職業花滑選手羽生結弦宣傳短片1月17日起登陸香港銅鑼灣，盡顯家鄉宮城縣仙台市魅力

日本仙台2025年1月14日 /美通社/ -- 作為吸客宣傳的一部分，仙台市將於1月17日起在香港銅鑼灣羅素街的巨型LED電視上播放短片，特邀兩屆冬奧會金牌得主、職業花滑選手羽生結弦(Yuzuru Hanyu)出鏡。

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自2014年起，羽生結弦便擔任仙台觀光大使，出現在各類觀光指南、海報和短片中，積極向海內外推廣這座城市。短片中，他圍繞「#ImHomeSendai」這一主題，介紹了自己最喜愛的幾處地方，讓初來乍到的遊客和回頭客都產生了还想再来仙台的衝動。

這段30秒的短片展示了仙台的五大景點，包括國際中心地鐵站，那裡矗立著一座紀念碑，再現了羽生結弦花滑節目中的經典場景；還有瑞鳳殿陵廟，那裡自然與文化交相輝映，風景美不勝收。

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短片將於1月17日至30日在銅鑼灣羅素街的巨型LED電視上播放。為配合此次宣傳，10月24日還專門上線了一個網站，用來詳細介紹短片中的景點。12月，大灣區航空和香港航空開通了前往仙台機場的定期航班。香港快運航空也將于1月開通相關航線。仙台市希望香港遊客能借此機會探索這座城市的觀光勝地。

宣傳片詳情

地點：銅鑼灣羅素街巨型LED電視

（地址：香港銅鑼灣羅素街54-56號）

時間：2025年1月17日（週五）至1月30日（週四）

播放時間：上午9:00至晚上10:00（每10分鐘播放一次）

短片詳情

標題：羽生結弦介紹仙台旅遊景點

YouTube（30秒版）：https://youtu.be/3OlXM14xGrY

YouTube（完整版）：https://www.youtube.com/watch?v=VOfdHYePz5E&t=0s

專屬網站

網站名稱：發現仙台「日本仙台：花滑運動員羽生結弦的出生地」

網址：https://tw.discoversendai.travel/places/im-home-sendai/

關於仙台市

仙台市人口約109萬，乘坐東北新幹綫從東京出發僅需90分鐘即可到達。這裡是通往東北地區觀光和商業的門戶。仙台的美食包括聞名全國的「烤牛舌」和傳統甜點「Zunda」，後者由綠色毛豆泥製成。從仙台市中心驅車約30至40分鐘，即可到達溫泉度假小鎮秋保和作並，遊客可在那裡的傳統旅館享受舒適的住宿體驗。

SOURCE Sendai City