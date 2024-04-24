第135屆廣交會展示革命性家居創新

廣州2024年4月24日 /美通社/ -- 4月23日，為期5天的第135屆廣交會二期線下展，在萬眾期待中火爆開幕，聚焦家庭用品、禮品及裝飾品、建材及傢俱三大板塊，開啟新一輪貿易盛事。其中，傢俱展區優質企業憑借集成新設計、新科技的頂尖產品，為全球買家描繪了品質家居新畫卷。

歐派家居集團股份有限公司是中國整體櫥櫃行業的龍頭企業，旗下擁有包括Miform、歐鉑麗、歐鉑尼等在內的諸多品牌。此次，歐派在廣交會中展出的定制家居方案，憑借符合流行趨勢的設計與配色、滿足消費者使用需求與品質追求的功能結構，獲得了全球買家的高度關注。其中，櫥櫃ZONE是歐派精準洞察Z世代審美偏好、個性化需求所創新研發的代表力作。該櫥櫃採用餐島台一體設計，配備輕互動平台。聚焦年輕群體的生活習慣，該櫥櫃還配備了大儲物收納空間，能夠巧妙嵌入蒸烤箱、冰箱，併合理規劃了小電器的放置區。點擊https://goo.su/Bgu7O，瞭解更多產品。