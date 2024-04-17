勇奪全球115項大獎，美妝巨頭玫琳凱公佈年度荣耀成績單

台北2024年4月17日 /美通社/ -- 全球美妝巨頭玫琳凱近日宣佈， 2023年該品牌在全球市場上風光榮獲115項大獎。60週年來持續地締造新里程碑的玫琳凱不斷刷新佳績，不僅榮獲全球直銷護膚及彩妝市場第一品牌的殊榮*，更囊括77項產品獎項及38項行業大獎。這些無比耀眼的成就凸顯了玫琳凱在皮膚科學領域上對創新與品質的不懈追求，且數百萬名美容顧問對美妝產業帶來的重要影響全球皆有目共睹。

以下是2023年度玫琳凱的獲獎亮點：