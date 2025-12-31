新北「閃耀新北1314跨河煙火」迎接2026！台日韓國際卡司齊聚

新北市2026年1月1日 /美通社/ -- 新北市政府於12月31日以年度指標性活動「閃耀新北1314跨河煙火」，迎接2026年到來。活動以淡水、八里雙主場、雙舞台形式橫跨淡水河兩岸，結合大型戶外演唱會與跨河煙火展演，吸引當日約9萬人齊聚河岸，在音樂與煙火交織下迎接新的一年，成為台灣跨年夜最具地景特色的城市盛會之一。

今年活動主打台灣、日本、韓國跨國卡司陣容，展現新北市持續深化國際文化交流的城市能量。淡水「星光舞台」由韓國流行音樂代表性人物、韓國人氣天后 HWASA 壓軸登場，其極具張力的演出點燃全場氣氛，也讓新北跨年夜登上國際樂壇關注焦點；八里「星月舞台」則由日本創作歌手樋口愛壓軸演出，她以動畫《進擊的巨人》主題曲〈惡魔之子〉風靡全球，其細膩而充滿力量的歌聲，為跨年夜增添深刻情感層次。