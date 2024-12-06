比特幣在市場波動中突破10萬美元大關：Bybit和Block Scholes發布11月期權波動率報告

阿聯酋迪拜2024年12月6日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 攜手Block Scholes發布了《11月期權波動率報告》。該報告重點關注比特幣(BTC)突破10萬美元這一重要裡程碑。這份詳細的分析報告深入探討了關鍵的市場動態和期權波動率趨勢，為交易者把握不斷變化的加密貨幣市場脈搏提供了指導。

比特幣在突破10萬美元大關之路上的波動情況

看漲期權需求激增，看漲情緒高漲，尤其是在11月5日美國總統大選之前，這些都推動了比特幣向10萬美元邁進。

- 隱含波動率飆升：短期隱含波動率比大選後到期時的水平高出25個百分點，表明交易者預期選舉結果將導致價格大幅波動。

- 看漲/看跌期權偏度動態：看漲期權需求的上升支撐了市場的樂觀情緒。盡管比特幣價格一度回調至91,300美元，但期貨市場反映出持續的看漲情緒，進一步確認了交易者對比特幣抗跌性的信心。

大選後以太坊的光芒蓋過比特幣

以太坊(ETH)繼續受到市場關注，包括美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler辭職在內的關鍵市場事件為此提供了助力。

- 以太坊的勢頭：交易者越來越青睞以太坊，這一點從比特幣對以太坊現貨價格比不斷下降以及對以太坊期權的需求不斷上升中可見一斑。

- 隱含波動率溢價：以太坊的期權市場表現出強勁的看漲情緒，與比特幣相比，看漲期權更受青睞。

報告見解

報告分析了影響加密貨幣市場未來的波動性、交易者情緒和宏觀經濟因素之間微妙的相互作用。主要觀點包括：

盡管短期波動性有所調整，但比特幣前景持續看漲。 以太坊的主導地位日益增強，有可能在短期內超越比特幣。 政治和監管動態對加密貨幣市場走勢有重大影響。

Bybit機構業務負責人Shunyet Jan在評論比特幣突破10萬美元大關時強調，近期的政治動態在推動這一波漲勢中發揮了關鍵作用。

Jan表示：「最近的漲勢在很大程度上歸功於特朗普選擇加密貨幣的支持者Paul Atkins擔任SEC主席。這一消息大大增強了機構對加密貨幣市場的信心。」

Jan還進一步強調了傳統上對加密貨幣持謹慎態度的機構在情緒上的轉變：

「許多以前對加密貨幣持觀望態度的機構現在都主動聯系我們，希望探索這一市場的機會。他們正在積極與我們接觸，尋求合作，並提出各種托管解決方案。這標志著機構對加密貨幣的采用開始出現重大轉變，而比特幣突破10萬美元大關成為了一個關鍵拐點。」

訪問完整報告：

如果想要詳細了解報告給出的見解並探索您的加密貨幣交易策略可能受到的影響，請下載完整報告，https://learn.bybit.com/crypto-insight/november-option-volatility-report/

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