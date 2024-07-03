恒生家庭理財規劃調查：香港家庭平均1人替3位家人管理財政

新聞提供者

恒生銀行

03 7月, 2024, 21:49 CST

8成家庭的海外理財需求愈益增加

升級優越理財Family+戶口   便利安排子女留學、海外旅遊及本地理財

香港2024年7月3日 /美通社/ -- 近年來，港人的海外理財需要與日俱增。恒生銀行（「恒生」）早前分階段進行有關家庭理財規劃的調查，共訪問了近400位30歲以上持有100萬港元或以上流動資產的人士，以了解此客戶群的日常家庭理財需要。綜觀調查結果，作為家中經濟支柱的受訪者，平均1人需要替3位家庭成員規劃及管理財政，包括配偶/伴侶（55%）、父母/姻親（55%）和子女（48%）。調查亦顯示，有超過80%受訪者本身或其家人均有海外支出需要，包括子女外地升學開支、家人外地生活費、短期外地工作/居住、海外投資等。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示：「香港人在銀行服務及理財上有更廣泛的需要。他們不但要安排個人的理財規劃，同時亦要顧及家庭成員的財政需要。去年恒生推出全港首創的優越理財附加『Family+戶口』，方便客戶處理整個家庭的資產配置及日常理財，廣受客戶歡迎。隨著更多港人家庭需要管理海內外的各種支出和消費，我們今年特意提升優越理財及附加『Family+戶口』的功能，客戶除了可一站式在恒生Mobile App內開立優越理財及附加『Family+戶口』外，在海外轉賬或提款簽賬各方面均已全面升級，讓客戶無論身在何方皆不受地域限制，有如置身本地一樣享用恒生便捷的銀行及理財服務。」

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵、恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫與影后級藝人吳君如及導演谷德昭一同主持恒生升級優越理財及附加「Family+戶口」服務的發佈會 。
恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵、恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫與影后級藝人吳君如及導演谷德昭一同主持恒生升級優越理財及附加「Family+戶口」服務的發佈會 。

1)  Global Money+海外轉賬
為配合愈來愈多客戶需要使用海外轉賬服務，為家庭成員繳付海外留學、投資或退休等費用，恒生推出Global Money+海外轉賬服務，方便客戶經恒生Mobile App，以當地貨幣轉賬至澳洲、英國、美國等超過50個國家或地區，手續費全免，最快即日到戶。

2)  優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡 便利本地及海外提款簽賬
優越理財客戶現可於優越理財戶口及其相連的「Family+戶口」開立多貨幣Mastercard®扣賬卡/附屬扣賬卡，無論身處本地或海外均可免手續費使用指定12 種貨幣簽賬消費，或於全球自動櫃員機提取現金，以直接從相連的優越理財及附加「Family+戶口」扣除，客戶並可設定扣賬卡的每月消費限額。

換言之，客戶可獨立地為各家庭成員開立多貨幣Mastercard®附屬扣賬卡，以應付子女留學、家人海外生活、出國旅遊甚或在本地消費的日常所需。優越理財客戶可透過恒生Mobile App查閱獨立月結單及管理各家庭成員的實際消費情況。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示：「Mastercard很高興與恒生銀行攜手推出恒生優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡，為持卡人帶來無縫的消費體驗。優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡帶來靈活貨幣轉換的彈性，同時亦採用了Mastercard Touch Card設計，讓失明和視障人士更容易辨別卡類，延續恒生與 Mastercard一直致力創新和提倡社會共融的理念。」

為宣傳優越理財及附加「Family+戶口」的升級功能，恒生再次邀請得影后級藝人吳君如一家拍攝了新一輯廣告短片。吳君如今次將繼續以家中Chief Family Officer （CFO）的身份，靈活地應用恒生優越理財及附加「Family+戶口」，更聯同家人陳可辛導演、女兒陳是知及好友谷德昭一同分享就優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡及Global Money+海外轉賬的應用。廣告短片今天（7月3日）已於各大傳媒及恒生官方 YouTube 頻道播出（https://www.youtube.com/watch?v=cgLyQ-G8_oE）。另外，由即日起至9月30日，客戶開立優越理財及附加「Family+戶口」，以及使用Global Money+海外轉賬服務均可享獎賞優惠，詳情請瀏覽hangseng.com/pse/offer

SOURCE 恒生銀行

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