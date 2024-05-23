120隊年青發明家參與「香港創科展」

香港創新基金主席黃永光先生表示︰「在中央政府及香港特區政府對創新科技的堅定支持下，本港創科實力不斷提升並備受國際肯定。香港代表團於今屆『日內瓦國際發明展』中獲得逾350個獎項，為歷屆之冠，我有幸見證去屆香港創科展的得獎隊伍，在國際創科舞台發熱發亮，更令人感到鼓舞。創科展旨在為中小學生提供展示創意的平台，我十分感謝今屆活動繼續得到各界支持，亦歡迎大眾巿民親臨體驗，一起感受新世代的創科實力及熱誠，共同推動普及創科文化。」

香港創科展每年吸引數以萬計人次入場感受香港的創科熱情。今屆展覽設有六個「互動專區」，鼓勵一家大小透過遊戲或工作坊探索科技樂趣，當中包括深受小朋友歡迎的「實驗室系列」工作坊︰「維他命-C魔法」─ 探索維他命C對鮮切水果的化學作用，認識食品科學的奇妙；「動色沙丘Sand-sitivity」─ 製作感溫動力沙，結合不同物料，改變沙的形態及色彩，刺激感官觸覺；「繪夢星際」─ 利用科技將實體繪畫轉化爲虛擬的想象世界，漫游於星際之間，透過互動裝置展開一場與太空生物的奇幻歷險；「漫遊創科展」─ 漫遊整個展覽廳，完成精美的太空人圖案卡片等。創科展亦匯聚多項來自本地大學及專上院校的科研技術與創科成果，邀得來自不同機構的嘉賓，分享創新科技在日常生活的應用及發展，促進創科企業、學界與公眾互動交流。

今屆創科展共接獲近130間本地及國際學校超過1,400名小四至中六學生及老師提交的作品，其中包括約50間學校首次報名參加。來自不同行業的專家及學者所組成初選評審團早前已完成初審，並從約330份作品當中選出120隊入圍隊伍，他們將向公眾展示研究過程及成果。作品主題分別圍繞「智慧城市及智能家居」、「醫療及保健」、「可持續發展」及「教育」四大範疇。公眾亦可即場投選「最受歡迎大獎」，為勇於踏上創科之路的年青發明家送上支持及鼓勵，啟發他們繼續發揮創意思維。

第三屆香港創科展及頒獎典禮活動詳情 日期： 2024年6月8至9日 (星期六及日) 時間： 上午10時至下午6時 地點： 香港會議展覽中心展覽廳3FG 網上登記： https://www.reghksciencefair.org.hk/public/

SOURCE Hong Kong Innovation Foundation