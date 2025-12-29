104人力銀行推出「AI職涯平台」 超過萬種職缺一鍵搜尋 求職工具、課程、證照一次到位

根據104人力銀行統計，2025年11月AI相關工作機會9.9萬個，與去年同期7.1萬個相較，增幅高達38%，顯示2025年台灣產業導入AI的腳步顯著加快。根據104人力銀行《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，因應AI數位轉型發展需求強勁，75%企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資加碼等誘因，平均增幅達9.5%以上。

觀察AI相關工作的產業分布，近半數集中於電子資訊/軟體/半導體業，其次則為軟體及網路相關業、批發/零售/傳直銷業；職務類型以軟體/工程人員持續居首，工作機會共有近2萬個，顯示企業仍持續強化AI核心技術和系統建置實力，值得一提的是，業務銷售人員成為AI相關工作的第二大職類，工作機會近1萬個，與去年同期相較呈現76%的驚人成長，顯示台灣的AI發展已進入商業化擴張期，急需「懂產業、懂產品、懂客戶」的跨域人才，扮演連結技術與市場的關鍵角色。

整合AI熱門職缺與媒合工具 求職效率全面升級

面對AI趨勢快速演進，AI相關工作資訊百花齊放。104人力銀行特別設置「AI職涯平台」整理超過萬種AI職缺，可一鍵搜尋熱門職類，所有相關工作機會一目瞭然。另外，平台也整合最新AI媒合工具讓服務全面升級，取代傳統履歷投遞與人工搜尋方式，幫助求職者挖掘潛在適合自己的工作機會、提升求職效率。

AI 履歷健檢 ：104人力銀行擁有超過10萬場履歷健診服務經驗，透過大數據運算，將履歷諮詢經驗系統化，針對求職者期望職務提供客製化建議，按下「一鍵分析」便可檢視自己的履歷亮點與盲點，及時提供職能分析與修改建議。

：104人力銀行擁有超過10萬場履歷健診服務經驗，透過大數據運算，將履歷諮詢經驗系統化，針對求職者期望職務提供客製化建議，按下「一鍵分析」便可檢視自己的履歷亮點與盲點，及時提供職能分析與修改建議。 AI 寫自我推薦信 ：自我推薦信是應徵時的關鍵門面，點選「AI幫忙寫」可客製化選擇語氣與文字長度，快速生成具個人特色的自薦內容。

：自我推薦信是應徵時的關鍵門面，點選「AI幫忙寫」可客製化選擇語氣與文字長度，快速生成具個人特色的自薦內容。 AI 推薦工作 ：根據求職者的履歷、行為與個人偏好等資料，透過AI演算法主動推薦符合條件的職缺，過去實際成效顯示獲得企業邀約面試的機會平均提升3.2倍。

：根據求職者的履歷、行為與個人偏好等資料，透過AI演算法主動推薦符合條件的職缺，過去實際成效顯示獲得企業邀約面試的機會平均提升3.2倍。 AI獵才顧問：以獵才顧問視角，協助從人選履歷表摘要出企業感興趣的吸睛亮點，協助使用者規劃求職方向。

統整216堂AI課程、65項證照 從入門到專業一站式學習

104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘表示，在AI技能迅速普及的現在，求職者對AI的學習需求大幅增加，但多數人仍面臨「不知道從哪開始」、「課程資訊太多難以判斷」、「職涯目標與學習方向無法對應」等痛點。許多上班族想加強AI能力，卻卡在基礎概念不足、課程內容不夠實務化，或是缺乏檢驗成果的方式；學生也常面臨跨領域技能整合不易、難以理解職缺需要哪些AI能力，這些學習障礙，成為許多人無法跟上AI時代的重要原因。

為協助求職者補強AI實戰力，104人力銀行AI職涯平台整合「學習 × 測驗 × 證照」的一站式資源，提供清晰可循的技能成長路徑。課程涵蓋從入門到應用的主題，更可依照自身職務進行篩選，包括「大數據與AI：人資招募智能應用實務」、「人工智慧-Python與資料科學」、「人工智慧-機器學習」等，總計216堂AI主題相關線上課程；測驗部分則包含「AI基礎技能測驗」、「數位人資管理能力檢測」；證照方面也統整65項重要AI認證，如「生成式AI課程認證」、「大型語言模型(LLM)課程認證」、「圖像生成課程認證」等。無論是希望轉職、升遷、補足AI技能，或提升競爭力的使用者，都能在平台找到最適合自己的學習與證照路徑。

掌握AI時代三大職涯關鍵 打造難以取代的競爭力

AI 技能不再是科技職的專屬能力，而是所有職涯發展者的必修課。104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘提醒求職者，AI時代的職涯競爭力有三大必備方向，首先是至少精通1至2種AI生產力工具，幫助自己提升工作效能；其次是具備可跨職能使用的技能，例如數據分析、社群經營等幫助自己增加職涯彈性；以及強化資料分析運用與人際溝通協作的能力，確保自己成為能掌握AI、不被取代的關鍵人才。

SOURCE 104人力銀行