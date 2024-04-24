第135屆廣交會展示革命性家居創新

24 4月, 2024, 14:13 CST
廣州2024年4月24日 /美通社/ -- 4月23日，為期5天的第135屆廣交會二期線下展，在萬眾期待中火爆開幕，聚焦家庭用品、禮品及裝飾品、建材及傢俱三大板塊，開啟新一輪貿易盛事。其中，傢俱展區優質企業憑借集成新設計、新科技的頂尖產品，為全球買家描繪了品質家居新畫卷。
歐派家居集團股份有限公司是中國整體櫥櫃行業的龍頭企業，旗下擁有包括Miform、歐鉑麗、歐鉑尼等在內的諸多品牌。此次，歐派在廣交會中展出的定制家居方案，憑借符合流行趨勢的設計與配色、滿足消費者使用需求與品質追求的功能結構，獲得了全球買家的高度關注。其中，櫥櫃ZONE是歐派精準洞察Z世代審美偏好、個性化需求所創新研發的代表力作。該櫥櫃採用餐島台一體設計，配備輕互動平台。聚焦年輕群體的生活習慣，該櫥櫃還配備了大儲物收納空間，能夠巧妙嵌入蒸烤箱、冰箱，併合理規劃了小電器的放置區。點擊https://goo.su/Bgu7O，瞭解更多產品。
深圳市中深愛的寢具科技有限公司以研發創新為驅動，每年可設計、生產3000類新款床墊，如環保零膠水床墊，AI智能床墊，天然羊毛床墊等。此次該公司在廣交會上展出了AI智能床墊系列產品，依托AI技術可瞬間判斷、適應用戶身體特徵，並通過震波和音波的結合，為使用者提供更輕鬆、優質的睡眠體驗。獲悉企業資訊，請點擊https://goo.su/oqyn。
浙江安吉永豐家具有限公司是一家專注座椅創新設計研發、生產、銷售的現代化企業，憑借頂尖技術打造了多款中高檔辦公椅、沙發等系列產品。此次永豐展出的高端辦公椅，採用雙靠背人體工學設計與4檔高度可調節靠背設計，可為身高140cm-190cm的用戶提供舒適軟彈的使用體驗。其配備的2檔位自負重追背托盤，可讓使用者輕鬆轉換辦公、休憩坐姿，確保舒適感。瞭解更多產品，請點擊https://goo.su/JkB37MU。
第135屆廣交會聚集傢俱領域眾多創新企業，致力於為全球消費者打造品質家居新體驗。瞭解本屆廣交會最新資訊，敬請註冊https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16。
SOURCE 廣交會
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