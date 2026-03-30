13 Degrees 紅酒倉與蘇格蘭威士忌拍賣平台Whisky Hammer達成戰略合作 加速業務增長

13 Degrees 紅酒倉董事總經理陸政邦表示：「我們非常高興能與 Whisky Hammer 合作，協助其拓展亞洲市場。他們在全球威士忌拍賣市場備受推崇，與我們致力提供世界級儲存及客戶服務的承諾高度契合。這次合作將為區內收藏家帶來更大便利，有效增強他們對投資威士忌的信心。」

此次合作亦讓 13 Degrees 擴展其服務範疇，為威士忌愛好者提供寄售、估值及客戶諮詢等一系列服務，同時鼓勵更多亞洲客戶參與Whisky Hammer的網上拍賣。

Whisky Hammer 成立於 2015 年，總部位於蘇格蘭斯佩賽（Speyside）威士忌產區附近的阿伯丁郡，是全球頂尖的線上威士忌拍賣平台之一。公司每月舉辦全球拍賣，涵蓋稀有及收藏酒類，服務遍及全球數千名客戶。

香港業務中心是Whisky Hammer 在一年內的第二個國際擴展據點，此前其已於荷蘭設立歐洲營運基地。此舉反映亞洲市場需求持續增長，亦突顯香港作為威士忌收藏及投資重要市場的長久地位。

Whisky Hammer 聯合創辦人兼行政總裁 Daniel Milne 表示：「繼去年拓展至歐洲後，在香港設立業務中心順理成章成為公司發展的下一步。與 13 Degrees 紅酒倉合作，讓我們得以為亞洲客戶提供便捷的在地服務，同時持續提升全球服務水準。」

他補充道：「這次拓展正值我們計劃推出全新的 iOS 和 Android 應用程式。我們將利用科技連接日益增長的全球營運樞紐網絡，進一步簡化並提升客戶體驗。」

關於 13 Degrees 紅酒倉

13 Degrees 紅酒倉是一家總部位於香港的恆溫酒類儲存服務商，提供包括專業儲存、物流及客戶支援在內的一站式服務。13 Degrees 紅酒倉以其先進設施而聞名，並致力為區內收藏家提供安全、可靠及高品質服務。

關於 Whisky Hammer

Whisky Hammer 成立於 2015 年，總部位於蘇格蘭阿伯丁郡（Aberdeenshire）是全球頂尖的線上威士忌拍賣平台之一。公司每月舉辦全球拍賣，涵蓋稀有及收藏酒類，並透過其不斷擴展的業務網絡服務全球各地的客戶。

SOURCE 13 Degrees Wine Cellar