聞電子版於2010年推出。最初的成功主要得益於個人訂閱用戶的大量增加，但近年來，企業和教育機構的採用率也在迅速上升。企業將其視為基本信息來源並用於員工培訓，而教育機構則越來越多地將其用作探究式學習的資源。

2024年，日本經濟新聞電子版的付費訂閱用戶迅速增加，新增約10萬人，總數達到101萬人，較2023年12月增長了13%。與此同時，包括NIKKEI Prime系列在內的日經數字媒體整體付費訂閱人數在2023年12月突破100萬，並在今年（2024年）12月達到117萬。

日經是全球第三大付費數字新聞媒體提供商：

包括英語媒體Nikkei Asia和旗下《金融時報（FT）》在內，日經集團的數字付費訂閱用戶總數達到370萬。這使其成為僅次於《紐約時報》以及《華爾街日報》出版商道瓊斯公司的全球第三大數字新聞媒體。

關於日經

日本經濟新聞社是世界知名的亞洲新聞媒體品牌，以其高質量的新聞報道，以及作為值得信賴的商業新聞與信息提供商而備受讚譽。作為一家市場新聞提供商，日經於1876年在日本成立，現已發展成為全球最大的媒體公司之一，在全球擁有37個國外新聞編輯部和約1,500名記者。日經於2015年收購了英國《金融時報》。

SOURCE Nikkei Inc.