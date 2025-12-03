中國海油宣佈潿洲11-4油田調整及圍區開發項目投產

香港2025年12月3日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天宣佈潿洲11-4油田調整及圍區開發項目已投產。

該項目位於南海北部灣盆地，平均水深約43米，主要依託潿洲油田群現有設施開發。新建1座無人井口平台和1座中心處理平台，並與現有平台設施通過棧橋相連。項目計劃投產開發井35口，其中，生產井28口，注水井7口。預計2026年實現日產約16,900桶油當量的高峰產量，油品性質為輕質原油。

該項目採用「三座海上處理中心+一座陸地終端」的協同開發模式，打造集輸樞紐，為區域產能釋放與能源供應提供有力保障。

中國海油擁有該項目100%的權益，並擔任作業者。

本新聞稿包含公司的前瞻性資料，包括關於本公司和其附屬公司業務相當可能有的未來發展的聲明，例如預期未來事件、業務展望或財務結果。「預期」、「預計」、「繼續」、「估計」、「目標」、「持續」、「可能」、「將會」、「預測」、「應當」、「相信」、「計劃」、「旨在」等詞匯以及相似表達意在判定此類前瞻性聲明。這些聲明以本公司在此日期根據其經驗以及對歷史發展趨勢，目前情況以及預期未來發展的理解，以及本公司目前相信的其它合理因素所做出的假設和分析為基礎。然而，實際結果和發展是否能夠達到本公司的目前預期和預測存在不確定性。實際業績、表現和財務狀況可能與本公司的預期產生重大差異，這些因素包括但不限於宏觀政治及經濟因素、原油和天然氣價格波動有關的因素、石油和天然氣行業高競爭性的本質、氣候變化及環保政策因素、公司價格前瞻性判斷、併購剝離活動、HSSE及保險安排、以及反腐敗反舞弊反洗錢和公司治理相關法規變化。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。

