招商局商業房託基金上半年收益增加12% 中期分派大增26%達每基金單位6港仙

香港2024年8月15日 /美通社/ -- 招商局商業房地產投資信託基金（「招商局商業房託基金」或「房託」，香港聯交所股份代號：1503），宣佈截至2024年6月30日止六個月（報告期）之中期業績。

在充滿挑戰的環境下，期內房託的經營表現仍然向好。由於租金收入按年大幅增加9.7%至人民幣238.4百萬元，帶動招商局商業房託基金於報告期間的收益總額為人民幣266.3百萬元，較2023年同期增加11.9%。包括根據每基金單位分派承諾收到的現金付款，報告期間的每基金單位中期分派為0.06港元（相當於人民幣0.055元）。按2023 年6 月28日基金單位收市價1.09港元計算，相當於按年計算的分派收益率為11.0%。

於2024年6月30日，基金單位持有人應佔資產淨值為人民幣3,201百萬元，或每基金單位人民幣2.84元，相當於根據人民銀行於 2024年6 月28 日公佈的匯率中間價計算的每基金單位3.11港元，於2024年6月28日基金單位的收市價1.09港元較每基金單位的資產淨值折價65.0%。

整體物業組合出租率升至逾九成

於報告期間，整體物業組合的出租率由86.8%上升至92.7%，較2023年12月31日上漲了5.9個百分點。主要原因為在花園城升級改造後，新租戶包括主力店的大面積入駐，使其出租率上升了11.3個百分點。寫字樓的平均出租率則因採用「以價换量」的策略穩步提升至94.7%，漲幅為4.7個百分點。

為了提升出租率，在續租及擴租的談判中房託給予了諸多優惠。同時，為了吸引新租戶在升級改造後盡快入駐以恢復出租率，房託同樣給予了花園城大幅度的租金優惠。

新時代廣場

在此充滿挑戰的環境下，新時代廣場同意部分租戶以低於市場租金水平的優惠租金入駐，令其出租率從2023年底的89.6%上漲至92.3%，漲幅為2.7個百分點。

數碼大廈、科技大廈及科技大廈二期

網谷三項寫字樓在報告期間表現良好。科技大廈作為房託的核心資產，表現依舊亮眼。在保持100%出租率的同時，其現時租金（每平方米）也較2023年年底上漲了人民幣3.8元至人民幣137.4元。

科技大廈二期同樣表現強勁，較去年年底相比，其出租率上漲了3.4個百分點，成為了房託第二個滿租的寫字樓。其現時租金（每平方米）則略微下降了人民幣1.4元至人民幣122.7元。數碼大廈方面，由於部分科技公司入駐，其出租率上漲了9.7個百分點，現時租金亦輕微下降。

招商局航華科貿中心

由於市場租金下行及北京甲級寫字樓激烈的競爭環境，為了保證出租率，招商局航華科貿中心與新時代廣場一樣，採用「以價換量」的策略。此舉使得其出租率大幅上漲了9.2個百分點至91.1%，為其被收購以來首次突破90%。

花園城

花園城在經歷升級改造後，其經營有所好轉。2024年初，在多家商舖陸續進場後，其出租率由73.7%大幅上漲了11.3個百分點至85.0%。同時，由於多家大面積且現時租金較低的主力店入駐，以及花園城持續以優惠的價格吸引新商舖進場，其現時租金（每平方米）下降至人民幣126.3元。房託將通過各種方式，例如舉辦活動和加強宣傳力度，努力增加花園城的人流量，以逐步恢復其租金水平。

展望

市場利率將進入逐步下調的週期，歐盟及英國的中央銀行已開始下調基準利率，而美國聯儲局預計也難以長期維持高利率。物業持有者及租戶在可見未來的融資成本都將降低。隨著中國持續深化改革，中國經濟長遠持續擴張的前景看好。短期而言，寫字樓的前景仍然充滿挑戰。管理人將持續關注這兩地的寫字樓市場，加強與項目管理團隊的溝通，制定更為靈活的租賃策略，以確保旗下寫字樓的穩定經營。

在零售物業市場方面，預計下半年深圳將有70萬平方米的購物中心新零售空間投入市場。但由於花園城周邊沒有新增供應，預計不會受到該等零售項目影響。下半年，花園城以提升項目出租率為目標。為使租金收入更快恢復至疫情前的水平，房託將增加在商場舉辦活動的次數；以提高商場的宣傳效果，並營運往返深圳灣口岸的穿梭巴士服務。

在基金管理和治理方面，管理人繼續以開源節流為目標。去年的再融資預計將為本年度節省人民幣1,500萬元的利息支出，在人民幣持續降息的市場環境下，管理人也不斷探索進一步降低利息成本的可能性。此外，管理人將繼續專注於增加香港及中國內地的優質商業資產至房託基金的投資組合，以進一步增強投資組合的多樣性及收入的穩定性。

關於招商局商業房託基金

招商局商業房託基金（1503.HK）為一個以單位信託基金形式組成的香港集體投資計劃，且已根據證券及期貨條例第104條獲認可。招商局商業房託基金是由知名央企招商局蛇口工業區控股股份有限公司（001979.SZ）發起，2019年12月於香港聯交所主板上市，是香港自2014年後，首例成功上市的房託基金，亦是首隻在香港上市的央企房託基金。招商局商業房託基金是以擁有及投資中國的優質創收商業物業為目的而成立的房地產投資信託基金，其首先專注於： (i)粵港澳大灣區（不包括兩個招商置地城市，即佛山及廣州）；及 (ii)北京及上海。招商局商業房託基金由房託管理人管理，目前持有6項優質物業，5項位於深圳蛇口，1項位於首都北京。房託管理人旨在向持分者提供穩定分派及長期可持續的分派增長。

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SOURCE 招商局商業房地產投資信託基金