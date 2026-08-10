全球1萬餘位金融保險菁英齊聚香港----第十六屆世界華人保險大會暨2026國際龍獎IDA年會盛大舉辦

聚香江啟盛典，以專業耀新程

在8月7日的開幕儀式上，香港特別行政區行政長官李家超先生發來致辭影片，熱烈歡迎全球保險業菁英共聚香港，預祝大會圓滿成功。主禮貴賓香港特別行政區財經事務及庫務局局長許正宇先生蒞臨現場，發表致辭。他表示：「保險業在分散經濟風險、維護社會穩定與強化民生保障等各方面都具有專業力量，是經濟的減震器，也是社會的穩定器。30年來，世界華人保險大會正是以這一份專業精神、社會責任推動行業的發展。期待不久的以後，大會再次在香港舉辦。」

開幕典禮當晚，世界華人保險大會暨國際龍獎IDA年會創會主席梁天龍先生、主禮貴賓香港特別行政區財經事務及庫務局局長許正宇先生攜手大會主席殷淑明女士、國際龍獎IDA執行委員會主席黃俊文先生、大會副主席梁涵英女士、梁家和先生、黃美菁女士、張天天先生、侯琇文女士、大會顧問容永琪先生、龍子明先生、陳嘉虎先生共同登臺啟動盛典，宣告備受全球金融保險業矚目的第十六屆世界華人保險大會暨2026國際龍獎IDA年會盛大啟幕。

大會主席殷淑明在開幕盛典致辭時感嘆：「立足行業全新發展週期，唯有洞悉規律、尊重規律、善用規律，方能在AI浪潮之下走出專業制勝之路！」

禮讚「華大30」 屬於世界保險從業者的30年

2026年，世界華人保險大會迎來了30週年。30年前的1996年8月，為凝聚全球華人金融保險專業人士，提升從業者的專業素養、形象與社會地位，並給予其一份尊榮與肯定，第一屆世界華人保險大會於臺北拉開帷幕。此後，大會每兩年舉辦一屆，走遍了世界各地，致力於構建國際性、專業性、高水準的交流平臺，提升世界金融保險人士的專業素養與經營智慧。

1998年，第二屆世界華人保險大會正式宣布設立「國際龍獎IDA」，並於2000年起每年舉辦國際龍獎IDA年會。目前，國際龍獎IDA已深受17個國家與地區、250多家金融保險機構的重視與肯定，累計近20萬名金融保險菁英榮獲國際龍獎IDA榮譽，對世界金融保險業產生了廣泛且深遠的影響。

在開幕典禮上，大會特別設置了「華大30禮讚」環節，由IDA名人堂會員、IDA終身會員、IDA終身榮譽大使、IDA百人團隊的團隊長、世界華人保險大會慈善公益推廣會公益大使等代表上臺分享、合唱，把從事保險事業的初心與堅守、責任與大愛、信仰與榮耀分享給現場近萬名與會者，鼓勵更多人堅持長期主義，邁向更美好的未來。此外，全球各地的金融保險機構高層領導也紛紛寫下了對世界華人保險大會30週年慶的祝福，以期攜手促進保險行業的永續發展。

在8月8日的主場議程上，香港保險業監督管理局行政總監張雲正發表了「全球變局下的保險業發展——監管、機遇與挑戰」的主題演講；香港保險業聯會行政總監劉佩玲、蘇黎世保險（大中華）行政總裁許金桂、中國人壽（海外）副總裁康樂、萬通保險執行董事兼行政總裁張希凡圍繞「從宏福苑大火體現香港保險業的韌性與價值」議題展開CEO高峰論壇，讓現場與會者充分感受到保險的責任與溫度。

2026IDA會員公司全球排名資料數據發佈

2024年，國際龍獎IDA執行委員會在中國香港首次發佈《首屆國際龍獎IDA會員公司全球排名數據公告》，剖析全球金融保險行業發展趨勢與榮譽指標，為保險機構以及業務團隊經營提供重要參考。在8月8日上午的主場議程上，IDA執行委員會主席黃俊文重磅發佈《2026年國際龍獎IDA會員公司全球排名數據公告》，披露多項行業亮眼數據。

資料顯示，IDA會員資歷持續深化，累計3屆及以上的IDA傑出業務獎會員占總整體傑出業務獎會員比例達53.47%。

自2011年誕生首支IDA百人團隊以來，全球現已累計誕生34支IDA百人團隊；2026年，全球共有14支IDA百人團隊，會員總規模達2030人。IDA百人團隊中，優秀主管會員占比達12.91%，約為整體IDA優秀主管占比的2.4倍。這充分印證優秀主管作為組織的「腰部支撐」，是驅動團隊成長的核心動能。

黃俊文表示：「IDA會員公司全球排名公告承載著推動全球保險從業者提升專業能力、職業形象與社會地位的使命，既為保險從業者樹立持續精進、追求卓越的標竿，也為保險機構制度搭建、產品研發提供了有力依據，助力全球保險業向高品質轉型！」

星光熠熠 重磅登場——龍之夜頒獎典禮

8月8日夜晚，東方之珠華燈初上，大會迎來了最具焦點與榮耀的盛會「龍之夜」頒獎典禮。數千位IDA會員有序地走上星光大道，在萬眾矚目中上臺接受榮耀的加冕。來自全球17個國家與地區、250多家金融保險機構逾萬位行業菁英齊聚一堂，在這座國際金融中心香港共同見證世界華人保險業的榮耀時刻。

國際龍獎IDA執行委員會主席黃俊文先生在致詞中表達了對全球保險從業者的深切敬意與期許。他指出，讓自己持續註冊成為IDA會員，代表持續優秀、對榮譽的追求與堅定的信心，期待所有會員堅持正確理念，作為行業的標竿，引領更多金融保險從業人員，從優秀邁向典範、完美、尊貴。而主禮貴賓大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士譚耀宗先生向獲獎會員表達了祝賀，高度肯定了國際龍獎IDA的意義與價值，勉勵獲獎會員以更高的專業標準要求自己，堅守誠信，把有溫度的保險服務帶給更多家庭。

隨著「龍之夜」盛典的進行，璀璨的燈光與掌聲交織成最動人的樂章。這不只是榮耀的綻放，更是世界金融保險菁英再創高峰的新起點，攜手迎向世界金融保險業下一個光輝燦爛的30年。

三十而立，精誠不輟。2027年7月22日～25日，以「進化」為主題的2027國際龍獎IDA年會將於泰國曼谷舉辦；2028年8月3日～6日，以「共生」為主題的第十七屆世界華人保險大會暨2028國際龍獎IDA年會將於成都舉辦。大會繼續與世界金融保險菁英共同探討保險事業的精進路徑，與全球金融保險從業者攜手，迎向更有價值的未來。

SOURCE 世界華人保險大會