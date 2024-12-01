靈魂之音啟迪生命：《次第花開》香港首映感動全場，票房火爆加場至12月9日

香港2024年12月1日 /美通社/ -- 11月30日夜，香港圓方戲院迎來了一場意義非凡的首映禮——音樂紀錄片《次第花開》的香港首映。影片以尼泊爾女尼瓊英卓瑪的傳奇人生為主題，結合吟唱與生命啟迪，帶領觀眾進入一場充滿愛、勇氣與寬恕的心靈之旅。當晚，影廳座無虛席，主創團隊、業內知名媒體人與觀眾一同見證了這部國際載譽佳作的首映盛況。

來自喜馬拉雅的天籟之音，感動觀眾心靈

《次第花開》被譽為「尼泊爾版的《音樂之聲》」，講述了瓊英卓瑪如何用天籟之音翻轉命運、助力女性教育的動人故事。影片開場，悠揚的吟唱與大銀幕上的壯麗畫面將觀眾迅速帶入故事，影片結尾時全場爆發出經久不息的掌聲，許多觀眾眼含熱淚，久久無法平復心情。

映後主創見面會上，觀眾與導演團隊展開了深度交流，圍繞瓊英卓瑪的經歷、影片的拍攝挑戰，以及片中所記錄的女童學校的點滴展開討論。瓊英卓瑪的堅韌與慈悲深深觸動了觀眾。一位影評人動情地表示：「這不僅僅是一部講述個人故事的紀錄片，更是一個關於生命如何經由愛與寬恕得到重塑的深刻敘述。」媒體則讚譽影片「宛如唐卡畫卷般徐徐展開，既充滿藝術美感，又令人深思」。

票房火爆延長放映，製作團隊創作歷程備受矚目

《次第花開》在國際影壇屢獲殊榮，作為華沙國際電影節和中國紀錄片學院獎的雙料大獎得主，《次第花開》在上映前便引發熱議，香港首映的票告罄，票房大賣，首映當天更宣布加場至12月9日。

華沙國際電影節

最佳亞太電影評審團大獎（獲獎）

觀眾最喜愛紀錄片獎（獲獎）

中國紀錄片學院獎

最佳紀錄長篇（獲獎）

最佳音樂音響獎（獲獎）

評審團大獎（提名）

《次第花開》橫跨八個國家和地區拍攝，耗時七年完成，主創團隊的創作信念和決心可見一斑。導演林芬將社會學的研究方法與影像視聽創作融為一體，為影片注入詩意與深度。導演白杉擅长以敏銳的視角和細膩的敘事展現人性的力量。她致力於用影像促進世界不同文明之間的對話。影片的製作陣容包括監製周兵和已故北京電影學院教授司徒兆敦，以及奧斯卡得主楊紫燁擔任顧問。原創音樂由陳筱舒創作，其動人旋律成為影片情感的核心脈絡。

這部作品不僅在藝術成就上備受讚譽，更以其內核價值在國際舞臺上贏得共鳴。影片將作為尼泊爾國際電影節的開幕片，並計劃陸續在全球多地上映。導演林芬表示：「我們希望這部影片能成為文化交流的橋樑，讓更多人看到女性的力量與教育的重要性。」導演白杉表示：「我們熱切地期待著影片的綻放，期待著更多的人可以通過影片關注瓊英卓瑪和這群小女尼，以及遭遇一樣困境的女孩們。我們更希望更多的女性從這部記錄電影中汲取力量，成為自信的、優雅的、可以主宰自己命運的人。」

《次第花開》不僅是一部動人的紀錄片，也是一場關於愛、勇氣與寬恕的啟迪之旅。正如影片結尾的藏族諺語所言：「若吾邀君共襄此夢，則此夢為君夢。」讓觀眾在這個冬天，走進影院，共同見證次第花開，感受來自靈魂深處的震撼與啟發。影片將於12月9日之前在香港圓方戲院及高先電影院繼續展映。

影片信息

《次第花開》

導演：林芬&白杉

主演：Ani Choying Drolma

類型：傳記與音樂

產地：中國香港特別行政區

語言：英語｜尼泊爾語｜藏語｜粵語｜普通話

字幕：中文及英文字幕

片長：95分鐘（01:34:36）

上映日期：2024年11月30日

劇情介紹

尼泊爾少女瓊英卓瑪，為了逃脫與母親相似的命運，舞勺之年剃度出家。在寺廟裏她跟上師學會了唱歌，她的天籟梵音無意中撥動了命運之輪，開啟了她馬不停蹄的全新旅程。她創辦了女童學校，曾經像她一樣遭遇不幸的尼泊爾女孩在這裏找到了生命的希望和對未來的憧憬。她不停遊走在世界舞臺上為女性權益而戰，完成了一個又一個不可能完成的任務，獲得讚譽無數。然而，她心中仍有一團烏雲困擾著她，因為她還不能與已故的父親"和解"。於是，她前往先祖的家鄉中國青海玉樹，踏上了一段特殊的尋根和破障之旅。她能否完成父親的遺願？

電影主題聚焦愛、勇氣和寬恕，以一位尼泊爾女尼瓊英卓瑪的真實經歷為主線，展示她如何在逆境中重獲希望，並以其音樂串聯不同故事，副線記錄4位不同年齡段的女尼，比喻瓊英卓瑪的過往，以及選擇不同道路的可能性。

SOURCE 次第花開