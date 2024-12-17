11家國際航空公司開通直飛泰國會獎旅遊城市的新航班

曼谷與歐洲市場的連接正在加強。10月28日，英國航空公司(British Airways)恢復了倫敦與曼谷之間的直飛航班，從每週3班增至明年1月和2月的每週5班，同年3月將調整為每週4班。

義大利航空(ITA Airways)亦於11月17日起開通羅馬至曼谷的直飛航班，每週5班。12月1日，泰國國際航空公司(Thai Airways International)開始恢復曼谷至布魯塞爾的直飛航班。挪威大西洋航空(Norse Atlantic Airways)則計畫自2025年10月29日起開通斯德哥爾摩至曼谷的直飛航班。

2024年，普吉島也迎來新航班。6月1日起，印度航空公司(Air India)開始運營從德裏飛往普吉的第二班每日航班（週三除外），而印度航空快運(Air India Express)將於12月24日起開通從蘇拉特至普吉的每週四班直飛航班。

普吉島也吸引了哈薩克斯坦這一新市場。10月26日，阿斯塔納航空(Air Astana)開始運營從阿斯塔納飛往普吉的直飛航班。同樣，沙特航空(Saudia Airlines)也於12月2日開通了利雅得至普吉的首航航班，12月4日又開通了吉達至普吉的航班。

繼續北上至清邁，10月27日，香港航空(Hong Kong Airline)開通了直飛清邁的航班，成為第三家運營清邁--香港直飛航班的航空公司，另外兩家分別是泰國亞洲航空(Thai Air Asia)和香港快運航空(Hong Kong Express)。2025年11月4日，阿提哈德航空(Etihad Airways)計畫開通從阿布扎比至清邁的每週4班直飛航班。

明年3月30日起，位於芭堤雅附近的烏塔堡(U-Ta Pao)機場將迎來S7航空公司(S7 Airlines)執飛的伊爾庫茨克至烏塔堡直飛航班，3月至5月期間，每週5班。

泰國國家會議展覽局(TCEB)正在推廣多元化的會獎旅遊城市/目的地，隨著我們的會獎旅遊城市與多樣化的海外市場（無論是主要市場、長途市場還是新興市場）之間航班連接的加強，我們倍感振奮。這充分證明了泰國作為全球遊客首選目的地的地位。這四個會獎旅遊城市是泰國的首選目的地，泰國國家會議展覽局一直全力與這些城市的利益相關方合作，開發和設計新產品，以滿足會獎旅遊策劃者和遊客的新需求。此外，除了曼谷現有的快速通道外，普吉島和清邁也是我們設立快速通道的目標城市，泰國國家會議展覽局局長Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya先生說道。

欲瞭解更多資訊，請聯繫泰國國家會議展覽局：[email protected]

泰國會獎旅遊--邂逅神奇魅力

關於泰國國家會議展覽局

走在泰國會獎旅遊業前沿的領先機構

泰國國家會議展覽局（公共組織）（Thailand Convention & Exhibition Bureau，簡稱「TCEB」）成立於2004年，是總理領導下的政府機構，其職責是促進、支持和發展商務活動產業，包括企業會議、獎勵旅遊、大會、展覽、大型活動和世界節慶。作為戰略合作夥伴，TCEB助力提供創意理念和解決方案，確保商務活動取得成功並滿足其需求。其總體目標是推動泰國成為全球商務會獎旅遊和大型活動目的地，帶動國家戰略產業和國民經濟發展。

SOURCE Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)