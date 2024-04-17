勇奪全球115項大獎，美妝巨頭玫琳凱公佈年度荣耀成績單
17 4月, 2024, 10:00 CST
台北2024年4月17日 /美通社/ -- 全球美妝巨頭玫琳凱近日宣佈， 2023年該品牌在全球市場上風光榮獲115項大獎。60週年來持續地締造新里程碑的玫琳凱不斷刷新佳績，不僅榮獲全球直銷護膚及彩妝市場第一品牌的殊榮*，更囊括77項產品獎項及38項行業大獎。這些無比耀眼的成就凸顯了玫琳凱在皮膚科學領域上對創新與品質的不懈追求，且數百萬名美容顧問對美妝產業帶來的重要影響全球皆有目共睹。
以下是2023年度玫琳凱的獲獎亮點：
勇奪多項Euromonitor第一品牌
全球直銷護膚及彩妝市場第一品牌*
拉美地區 臉部彩妝及唇部產品市場第一品牌*
墨西哥彩妝市場第一品牌*
墨西哥直銷美容與個人護膚市場第一品牌*
在護膚產品領域大放異彩，風靡全球的5大明星產品獲得多項大獎
2023年，玫琳凱臉部護膚產品榮獲66項大獎。玫琳凱科研Lab 系列0.5 A 醇極效新生精華、玫琳凱科研Lab 系列雙果酸安瓶精華、玫琳凱科研Lab 系列玻尿酸安瓶精華、玫琳凱科研Lab阿魏酸安瓶精華、玫琳凱眼部卸妝液，這5項產品已是美容界的常勝軍，蟬連多年已獲獎近20次。
橫掃全球頂級時尚媒體年度排行榜
- 玫琳凱眼部卸妝液榮獲西班牙 Glamour雜誌2023年Power List美容大獎為最佳魅力產品
- 淨顏系列活性碳面膜榮獲2023年英國Beauty Bible Awards銅獎
- 幻時能量 超V肌底精華榮獲2023年英國Beauty Bible Awards 銅獎
- 時光精靈系列VCE精華榮獲2023年英國Beauty Bible Awards 銅獎
- 科研Lab阿魏酸安瓶精華榮獲美國柯夢波丹最佳淡斑大獎
超進化霧色防水眼線筆榮獲英國Allure雜誌2023年Allure最佳美妝大獎
引領美容調養品領域新趨勢
- 玫琳凱怡日健膠原蛋白肽榮獲《時尚健康》2022健康模範—— 健康美妝大獎•健康肌膚
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* 源自Euromonitor International Limited；美容與個人護理數據庫2023版本，以2022年零售價格計算零售額數據
SOURCE 玫琳凱
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