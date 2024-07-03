恒生家庭理財規劃調查：香港家庭平均1人替3位家人管理財政

1) Global Money+海外轉賬

為配合愈來愈多客戶需要使用海外轉賬服務，為家庭成員繳付海外留學、投資或退休等費用，恒生推出Global Money+海外轉賬服務，方便客戶經恒生Mobile App，以當地貨幣轉賬至澳洲、英國、美國等超過50個國家或地區，手續費全免，最快即日到戶。

2) 優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡 便利本地及海外提款簽賬

優越理財客戶現可於優越理財戶口及其相連的「Family+戶口」開立多貨幣Mastercard®扣賬卡/附屬扣賬卡，無論身處本地或海外均可免手續費使用指定12 種貨幣簽賬消費，或於全球自動櫃員機提取現金，以直接從相連的優越理財及附加「Family+戶口」扣除，客戶並可設定扣賬卡的每月消費限額。

換言之，客戶可獨立地為各家庭成員開立多貨幣Mastercard®附屬扣賬卡，以應付子女留學、家人海外生活、出國旅遊甚或在本地消費的日常所需。優越理財客戶可透過恒生Mobile App查閱獨立月結單及管理各家庭成員的實際消費情況。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示：「Mastercard很高興與恒生銀行攜手推出恒生優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡，為持卡人帶來無縫的消費體驗。優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡帶來靈活貨幣轉換的彈性，同時亦採用了Mastercard Touch Card™設計，讓失明和視障人士更容易辨別卡類，延續恒生與 Mastercard一直致力創新和提倡社會共融的理念。」

為宣傳優越理財及附加「Family+戶口」的升級功能，恒生再次邀請得影后級藝人吳君如一家拍攝了新一輯廣告短片。吳君如今次將繼續以家中Chief Family Officer （CFO）的身份，靈活地應用恒生優越理財及附加「Family+戶口」，更聯同家人陳可辛導演、女兒陳是知及好友谷德昭一同分享就優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡及Global Money+海外轉賬的應用。廣告短片今天（7月3日）已於各大傳媒及恒生官方 YouTube 頻道播出（https://www.youtube.com/watch?v=cgLyQ-G8_oE）。另外，由即日起至9月30日，客戶開立優越理財及附加「Family+戶口」，以及使用Global Money+海外轉賬服務均可享獎賞優惠，詳情請瀏覽hangseng.com/pse/offer。

SOURCE 恒生銀行