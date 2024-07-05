下載量突破1000萬次：《西瓜遊戲》為任天堂Switch用戶發佈夏日主題皮膚追加包

新聞提供者

XGIMI

05 7月, 2024, 16:24 CST

東京2024年7月5日  /美通社/ -- 屢獲殊榮的投影儀和激光投影儀品牌極米科技旗下子公司Aladdin X Inc.於6月28日在日本推出了《西瓜遊戲》的「夏日主題皮膚追加包」。這款新的追加包現已在全球發售，玩家可以通過組合任天堂Switch™上的各種部件，享受定制遊戲界面的樂趣。

自6月28日起，我們推出了一系列免費皮膚，讓玩家可以免費定制自己喜歡的組合。此外，我們還推出了四款付費皮膚，每款皮膚的靈感都來自一個令人愉悅的夏日主題：「夏威夷海灘」、「夏日野餐」、「夏日庭院」和「花火大會」。

[Summer Version] Special Skins Expansion Pack
[Summer Version] Special Skins Expansion Pack
Suika Game - Free skins
Suika Game - Free skins
Suika Game - Sunset Beach skin
Suika Game - Sunset Beach skin
Suika Game - Sunflower Farm skin
Suika Game - Sunflower Farm skin
Suika Game - Summer Holiday skin
Suika Game - Summer Holiday skin
Suika Game - Fireworks Display skin
Suika Game - Fireworks Display skin
[Summer Version] Special Skins Expansion Pack Suika Game - Free skins Suika Game - Sunset Beach skin Suika Game - Sunflower Farm skin Suika Game - Summer Holiday skin Suika Game - Fireworks Display skin

這些付費皮膚包含多個可定制部件（背景、Poppy、盒子和裝扮自己的西瓜），讓玩家可以創造出獨一無二的設計。我們希望您能喜歡這項新功能。

我們非常高興地宣佈，《西瓜遊戲》在Nintendo Switch、iOS和安卓平台上的總下載量已超過1000萬次。我們將繼續致力於提升所有玩家的遊戲體驗，並感謝大家一如既往的支持。

西瓜遊戲-免費皮膚

免費自定義遊戲界面組合，包括背景、盒子、Poppy等您喜歡的組合。

西瓜遊戲——夏日主題皮膚追加包（付費）

我們為您準備了四款夏日主題皮膚：夏威夷海灘」、「夏日野餐」、「夏日庭院」和「花火大會

夏日主題皮膚追加包包含所有四款皮膚，現已在任天堂Switch全球電子商店發售。

價格：350日元/4.19美元/4.19歐元/3500韓元/21港元

單獨購買選項：

夏威夷海灘夏威夷海灘主題，包含8個可更換的水果部件、全新設計的Poppy和盒子，以及熱帶背景皮膚。

價格：100日元/1.19美元/1.19歐元/1000韓元/6港元

夏日野餐：夏日野餐主題，包含8個可更換的水果部件、全新設計的Poppy和盒子，以及向日葵農場背景皮膚。

價格：100日元/1.19美元/1.19歐元/1000韓元/6港元

夏日庭院：夏日庭院主題，包含8個可更換的水果部件、全新設計的Poppy和盒子，以及傳統的日本花園背景皮膚。

價格：100日元/1.19美元/1.19歐元/1000韓元/6港元

花火大會：花火大會主題，包含14個可更換的水果部件、全新設計的Poppy和盒子、煙花節風格的動畫皮膚、煙花效果的動畫遊戲啟動界面、受夏日節日啟發的限定BGM，以及每次水果進化時都會播放的音效。

價格：150日元/1.79美元/1.79歐元/1500韓元/9港元

*Nintendo Switch是任天堂的商標。

《西瓜遊戲》簡介

西瓜遊戲》是一款益智遊戲，玩家要將相同類型的水果組合在一起，逐步進化成更大的水果，最高級別的水果是西瓜。

版權所有：©︎ 2021 Aladdin X Inc

官方網站https://www.aladdinx.jp/pages/suika-game

官方X帳戶https://twitter.com/SuikaGame_jp

極米簡介

極米科技股份有限公司(688696.SH)成立於2013年，是全球領先的投影儀和激光投影儀品牌，集設計、研發、製造、銷售和服務於一體。通過與谷歌(Google)、哈曼卡頓(Harman Kardon)、德州儀器(Texas Instruments)等知名合作夥伴的合作，極米致力於打造一體化娛樂產品，並以用戶為中心不斷完善產品。2023年，極米在全球家用投影儀市場的出貨量排名第一。

垂詢詳情，請訪問https://www.xgimi.com/

SOURCE XGIMI

來自同一來源

在《西瓜游戲》中與世界各地的玩家在線競技

在《西瓜游戲》中與世界各地的玩家在線競技

Aladdin X Inc.是屢獲殊榮的投影儀和激光投影儀品牌XGIMI（極米）的子公司，該公司已經發布了「多人模式擴展包-在線版」(1)，該追加包允許玩家在Nintendo（任天堂）Switch™上互相競技。 《西瓜游戲》是一款原創游戲，於2021年4月，作為照明集成三合一投影儀popIn...
近千萬下載！超人氣《西瓜遊戲》正式推出Android版本

近千萬下載！超人氣《西瓜遊戲》正式推出Android版本

全球智慧投影機領導品牌XGIMI攜手子公司Aladdin X，正式為Android用戶推出任天堂Switch下載量排行第一名的《西瓜遊戲》，全平台累計超過890萬次下載，透過療癒系水果組合遊戲，讓用戶使用家居投影設備大螢幕暢玩的同時，也能使用手機體驗玩樂，不受場域限制盡情紓壓。...

探索

Image1

互聯網技術

Image1

電腦與電子產品

Image1

電腦與電子產品

Image1

娛樂