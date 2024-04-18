第135屆廣交會重磅展示硬核機械，為工程建設注入新動能

19 4月, 2024, 00:07 CST
廣州2024年4月19日 /美通社/ -- 第135屆廣交會一期線下展現場氛圍持續升溫，全球客商與會熱情只增不減。眾多客商雲集機械工程展區，探索約200家企業展出的硬核機械設備，感受中國工程機械"軟"技術的加速發展，與"硬"制造的迭代革新，見證中國機械為國際工程建設事業的飛躍與發展提供強大助力。
在工程機械的諸多企業之中，杭叉集團股份有限公司憑借其針對倉儲物流應用所開發的全新一代技術創新產品——X系列鋰電池搬運/堆垛車，在展會現場脫穎而出。該產品采用先進的永磁無刷驅動技術，性能先進、操作舒適、安全可靠、使用維護成本低，是超市、車間、家庭等倉庫裝卸、搬運貨物的理想幫手。點擊https://goo.su/YRu6x9，獲悉更多資訊。
中國聯合裝備集團國際工程有限公司作為中國機械領域的龍頭企業，以精益求精的精神進行產品的研發與生產，致力於為客戶提供涵蓋電線電纜機械、建材機械、日化機械等領域的綜合解決方案。此次聯合裝備在廣交會上展出了YLGD2004易拉罐灌裝封口一體機，是一款全自動、一體化設備，采用流量計電子閥灌裝技術、無人化操作和模塊化設計，為用戶簡化生產流程。獲取企業資訊，請點擊https://goo.su/HYNQir。
福建群峰機械有限公司憑借不斷創新的技術儲備以及CNC加工中心、全自動熱處理生產線等先進的生產設備，不斷打造強而有力的硬核機械產品，成為中國機械制造業硬核生產力與創新力的代表。此次群峰在廣交會中展出的仿石成型機，是其對意大利技術進一步優化提升後，所研發生產的硬核產品。該成型機擁有生產效率高、結構穩定、全自動運作、生產磚型、圖案靈活多樣等特點，可滿足使用者的多樣化需求，為其帶來可靠生產體驗。了解更多產品，請點擊https://goo.su/0Xo54。
第135屆廣交會齊聚眾多優質企業與前沿產品，靜待全球買家探索發現。了解本屆廣交會最新資訊，敬請注冊 https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16。
SOURCE 廣交會
分享這篇文章