第135屆廣交會為全球客商打造便利化支付體驗

26 4月, 2024, 19:25 CST
廣州2024年4月26日 /美通社/ -- 第135屆廣交會聯合多個金融機構協同發力，升級支付系統，這是為全球客商打造一體化支付體驗的一項重大舉措。目前，廣交會已落實移動支付、銀行卡、數字人民幣等多種支付途徑的優化升級，為國際客商提供了兼容性更強的支付環境和更加完備的支付服務保障。
為更好地服務全球客商，本屆廣交會現場設立了多個「自助外幣一體兌換機」，配備眾多支持境外銀行卡支付功能的POS機。參會客商可以輕松申領「數字人民幣錢包（卡）」，短短幾步操作便可實現支付無憂。
此外，廣州白雲國際機場、第135屆廣交會展館現場均開設了多個可提供雙語服務的「境外來賓支付服務台」。全球客商可在其指引下，快速進行雲閃付、支付寶、微信的下載及注冊，完成包括Visa、Discover Global Network等在內的境外銀行卡綁定，實現掃碼支付。
線下展期間，參展客商對於廣交會的支付便利化升級有了全新體驗。「老廣交」約旦客商穆斯塔選擇在自助外幣一體兌換機上兌換現鈔。他表示：「將身份證放入機器識別，隨後放入歐元，很快就出鈔了，真的很便捷。」
美國International Products 90公司的總經理牛茂恩更表示：「廣交會的便利化支付帶來了更好的參展體驗。通過廣交會，我看到了中國的飛速發展，更看到了無限商機」。
以本屆廣交會為契機，無論是展館現場，還是場館周邊商圈、景點，又或是廣州范圍內覆蓋衣食住行娛的各類商鋪，廣州在推動國際游客支付便利化方面取得了重大工作進展。截至本屆廣交會開幕前夕，廣州重點區域境外銀行卡受理覆蓋率達到90%；全市支持境外銀行卡取現的ATM機覆蓋率達98%；超45.7萬戶的廣州商戶可受理境外電子錢包直接支付、境外銀行卡綁定境內電子錢包支付等便捷付款方式。
了解本屆廣交會最新資訊，敬請注冊https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16。
SOURCE 廣交會
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