第135屆廣交會為全球客商打造便利化支付體驗

此外，廣州白雲國際機場、第135屆廣交會展館現場均開設了多個可提供雙語服務的「境外來賓支付服務台」。全球客商可在其指引下，快速進行雲閃付、支付寶、微信的下載及注冊，完成包括Visa、Discover Global Network等在內的境外銀行卡綁定，實現掃碼支付。

線下展期間，參展客商對於廣交會的支付便利化升級有了全新體驗。「老廣交」約旦客商穆斯塔選擇在自助外幣一體兌換機上兌換現鈔。他表示：「將身份證放入機器識別，隨後放入歐元，很快就出鈔了，真的很便捷。」

美國International Products 90公司的總經理牛茂恩更表示：「廣交會的便利化支付帶來了更好的參展體驗。通過廣交會，我看到了中國的飛速發展，更看到了無限商機」。

以本屆廣交會為契機，無論是展館現場，還是場館周邊商圈、景點，又或是廣州范圍內覆蓋衣食住行娛的各類商鋪，廣州在推動國際游客支付便利化方面取得了重大工作進展。截至本屆廣交會開幕前夕，廣州重點區域境外銀行卡受理覆蓋率達到90%；全市支持境外銀行卡取現的ATM機覆蓋率達98%；超45.7萬戶的廣州商戶可受理境外電子錢包直接支付、境外銀行卡綁定境內電子錢包支付等便捷付款方式。

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SOURCE 廣交會