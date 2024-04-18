第135屆廣交會重磅展示硬核機械，為工程建設注入新動能

第135屆廣交會為技術創新產品打造展示舞台

在消費者重品質、重體驗、重創新的多樣化需求驅動之下，各領域優質企業紛紛踏上了以技術創新為引擎的轉型之路。第135屆廣交會也聚焦這一熱點趨勢，匯聚一眾專注技術研發的優質企業，以一系列集結新技術的新能源、新材料、照明等諸多領域的前沿產品，響應全球對創新解決方案的關注。...