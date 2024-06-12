天合光能連續10年獲評「Top Performer」，至尊N型720W組件7項全優

成為備受認可的明星產品，SNEC現場見證

常州2024年6月13日 /美通社/ -- 6月5日，全球權威第三方可靠性測試實驗室Kiwa PV Evolution Labs（簡稱Kiwa PVEL）發布了2024年度光伏組件可靠性記分卡報告，天合光能憑借以至尊N型720W系列組件為代表的卓越表現，再次從全球光伏組件制造商中脫穎而出，榮獲「Top Performer最佳表現」稱號。天合光能成為全球連續10年獲得「Top Performer」殊榮的光伏組件制造商，遙遙領先於其他光伏組件制造商，彰顯了天合光能在光儲行業的領軍地位，增強了天合光能產品的市場競爭力。

Kiwa PVEL每年發布光伏組件可靠性記分卡，通過比IEC認證標准更嚴苛的測試評估光伏組件可靠性，是衡量組件長期可靠性和性能表現的重要依據。這一結果為開發商、金融機構和業主提供光伏采購和投資依據，是產品可融資性的重要參考依據，在光伏行業影響力巨大。

本次位列Kiwa PVEL記分卡榜單上的天合光能至尊N型和P型組件，均在Kiwa PVEL的產品認證計劃（PQP）中展現出卓越性能。全場景化解決方案涵蓋的至尊N型720W系列、至尊N型625W系列和至尊N型小金剛455W組件均以優異的表現位列本次榜單。全場景化解決方案在各種環境下穩定運行，系統成本BOS優勢顯著，度電成本（LCOE）更優，助力客戶實現價值最大化。

值得一提的是此次天合光能的「度電成本之星」至尊N型720W系列組件斬獲Kiwa PVEL 全部7項加嚴可靠性測試的最佳表現，包括TC600熱循環測試、DH2000濕熱測試、MSS載荷序列測試、HSS抗冰雹序列測試、PID 192電勢誘導衰減測試、LID+LETID光致衰減測試和PAN性能測試。在380款受測組件中，僅有4個型號獲此殊榮，天合光能至尊N型720W系列組件全方位再次展現了高可靠性性能。

至尊N型720W系列組件基於先進的210產品技術平台和i-TOPCon Advanced技術，賦予客戶更高的功率輸出、效率、可靠性、發電量以及更低的度電成本。同時，它廣泛兼容跟蹤支架，為地面電站項目提供無與倫比的靈活性，即便面對最復雜的地形也能游刃有余。

Kiwa PVEL銷售與營銷副總裁Tristan Erion-Lorico 對天合光能在幾乎所有組別中均榮獲「最佳表現」稱號表示祝賀，他特別指出，「天合光能至尊N型720W系列組件在所有七項測試中均獲得『最佳表現』，獲得這一成就的組件屈指可數，值得稱贊。」

SOURCE Trina Solar Energy Development Pte. Ltd.