揭曉：100家快速成長的歐洲科技企業進行規模化擴張，可以為亞洲投資者帶來長期增長與多元化投資機遇

倫敦 2025年11月20日 /美通社/ -- 在數據提供商Dealroom公布「純血馬企業100強」榜單後，歐洲、中東和非洲(EMEA)地區領先的種子階段風險投資機構Phoenix Court，力挺一類新興的歐洲科技企業。「純血馬企業」指的是那些年營收超過1億美元的快速成長型科技公司，Phoenix Court認為，這類企業能夠為日本、韓國、新加坡和香港地區等地的基金管理人帶來長期增長與回報。

作為投資過Monzo、Wise、Improbable和Tide等歐洲企業的資深投資機構，Phoenix Court熱衷於向亞洲基金強調歐洲科技領域當前所蘊含的機遇。在呼吁亞洲投資者關注歐洲機遇之際，Dealroom數據顯示，隨著投資者將歐洲視為全球第二個硅谷，來自亞洲主要市場的資金流入量，有望至少達到與2024年30億美元、2023年29億美元相當的水平。

這使得歐洲科技與軟件公司對那些尋求從美國科技公司分散投資的全球投資者頗具吸引力，畢竟最近幾周美國科技公司的估值已屢創新高。

根據Dealroom的數據，香港地區目前已成為歐洲、中東和非洲地區企業中最大的亞洲投資方——截至目前，其在風險投資中的占比已從2024年占亞洲總投資額的9%躍升至2025年的31%。這一比例已超過日本（日本對歐洲、中東和非洲地區的亞洲投資占比為28%）和中國大陸（中國大陸對該地區的投資占比從去年的25%降至2025年的19%）。

然而，日本、中國大陸及亞洲其他地區對歐洲、中東和非洲地區的總投資僅占4%——這凸顯出亞洲投資者面臨的巨大機遇。相比之下，美國投資者提供了35%的風險投資資金，歐洲、中東和非洲地區本土則貢獻了58%。

Dealroom 發布了「純血馬企業100強」榜單——該最終榜單收錄了歐洲、中東和非洲地區年營收超過1億美元的科技企業名錄。根據Dealroom的報告，目前該地區已有700余家「純血馬企業」，其中排名前100的企業去年合計營收達1680億美元。對於那些尋求從最近幾周估值屢創新高的美國科技公司那裡分散投資的全球投資者而言，這些企業堪稱理想之選。

「純血馬企業」是一種衡量企業成功的標准，反映出快速成長的科技企業廣泛轉向可持續增長與財務自律的發展趨勢。這一概念由克萊因(Klein)首創，這位由創業者轉型而來的投資者在2015年將旗下成功的科技企業出售給亞馬遜(Amazon)和蘋果(Apple)後，創立了Phoenix Court。Dealroom「純血馬企業100強」榜單中的許多企業都獲得了亞洲投資者的注資，包括Revolut、GetYourGuide、Zopa、Omio、Travelperk和Alan等。日本軟銀(Softbank)與新加坡淡馬錫(Temasek)已投資11家「純血馬企業」，同時還支持了眾多其他知名的歐洲科技初創公司。

Phoenix Court聯合創始人兼執行董事長索爾-克萊因(Saul Klein)表示：「衡量一家企業的真正標准不再是估值，而是基本面。隨著成功定義的轉變，Phoenix Court深信歐洲具備成為第二個硅谷——或者說我們更願稱之為'新帕洛阿爾托'——的巨大潛力。當前挑戰不在於創建初創企業，而在於實現規模化擴張。這正是我們選擇與重視長期增長和扎實基本面的全球投資者合作的原因。我們與亞洲主要市場的有限合伙人(LP)緊密協作，已共同支持了54家歐洲、中東和非洲地區頂尖企業，助力那些營收已達數億美元的企業進一步發展壯大。我們期待與雄心勃勃、和我們擁有相同的長期成功願景的投資者攜手共進。」

規模化擴張資本缺口

盡管歐洲科技產業增長強勁，但據Dealroom數據估算，與舊金山灣區相比，歐洲仍存在約300億美元的規模化擴張融資缺口。為填補後期成長階段的本土資本供給短板，法國、德國和英國已出台相關政策措施。然而，在歐洲、中東和非洲地區，目前已有近2000家獲得風險投資支持的企業營收不低於2500萬美元，這為全球資產配置機構和機構投資者留下了尚未充分挖掘的巨大投資機遇。

關於 Phoenix Court：Phoenix Court是歐洲、中東和非洲地區排名首位的投資機構，憑借十年深耕創新領域的投資經驗，通過旗下四支基金——LocalGlobe、Latitude、Solar和Basecamp，為從種子輪到公開市場及後續階段的雄心勃勃的創業者提供全方位支持。Phoenix Court因持續助力高營收科技企業從種子階段成長擴張，被公認為歐洲、中東和非洲地區頂尖投資者。秉承「成為優質長期伙伴、助力人才釋放全部潛能」的使命，Phoenix Court將管理公司利潤的10%及旗下所有基金超額收益的2%劃撥至其設立的基金會Phoenix Court Works。

關於 Dealroom：作為全球初創企業、成長型企業及科技生態系統方面的權威數據提供商，Dealroom.co致力於繪制世界科技生態版圖。該平台於2013年在阿姆斯特丹創立，目前與全球眾多頂尖投資者、創業者和政府組織展開合作，通過提供透明數據、深度分析及專業洞察，全面呈現初創企業動態與風險投資活動全貌。網址：www.dealroom.co

