嘉里物流聯網股東應佔溢利錄得126%增長 核心純利增長表現超越同業

香港2024年8月28日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」，「公司」或與其子公司統稱「集團」或「嘉里物流聯網集團」；股份代號0636.HK）今天公佈其截至2024年6月30日止六個月之中期業績。

集團財務摘要

收入*按年增長10%至254.32億港元（2023年上半年：231.97億港元）

核心經營溢利*增長11%至12.00億港元（2023年上半年：10.78億港元）

核心純利*亦按年增長5%至6.06億港元（2023年上半年：5.75億港元）

2024年上半年股東應佔溢利為8.31億港元（2023年上半年：3.68億港元），包括已終止經營業務產生的溢利2.41億港元（2023年上半年：虧損2.07億港元），按年增長126%

綜合物流業務錄得分部溢利*6.93億港元（2023年上半年：7.18億港元），輕微下跌3%

國際貨運業務錄得分部溢利*7.40億港元（2023年上半年：6.26億港元），增長18%

中期股息每股10港仙將於2024年9月23日（星期一）或前後派付

* 僅就持續經營業務而言

嘉里物流聯網行政總裁及執行董事張炳銓表示︰「2024年上半年，儘管地緣政治動蕩加劇，利率持續高企，但通脹回落至三年來的低位，全球經濟亦在連續三年放緩後復甦。海、空運費於2024年第二季下旬因各種因素上漲。嘉里物流聯網集團憑藉堅韌頑強、靈活變通為客戶提供具彈性及成本效益的解決方案，並在起伏不定的市場中轉危為機，於2024年上半年錄得收入按年增長10%及持續經營業務之核心純利增加5%，表現勝於國際同儕。」

綜合物流

集團的綜合物流業務於2024年上半年出現短期緊縮，分部溢利下降3%，乃由於經濟復甦緩慢及本地需求持續疲弱，導致香港及中國內地等主要市場業務下滑。

香港業務分部溢利下跌11%，歸因於旅客和本地市民改變消費模式令本地消費下降，特別是餐飲業的降幅最為顯著，而政府在2023年就疫情相關發放若干補助的影響，亦是導致分部溢利較去年下跌的原因之一。

在中國內地，鑑於全球需求疲軟拖累製造業活動，加上經濟不穩令零售消費下跌，綜合物流業務錄得5%跌幅。亞洲其他地區的綜合物流業務受到新加坡、越南、菲律賓及印度的增長，以及泰國Kerry Siam Seaport的穩定業績所帶動，錄得9%升幅。

國際貨運

2024年上半年，受美國、中國內地及香港等主要市場增長支持，集團國際貨運業務錄得18%升幅。

憑藉其廣泛的客戶群、具競爭力的運費及強勁的運力，嘉里物流聯網集團在2024年上半年於亞洲至美國貿易航線超越同業，並繼續在全球最繁忙的貿易航線維持無船承運商之領先地位。

國際貨運分部的空運業務受惠於跨境電商造好，在傳統淡季仍錄得穩定貨量增長。集團與順豐控股的整合及合作亦取得正面成效，當中包括進行交叉銷售，以及成立合資公司管理中國中部鄂州機場的國際貨運站。集團的嘉里貨運自控網絡是連接亞洲多地與美國的跨太平洋空運服務，其於2024年第二季開展中國內地鄂州至美國的包機服務，以把握不斷上升的市場需求。

張炳銓總結：「儘管全球貨運市場動蕩不穩，經濟復甦存在變數，但我們對2024財政年度業績好轉持樂觀態度。國際貨運業務的業績於2024年下半年有望上漲，有關升幅預計將由海運方面的持續需求、穩定貨量增長及運費收益上升，加上空運就2024年第四季旺季預測的強勁業績所帶動。憑藉我們無可比擬的亞洲網絡、最多元化的環球解決方案和廣泛的客戶群，嘉里物流聯網集團致力在動蕩的物流形勢中捷足先登，隨時隨地捕捉市場機遇。」

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

嘉里物流聯網是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

嘉里物流聯網有限公司於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司