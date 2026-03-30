華沿機器人(1021.HK)首掛 獲逾5,000倍認購 以海外收入計居中國協作機器人企業首位

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 內地協作機器人企業華沿機器人(1021.HK)今日於港交所掛牌。開盤漲逾12.47%，市值突破100億。公司成功引入高瓴旗下基金、廣發基金、摩根士丹利等多家知名投資機構作為基石投資者，公開發售部分共錄得約5,063倍的超額認購。

公司主攻協作機器人及核心運動部件，並以軟硬件一體化、自主研發能力作為主要技術路線。市場關注，在製造業升級、精密製造需求提升，以及具身智能相關產業持續發展的背景下，華沿能否憑藉其產品落地能力與海外市場拓展，進一步打開增長空間。

據招股文件，華沿機器人主要從事協作機器人及核心運動部件的研發、生產及銷售，產品覆蓋協作機器人本體、無框力矩電機、伺服驅動器、關節模組及精密運動平台，同時建立了硬件原生的HRC具身智能控制平台。公司強調，其技術體系並非單一設備輸出，而是圍繞感知、決策、執行構建完整平台能力，形成軟硬件全棧自研架構。

覆蓋多元行業場景 由整機延伸至核心部件

從應用落地看，華沿機器人的產品已進入多個細分行業。在工業製造及消費電子領域，產品可應用於微小組件裝配、精密加工及表面處理等高精度場景；在醫療健康方向，已用於醫療檢測等對穩定性及精準度要求較高的環節；在汽車、物流及新能源相關場景，則覆蓋碼垛、機床上下料、物料搬運、物流流轉及螺絲鎖付等應用。公司亦提到，其部分場景方案已獲全球頭部設備製造商及行業龍頭客戶採用，產品走向規模化商業部署。

招股書顯示，華沿機器人的商業化進程近年提速。2022年至2024年，公司收入由1.09億元（人民幣，下同）增至3.10億元，複合增長率達68.6%；截至2025年9月底止九個月，收入達2.81億元。當中，協作機器人銷售仍為收入主體，但核心運動部件收入佔比亦維持在相當水平，反映公司不僅具備整機交付能力，亦能向外部客戶提供關鍵部件，形成雙線並進的產品結構。公司並在招股書中指出，其為中國頭部協作機器人企業中，唯一實現將核心運動部件對外銷售的供應商。

研發投入維持高位 構建完整技術底座

盈利表現方面，公司於2024年錄得年度盈利1,786.9萬元；截至2025年9月底止九個月，經調整利潤為2,445.3萬元。公司研發投入仍然較高，2022年至2024年研發開支分別為5,543.2萬元、8,565.6萬元及4,728.3萬元，截至2025年9月底止九個月為5,097.8萬元，反映其仍處於持續加碼技術與產品能力建設階段。

華沿的另一賣點，在於其並非只售賣單一機械臂產品，而是圍繞場景構建產品矩陣。公司定位為具備核心運動部件、協作機器人硬件及HRC具身智能控制平台綜合能力的企業，並配合FlexMind訓練系統及SkillBank工藝包，支持客戶及系統集成商作二次開發。換言之，華沿希望向市場傳遞的，不是單點零部件能力，而是面向不同產業場景的完整技術底座。這亦有助其同時切入精密製造、醫療檢測、物流搬運，以及人形機器人相關部件供應等多類需求。

海外收入成亮點 客戶留存表現向好

另一個市場焦點，是其海外拓展能力。根據招股文件，華沿往績期內已向中國大陸、歐洲、美洲及亞洲其他地區銷售產品，2024年來自歐洲及美洲市場的收入貢獻顯著提升若連同其他海外地區計算，海外市場已成為公司收入結構中的重要部分，佔營收比重達50.2%。

從客戶結構看，公司主要客戶包括系統集成商、終端用戶及經銷商，服務範圍涉及半導體、基因測序、動力電池、消費電子等領域的設備製造商及解決方案提供商。往績期內，公司直銷收入佔比較高，反映其與產業客戶之間保持較直接的商業連接。招股書亦顯示，公司客戶數由2022年的298名增至2024年的525名，主要客戶留存率及淨收入留存率保持在較高水平，顯示已有一定客戶黏性。

後市關注海外拓展、部件放量與平台兌現

展望後市，市場對華沿機器人的關注點，將主要落在三方面。其一，是海外市場能否持續擴張，並由單點突破走向更廣泛的客戶滲透；其二，是核心運動部件對外銷售能否進一步放量，形成更穩定的收入支撐；其三，則是具身智能控制平台及相關技術能力，能否帶動更多高附加值場景落地。對一家剛登陸資本市場的機器人企業而言，真正決定估值彈性的，仍是技術能否轉化為持續出貨、穩定客戶與可見收入。華沿今日掛牌後，市場或將進一步觀察其由產品能力走向平台能力的兌現速度。

SOURCE 華沿機器人