下載量突破1000萬次：《西瓜遊戲》為任天堂Switch用戶發佈夏日主題皮膚追加包

這些付費皮膚包含多個可定制部件（背景、Poppy、盒子和裝扮自己的西瓜），讓玩家可以創造出獨一無二的設計。我們希望您能喜歡這項新功能。

我們非常高興地宣佈，《西瓜遊戲》在Nintendo Switch、iOS和安卓平台上的總下載量已超過1000萬次。我們將繼續致力於提升所有玩家的遊戲體驗，並感謝大家一如既往的支持。

西瓜遊戲-免費皮膚

免費自定義遊戲界面組合，包括背景、盒子、Poppy等您喜歡的組合。

西瓜遊戲——夏日主題皮膚追加包（付費）

我們為您準備了四款夏日主題皮膚：「夏威夷海灘」、「夏日野餐」、「夏日庭院」和「花火大會」。

夏日主題皮膚追加包包含所有四款皮膚，現已在任天堂Switch全球電子商店發售。

價格：350日元/4.19美元/4.19歐元/3500韓元/21港元

單獨購買選項：

夏威夷海灘：夏威夷海灘主題，包含8個可更換的水果部件、全新設計的Poppy和盒子，以及熱帶背景皮膚。

價格：100日元/1.19美元/1.19歐元/1000韓元/6港元

夏日野餐：夏日野餐主題，包含8個可更換的水果部件、全新設計的Poppy和盒子，以及向日葵農場背景皮膚。

價格：100日元/1.19美元/1.19歐元/1000韓元/6港元

夏日庭院：夏日庭院主題，包含8個可更換的水果部件、全新設計的Poppy和盒子，以及傳統的日本花園背景皮膚。

價格：100日元/1.19美元/1.19歐元/1000韓元/6港元

花火大會：花火大會主題，包含14個可更換的水果部件、全新設計的Poppy和盒子、煙花節風格的動畫皮膚、煙花效果的動畫遊戲啟動界面、受夏日節日啟發的限定BGM，以及每次水果進化時都會播放的音效。

價格：150日元/1.79美元/1.79歐元/1500韓元/9港元

*Nintendo Switch是任天堂的商標。

《西瓜遊戲》簡介

《西瓜遊戲》是一款益智遊戲，玩家要將相同類型的水果組合在一起，逐步進化成更大的水果，最高級別的水果是西瓜。

版權所有：©︎ 2021 Aladdin X Inc

官方網站：https://www.aladdinx.jp/pages/suika-game

官方X帳戶：https://twitter.com/SuikaGame_jp

極米簡介

極米科技股份有限公司(688696.SH)成立於2013年，是全球領先的投影儀和激光投影儀品牌，集設計、研發、製造、銷售和服務於一體。通過與谷歌(Google)、哈曼卡頓(Harman Kardon)、德州儀器(Texas Instruments)等知名合作夥伴的合作，極米致力於打造一體化娛樂產品，並以用戶為中心不斷完善產品。2023年，極米在全球家用投影儀市場的出貨量排名第一。

垂詢詳情，請訪問https://www.xgimi.com/

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