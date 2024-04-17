凱詩美容與10THERA 塑造完美的專業蛻變

香港2024年4月17日 /美通社/ -- 凱詩美容近日引入10THERA美容儀器，推出全新美容服務。10THERA技術創新，韓國TENTECH推出的10THERA美容機標誌著高強度聚焦超聲波（HIFU）技術的新里程碑。其獨特之處在於雙軌雙線的同時輸出與放射能力，這種創新不僅提高了療程的效率，還增強了治療的精確度。傳統HIFU設備通常採用單一能量線路進行皮膚層的治療，而10THERA的雙軌系統能同時作用於不同深度的皮膚層，這意味著它能更均勻地分布能量，減少療程時間，同時減輕客戶的不適感。此技術的另一大優勢是能夠更精確地定位和改善肌膚問題，從而提供更加個性化和效果顯著的美容體驗。

安全與效果的保障

安全性是凱詩美容選擇美容設備的首要考量，它的自動停止系統在探頭溫度過高時自動關機，這一設計有效預防了過熱可能造成的皮膚損傷，確保了療程的安全。在效果方面，10THERA能夠即時改善皮膚緊緻度和輪廓，並在療程後的2-3星期達到最佳效果。長期來看，它刺激膠原蛋白和彈性纖維的生成，從而改善皮膚紋理和彈性，持久地維持青春外觀。

客戶體驗與應用

在使用10THERA的過程中，凱詩美容客戶的舒適度和體驗質量被放在了優先位置。該設備使用4.5mm和3.0mm的雙探頭，能夠針對不同深度的肌膚層次進行治療，這不僅提升了治療的有效性，也使得療程過程中的不適感最小化。雙軌雙線技術的應用使得能量分布更均勻，大大降低了治療的痛感，使凱詩美容客戶能夠在無痛的狀態下享受到提拉緊緻的效果。此外，由於10THERA的高效率，療程時間也大大縮短，使客戶能夠在忙碌的生活中輕鬆安排美容療程。

凱詩美容的專業服務

凱詩美容擁有39年的專業經驗，在美容行業中建立了卓越的聲譽。引進10THERA技術不僅反映了凱詩美容對創新的追求，更顯示出對提供高質量客戶服務的承諾。凱詩美容的專業團隊深入了解每位客戶的獨特需求，提供量身定制的美容計劃。凱詩不推銷不必要的療程，而是注重長期與客戶建立信任關係，確保每次療程都能達到客戶的滿意度。選擇凱詩美容的10THERA療程，意味著選擇了一個專業、負責且值得信賴的美容伙伴。

關於凱詩美容集團

凱詩美容集團自1985年成立，擁有39年豐富美容經驗。而且全港共有16間分店，遍佈九龍、香港、新界，客戶可以輕鬆到達我們任何一間分店享受療程。凱詩美容持續更新技術，提升療程質素，培訓專業而且技術精湛的美容師，務求每一位客戶能在凱詩美容體驗到國際一流水平的美容療程。更多的療程資訊可以到凱詩美容的官方網站了解： https://prettybeautygroup.com/

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SOURCE 凱詩美容