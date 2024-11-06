第136屆廣交會境外採購商數量創歷史新高，推動國際貿易高質量發展

歐美國家採購商數量明顯回升，到會5.4萬人，增長8.2%，其中，歐盟採購商2.2萬人，增長22.5%；美國採購商8919人，增長5.2%。共有146家工商機構組團參會，增長18.5%。頭部跨國採購企業首次突破300家，達308家。出口意向成交額較上屆略增。

境外採購商採購目標明確，與中國企業合作意願強烈。出口成交額有所提升，意向訂單達249.5億美元，比上屆增長1%。「 一帶一路」共建國家成交占比過半，歐美傳統市場成交實現增長。

第136屆廣交會集中展示了新質生產力發展成果，創新產品層出不窮。科技含量、品牌價值不斷提升。現場展出新品115萬件、綠色產品104萬件、自主知識產權產品111萬件。境外採購商尤其青睞數碼、智能、綠色產品。

同時，來自49個國家和地區的730家企業參加了第136屆廣交會進口展，其中65.5%來自「一帶一路」共建國家，33%來自RCEP成員國。來自土耳其、韓國、埃及等世界各國的展團紛紛表示在廣交會上收穫頗豐，將繼續參加下一屆廣交會。

第137屆廣交會將於明年4月15日至5月5日在廣州分三期舉辦，期待明年春天再次相聚。

SOURCE 廣交會