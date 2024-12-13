第136屆廣交會：科技創新驅動新質生產力，助力中國外貿持續升級

廣州2024年12月13日 /美通社/ -- 第136屆廣交會在廣州圓滿落幕，出口意向成交額高達249.5億美元，成果斐然。本屆廣交會以「服務高質量發展、推進高水平開放」為主題，展示了眾多創新成果，創下多項新紀錄，包括新產品數量增多、境外采購商參會人數增加等，彰顯了中國貿易與經濟的蓬勃活力。

這些成果的背後，離不開第136屆廣交會對新質生產力發展成果的聚焦，眾多數字化、智能化、綠色化產品成為展會亮點。本屆廣交會共展出約39萬件數字化、智能化展品，同比增長3倍；綠色低碳展品數量較上屆增長1.3倍。隨著越來越多的中國企業憑借新產品、新技術斬獲更多訂單，廣交會上的產品結構變化，正是中國出口產品科技含量、品牌價值不斷提升的縮影「這表明新時代中國實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家取得了顯著成效，也表明中國企業、中國產品、中國品牌已經邁上了高質量發展的新台階」廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家表示。