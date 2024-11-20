日本仙台市將從11月25日起在臺北西門町商業街播放羽生結弦的視頻短片

- 展現職業花樣滑冰選手羽生結弦家鄉仙台市的魅力

日本仙台2024年11月20日 /美通社/ -- 作為吸引遊客的宣傳活動的一部分，日本東北部宮城縣仙台市將從11月25日起，在臺北西門町商業街播放兩屆冬奧會金牌得主、職業花樣滑冰選手羽生結弦的視頻片段。

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羽生自2014年起擔任仙台觀光大使，在旅遊指南、海報和視頻中亮相，向國內外宣傳仙台市。在新視頻中，羽生以「#ImHomeSendai」為主題，講述了他最喜歡的家鄉景點，激起了初訪者與故地重遊者對再次前往仙台的嚮往之情。

這段30秒的短片展示了仙台的五個地點，包括國際中心地鐵站，那裡矗立著一座紀念碑，描繪了羽生花樣滑冰表演中令人難忘的一幕場景，以及瑞鳳殿陵廟，那裡的自然和文化交織出了一幅令人驚歎的風景畫。

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該視頻將於11月25日至12月8日在西門町商業街播放。與此同時，10月24日還推出了一個特別網站，提供有關視頻中介紹的景點的更多資訊。臺灣桃園國際機場每天都有飛往仙台的航班（每週17班），希望仙台的旅遊景點能成為臺灣遊客的下一個目的地。

宣傳活動詳情

地點：西門町商業街

(地址：臺灣臺北市萬華區漢中街119號（郵編：108）

活動日期：2024年11月25日（週一）至12月8日（週日）

時間：上午9:00至晚上10:00（每10分鐘播放一次）

視頻詳情

標題：羽生結弦介紹仙台旅遊景點

YouTube（30秒）：https://youtu.be/3OlXM14xGrY

YouTube（完整版）：https://www.youtube.com/watch?v=VOfdHYePz5E&t=0s

特別網站

網站名稱：「探索日本仙台——花樣滑冰選手羽生結弦的出生地」。

網址：https://tw.discoversendai.travel/places/im-home-sendai/

關於仙台市

仙台市人口為109萬，從東京乘坐東北新幹綫90分鐘即可到達。仙台是東北地區旅遊和商業活動的門戶。仙台美食包括全國知名的「烤牛舌」和傳統甜點「Zunda」（由綠色毛豆泥製成）。從仙台市中心驅車約30至40分鐘，便可到達溫泉度假勝地秋保和作並，遊客可在那裡的傳統旅館享受愜意的住宿體驗。

SOURCE Sendai City