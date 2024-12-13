第136屆廣交會：科技創新驅動新質生產力，助力中國外貿持續升級

新聞提供者

廣交會

13 12月, 2024, 21:28 CST

廣州2024年12月13日 /美通社/ -- 第136屆廣交會在廣州圓滿落幕，出口意向成交額高達249.5億美元，成果斐然。本屆廣交會以「服務高質量發展、推進高水平開放」為主題，展示了眾多創新成果，創下多項新紀錄，包括新產品數量增多、境外采購商參會人數增加等，彰顯了中國貿易與經濟的蓬勃活力。

這些成果的背後，離不開第136屆廣交會對新質生產力發展成果的聚焦，眾多數字化、智能化、綠色化產品成為展會亮點。本屆廣交會共展出約39萬件數字化、智能化展品，同比增長3倍；綠色低碳展品數量較上屆增長1.3倍。隨著越來越多的中國企業憑借新產品、新技術斬獲更多訂單，廣交會上的產品結構變化，正是中國出口產品科技含量、品牌價值不斷提升的縮影「這表明新時代中國實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家取得了顯著成效，也表明中國企業、中國產品、中國品牌已經邁上了高質量發展的新台階」廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家表示。

(PRNewsfoto/Canton Fair)
(PRNewsfoto/Canton Fair)

海外采購商對此表示了高度認可，巴西中國商會(Chinese Chamber of Commerce of Brazil)總經理亞瑟•吉馬雷斯表示：「廣交會展示了中國先進制造業的最新成果，是尋找可靠合作伙伴的最佳場所。」本屆廣交會，各個主要市場的境外采購商都在增長，不僅來自共建『一帶一路』國家等新興市場的采購商在大基數上保持增長，而且來自歐盟的采購商更是達到了兩位數的高增長。本屆廣交會還吸引了大批新采購商參會，占比超過一半，他們的參與為參展企業帶來了新的市場、新的商機，也增強了廣交會的活力，體現了全球工商界對中國產品的信賴、對中國企業的認可、對中國經濟的信心。

在中國外貿升級的強勁勢頭下，廣交會在促進國際貿易、推動共贏發展方面的國際平台作用將更加凸顯。

第137屆廣交會將於2025年4月15日至5月5日在廣州舉辦。欲了解更多信息，請訪問：https://www.cantonfair.org.cn/en-US

SOURCE 廣交會

來自同一來源

第136屆廣交會境外採購商數量創歷史新高，推動國際貿易高質量發展

第136屆廣交會境外採購商數量創歷史新高，推動國際貿易高質量發展

第136屆廣交會圓滿閉幕，到會境外採購商數量再創歷史新高。本屆廣交會極大地促進了國際貿易高質量發展，進一步擴大了中國對全球市場的開放。 截至11月3日，共有來自214個國家和地區的25.3萬名境外採購商參加本屆廣交會，較上屆增長2.8%，首次突破25萬大關。其中，來自「...
服務高質量發展 推進高水平開放 全力以赴辦好第136屆廣交會

服務高質量發展 推進高水平開放 全力以赴辦好第136屆廣交會

第136屆廣交會於10月15日在廣州正式拉開帷幕。本屆廣交會從10月15日至11月4日分三期舉行，主要創新舉措包括以下方面。 廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家表示，廣交會，這個被譽為「中國第一展」的國際經貿盛會如約而至，再次為中外企業牽起一條「友誼的紐帶」，架起一座「貿易的橋梁」。 ...
此來源更多新聞稿

探索

家用產品

家用產品

零售業

零售業

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

相關題材的新聞稿