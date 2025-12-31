新北「閃耀新北1314跨河煙火」迎接2026！台日韓國際卡司齊聚

新聞提供者新北市政府
01 1月, 2026, 01:52 CST
新北市2026年1月1日 /美通社/ -- 新北市政府於12月31日以年度指標性活動「閃耀新北1314跨河煙火」，迎接2026年到來。活動以淡水、八里雙主場、雙舞台形式橫跨淡水河兩岸，結合大型戶外演唱會與跨河煙火展演，吸引當日約9萬人齊聚河岸，在音樂與煙火交織下迎接新的一年，成為台灣跨年夜最具地景特色的城市盛會之一。
今年活動主打台灣、日本、韓國跨國卡司陣容，展現新北市持續深化國際文化交流的城市能量。淡水「星光舞台」由韓國流行音樂代表性人物、韓國人氣天后 HWASA 壓軸登場，其極具張力的演出點燃全場氣氛，也讓新北跨年夜登上國際樂壇關注焦點；八里「星月舞台」則由日本創作歌手樋口愛壓軸演出，她以動畫《進擊的巨人》主題曲〈惡魔之子〉風靡全球，其細膩而充滿力量的歌聲，為跨年夜增添深刻情感層次。
晚間演出期間，淡水與八里兩地舞台透過即時連線，也呼應即將於2026年通車的淡江大橋所代表的城市新連結。隨著倒數時刻到來，兩地民眾共同迎接新年，讓跨河共演成為跨年夜最具象徵性的畫面之一。
31日晚間20時26分，跨河煙火正式施放。今年特別邀請享譽國際的法國煙火藝術團隊Groupe F操刀設計，打造全長 13分14秒 的大型跨河煙火展演。煙火總發數超過 35,000 發，運用超過60種色彩與多層次結構，結合河岸地景與燈光設計，讓淡水河夜空化為流動的藝術舞台，展現自然、人文與城市發展交織的視覺敘事。
新北市長侯友宜表示，「閃耀新北1314跨河煙火」不僅是一場跨年活動，更是一項結合文化、城市景觀與未來願景的年度城市展演。隨著淡江大橋於2026年正式通車，未來將大幅提升淡水、八里的交通便利性，並帶動觀光與產業發展。透過跨河煙火與國際演唱會的持續舉辦，新北市也逐步形塑城市品牌，使其成為台灣跨年活動中獨具辨識度的重要特色。
SOURCE 新北市政府
分享這篇文章