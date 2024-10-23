長野縣山之內町將於11月4-5日舉行美食徒步與溫泉之旅文化體驗活動

Ideyu no Sato由志賀高原腳下橫湯川(Yokoyu River)、角間川(Kakukan River)和夜間瀨川(Yomase River)沿岸的九個溫泉鎮組成，它們分別是湯田中溫泉(Yudanaka Onsen)、新湯田中溫泉(Shin-Yudanaka Onsen)、涉溫泉(Shibu Onsen)、安代溫泉(Yasudai Onsen)、地獄谷溫泉(Jigokudani Onsen)、保波溫泉(Honami Onsen)、星川溫泉(Hoshikawa Onsen)、角間溫泉(Kakukan Onsen)和上林溫泉(Kamibayashi Onsen)。據說這些溫泉發現於1300多年前，非常有名且深受小林一茶(Issa Kobayashi)和林芙美子(Fumiko Hayashi)等眾多作家和藝術家的喜愛。

• 觀光行程

觀光活動包括「溫泉美食徒步」，遊客可以在途中享受美食和美景，還可以遊覽雪猴度假村，參觀志賀溫泉歷史悠久的旅館「金具屋」(Kanaguya)的溫泉源頭，並在導遊的帶領下參觀世界和平佛像。晚上住宿在「Chanokomichi Biyu no Yado」（一茶小路•美湯之宿）。

• 活動亮點

遊客可以一邊享受約7公里的悠閒徒步，一邊品嚐山之內町的美味佳餚。步行結束後，遊客還可以在日本著名的湯田中澀溫泉度假村放鬆身心，緩解疲勞。

• 參與者福利

在澀溫泉的老字號旅館金具屋，遊客可以參加通常只有住店客人才能參加的特別「溫泉之旅」。遊客還可以參觀挖掘出來的泉眼，親眼看到湯田中涉溫泉的泉源。

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價格：199,800日元/成人

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SOURCE Yamanouchi community development and tourism bereau