恒生家庭理財規劃調查：香港家庭平均1人替3位家人管理財政

03 7月, 2024, 21:49 CST
8成家庭的海外理財需求愈益增加
升級優越理財Family+戶口 便利安排子女留學、海外旅遊及本地理財
香港2024年7月3日 /美通社/ -- 近年來，港人的海外理財需要與日俱增。恒生銀行（「恒生」）早前分階段進行有關家庭理財規劃的調查，共訪問了近400位30歲以上持有100萬港元或以上流動資產的人士，以了解此客戶群的日常家庭理財需要。綜觀調查結果，作為家中經濟支柱的受訪者，平均1人需要替3位家庭成員規劃及管理財政，包括配偶/伴侶（55%）、父母/姻親（55%）和子女（48%）。調查亦顯示，有超過80%受訪者本身或其家人均有海外支出需要，包括子女外地升學開支、家人外地生活費、短期外地工作/居住、海外投資等。
恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示：「香港人在銀行服務及理財上有更廣泛的需要。他們不但要安排個人的理財規劃，同時亦要顧及家庭成員的財政需要。去年恒生推出全港首創的優越理財附加『Family+戶口』，方便客戶處理整個家庭的資產配置及日常理財，廣受客戶歡迎。隨著更多港人家庭需要管理海內外的各種支出和消費，我們今年特意提升優越理財及附加『Family+戶口』的功能，客戶除了可一站式在恒生Mobile App內開立優越理財及附加『Family+戶口』外，在海外轉賬或提款簽賬各方面均已全面升級，讓客戶無論身在何方皆不受地域限制，有如置身本地一樣享用恒生便捷的銀行及理財服務。」
1) Global Money+海外轉賬
為配合愈來愈多客戶需要使用海外轉賬服務，為家庭成員繳付海外留學、投資或退休等費用，恒生推出Global Money+海外轉賬服務，方便客戶經恒生Mobile App，以當地貨幣轉賬至澳洲、英國、美國等超過50個國家或地區，手續費全免，最快即日到戶。
2) 優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡 便利本地及海外提款簽賬
優越理財客戶現可於優越理財戶口及其相連的「Family+戶口」開立多貨幣Mastercard®扣賬卡/附屬扣賬卡，無論身處本地或海外均可免手續費使用指定12 種貨幣簽賬消費，或於全球自動櫃員機提取現金，以直接從相連的優越理財及附加「Family+戶口」扣除，客戶並可設定扣賬卡的每月消費限額。
換言之，客戶可獨立地為各家庭成員開立多貨幣Mastercard®附屬扣賬卡，以應付子女留學、家人海外生活、出國旅遊甚或在本地消費的日常所需。優越理財客戶可透過恒生Mobile App查閱獨立月結單及管理各家庭成員的實際消費情況。
Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示：「Mastercard很高興與恒生銀行攜手推出恒生優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡，為持卡人帶來無縫的消費體驗。優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡帶來靈活貨幣轉換的彈性，同時亦採用了Mastercard Touch Card™設計，讓失明和視障人士更容易辨別卡類，延續恒生與 Mastercard一直致力創新和提倡社會共融的理念。」
為宣傳優越理財及附加「Family+戶口」的升級功能，恒生再次邀請得影后級藝人吳君如一家拍攝了新一輯廣告短片。吳君如今次將繼續以家中Chief Family Officer （CFO）的身份，靈活地應用恒生優越理財及附加「Family+戶口」，更聯同家人陳可辛導演、女兒陳是知及好友谷德昭一同分享就優越理財多貨幣Mastercard®扣賬卡及Global Money+海外轉賬的應用。廣告短片今天（7月3日）已於各大傳媒及恒生官方 YouTube 頻道播出（https://www.youtube.com/watch?v=cgLyQ-G8_oE）。另外，由即日起至9月30日，客戶開立優越理財及附加「Family+戶口」，以及使用Global Money+海外轉賬服務均可享獎賞優惠，詳情請瀏覽hangseng.com/pse/offer。
SOURCE 恒生銀行
分享這篇文章