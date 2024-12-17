印尼人民銀行慶祝成立129周年 向股東派發中期股息20.46萬億印尼盧比

新聞提供者PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
17 12月, 2024, 20:47 CST
印尼雅加達2024年12月17日 /美通社/ -- 印尼人民銀行(PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk，簡稱BRI) (IDX: BBRI)欣然宣布，為慶祝其成立129周年，將向股東派發中期股息。此舉彰顯了印尼人民銀行在回饋股東經濟價值的同時，亦不忘紀念其對印尼經濟的貢獻。
根據公司公開披露的信息，基於截至2024年9月30日的財務報表，公司將派發2024財年的中期股息，每股135印尼盧比（壹佰三拾伍印尼盧比），共計20.46萬億印尼盧比。其中，10.88萬億印尼盧比將派發給印尼政府，9.58萬億印尼盧比將派發給公眾股東。
中期股息派發時間表和程序：
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編號
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說明
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日期
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1
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公布時間表和程序
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2024年12月16日
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2
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含權（含息）股票最後交易日：
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2024年12月24日
2024年12月30日
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3
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除權日（除息日）：
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2024年12月27日
2025年1月2日
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4
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有權領取股利的股東資格登記截止日期
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2024年12月30日
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5
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中期股息支付
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2025年1月15日
印尼人民銀行總裁主任Sunarso表示，此次中期股息派發反映了印尼人民銀行的穩健業績，同時表達了對陪伴銀行走過129年歷程的股東們的感謝。
他強調，中期股息派發不會影響印尼人民銀行的資本充足率。「所有的投資需求都已得到滿足，並已分配了足夠的儲備金來覆蓋潛在的風險，」Sunarso補充道。
截至2024年第三季度末，印尼人民銀行實現合並淨利潤45.36萬億印尼盧比。在中介業務方面，截至2024年9月底，印尼人民銀行共發放貸款1353.36萬億印尼盧比，同比增長8.21%。值得注意的是，其中81.70%的貸款（約1105.70萬億印尼盧比）投向了中小微企業(MSME)領域。這一增長也推動了印尼人民銀行的資產同比增長5.94%，達到1961.92萬億印尼盧比。
此外，印尼人民銀行保持了優質的資產質量，這從其不良貸款(NPL)比率的改善中可見一斑。2024年第三季度，其不良貸款比率為2.90%，低於去年同期的3.07%。同時，風險貸款(LAR)比率也有所改善，從2023年第三季度的13.80%下降至2024年第三季度的11.66%。
有關印尼人民銀行的更多信息，請訪問www.bri.co.id
SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
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