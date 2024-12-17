印尼人民銀行慶祝成立129周年 向股東派發中期股息20.46萬億印尼盧比

中期股息派發時間表和程序：

編號 說明 日期 1 公布時間表和程序 2024年12月16日 2 含權（含息）股票最後交易日： 常規市場與協議市場

現金市場 2024年12月24日 2024年12月30日 3 除權日（除息日）： 常規市場與協議市場

現金市場 2024年12月27日 2025年1月2日 4 有權領取股利的股東資格登記截止日期 2024年12月30日 5 中期股息支付 2025年1月15日

印尼人民銀行總裁主任Sunarso表示，此次中期股息派發反映了印尼人民銀行的穩健業績，同時表達了對陪伴銀行走過129年歷程的股東們的感謝。

他強調，中期股息派發不會影響印尼人民銀行的資本充足率。「所有的投資需求都已得到滿足，並已分配了足夠的儲備金來覆蓋潛在的風險，」Sunarso補充道。

截至2024年第三季度末，印尼人民銀行實現合並淨利潤45.36萬億印尼盧比。在中介業務方面，截至2024年9月底，印尼人民銀行共發放貸款1353.36萬億印尼盧比，同比增長8.21%。值得注意的是，其中81.70%的貸款（約1105.70萬億印尼盧比）投向了中小微企業(MSME)領域。這一增長也推動了印尼人民銀行的資產同比增長5.94%，達到1961.92萬億印尼盧比。

此外，印尼人民銀行保持了優質的資產質量，這從其不良貸款(NPL)比率的改善中可見一斑。2024年第三季度，其不良貸款比率為2.90%，低於去年同期的3.07%。同時，風險貸款(LAR)比率也有所改善，從2023年第三季度的13.80%下降至2024年第三季度的11.66%。

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SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)