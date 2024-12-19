100萬堂美麗課達成背後，玫琳凱的事業機會亮了

這100萬堂美麗課的背後，正是無數個「比化妝更美麗的改變」的縮影。

從「護膚小白」到美麗事業的「控場王」

在玫琳凱美容顧問的線上社區，100萬堂美麗課「有圖有真相」。一堂堂被記錄的美麗課上，玫琳凱美容顧問每個人都是「控場王」，自信滿滿，眼裡有光。

「我的工作如果用一句話概括，就是先自己變美，再幫她人變美。」許多玫琳凱美容顧問開啟這份事業的契機，就是源自想要在皮膚和整體形象上有更好的提升。在自身獲得肉眼可見的改變之後，許多人萌生了通過幫助他人變美來經營一份美麗事業的想法。

美容顧問之所以能夠在美麗課上如此自信，進而從容地經營事業，背後是玫琳凱為創業者打造的360度的支持。從「小白」到專業的全方位美麗解決方案的提供者，玫琳凱首先會提供完備的產品及護膚知識的培訓，指導老師也會一對一傳授美麗課的技巧；從事業起步之初的目標設定，到服務顧客的各個工作示范，再到成長過程中的各個階段，玫琳凱的每一位美容顧問都能獲得陪伴型指導。

作為獨立經營者，美容顧問之所以有信心銷售這些產品，是因為玫琳凱的產品不僅整合了全球領先的原料、工藝和創新技術；更重要的是，玫琳凱的產品體系是專為美容顧問的專業服務而打造的，這使得美容顧問能夠為每一位顧客提供高度定制化的全方位美麗方案。

經過超過60年的積澱，玫琳凱已擁有深入人心的品牌形象、強大的科研背景及企業實力，這些成為每一位美容顧問經營事業的後盾。

為女性而生的事業機會

在100萬堂美麗課背後，初出茅廬的00後正開始大膽追求自己的事業，也有在玫琳凱經營事業超過20年的女性。2025年也將是玫琳凱進入台灣市場的34周年，為何這份專屬於女性的事業機會能在玫琳凱保持長期旺盛的生命力？

《福布斯的商業傳奇》一書記錄了20個偉大的創業故事，在比爾蓋茨、亨利福特、J.P. 摩根、沃爾特迪斯尼等一系列男性企業家的名字中，《玫琳凱·艾施和她為女性而生的企業文化》是書中唯一由女性書寫的故事。

「懷著對女性潛能的相信，我開啟了玫琳凱公司。」玫琳凱·艾施堅信女性所擁有的潛力，為此決定為女性專門打造一個商業平台。同時，正因為她身為女性和母親，深知女性無法在事業和家庭中做選擇題，為此，玫琳凱給出了「你能擁有一切」的答案——一個既能夠實現夢想，又能夠兼顧家庭的事業機會。她知道女性喜歡美麗的事物，所以選擇了化妝品作為事業的開端。她深知當年她被駁回的「婦人之見」，實質是意味有愛心、會傾聽，能了解以及能全方位去關愛對方。

在玫琳凱獨特的商業氛圍裡，每一位創業者都能篤定向前，因為在每一步的探索前都有所指引。於此同時，玫琳凱還支持女性在經營事業過程中提升商業能力和領導力，幫助有志於邁向「大未來」的美容顧問規劃事業目標和具體行動，提升關鍵能力。

注釋： *「源自Euromonitor International Limited；美容與個人護理數據庫2024版本，以2023年零售價格計算零售額數據」

SOURCE 玫琳凱