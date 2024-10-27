首佳科技（103.HK）完成供股淨籌集1.28億港元 戰略投資者翻倍增持彰顯發展信心

香港2024年10月28日 /美通社/ -- 10月23日，內地鋼簾線製造領先企業首佳科技（103.HK）公告完成了「五供一」供股計劃，以每股供股股份0.33港元的認購價共發行3.92億股，合共淨集資1.28億港元。此次公司供股行動共獲得了108.49%的超額認籌，超出預期，充分顯示出公司的業務前景獲得市場高度認可。

完成供股後，公司總股本將從原本的19.6億上升至23.5億，按照10月25日收盤價0.335港元計算，整體市值達到7.9億港元。

公司公告顯示，此次供股的主要目的是為了用於優化資本結構以及支持公司業務發展，增強公司實力。公司在快速發展的過程中，充足的資金可為未來的戰略發展提供充足彈藥，支持各項規劃目標的加快實現，從而提升整體業績水準，最終給股東帶來豐厚回報。

首先，從股權結構的變化看，大股東首鋼集團維持44.91%的股權比例不變，依然為公司最大股東。新戰略股東Redamancy.Z Holdings Limited通過供股持續認購，股比在供股後進一步上升，更進一步反映出對公司發展充滿信心，同時也體現其進一步深化公司海外業務發展、實現最大化價值整合的決心。

其次，此次集資進一步增強了公司的資金實力，支持公司未來的戰略發展規劃。一方面，有助於公司緊抓國內快速發展的鋼簾線市場機遇，加大產能，提升行業話語權，同時，助力快速實施出海戰略，提升國際市場佔有率；另一方面，助力公司進一步投入研發以持續提升技術實力，打造新質生產力賦能企業高速發展。

目前在全球「碳中和」共同目標下，新能源汽車發展迅速帶動市場對配套輪胎的需求顯著增長，從而推動國內子午輪胎鋼簾線市場持續擴張，根據貝哲斯鋼簾線市場調研報告顯示，2023年中國鋼簾線市場規模達到132.84億元人民幣，全球鋼簾線市場規模達到419.7億元人民幣，預測至2029年，全球鋼簾線市場規模將達到549.9億元人民幣，即年複合增長率將為4.39%，面對持續增長的市場需求，公司也在穩步推進產能擴張規劃以充分把握市場需求增長機遇，具有豐厚資金底氣將有望加速推進產能擴張計畫的實現。

此外，相比內卷的國內市場，更為廣闊的海外市場給企業帶來巨大的發展機會。市場數據顯示，2024年中國汽車出海延續強勁勢頭，今年1至9月，汽車累計出口量為431.2萬輛，同比增長27.3%；海外汽車產能以及銷量的大幅度提升推動子午輪胎鋼簾線市場增長迅猛，海外銷售業務通常盈利水準高於國內銷售業務，充沛的現金將有利於公司實現快速拓展海外市場巨大商機，助力實現未來海外營收在公司的業務占比中持續提升，同時建立完善的全球化銷售、物流和服務網路，將有望極大提升公司的整體業績表現，從而給公司帶來更強的競爭優勢。

與此同時，公司積極響應政府關於新質生產力的號召，堅持技術創新，過去多年不斷攻克多款新規格產品研發驗證難關，並獲得多項技術大獎，從而持續增強產品競爭力，未來公司將持續投入更多資源進入研發領域，通過持續提升技術水準，打造優質產品，進一步務實旗下鋼簾線「東方」品牌生命力以及影響力。

從公司股價表現看來，4月末至今公司股價持續攀升，累計大幅上漲了48.9%，跑贏同期大盤表現，顯示其戰略發展以及業務前景也獲得了市場的認同，公司管理層表示，公司將持續通過研發和產品創新，同時逐步提升產能，實施海外拓展戰略，從而進一步增強競爭優勢以及盈利能力，未來將牢牢抓住國內和國際市場的機遇以擴大市場佔有率，向成為一個擁有年產量30萬噸以上精品鋼簾線製造行業企業這一目標穩步邁進。

SOURCE 首佳科技