第136屆廣交會：科技創新驅動新質生產力，助力中國外貿持續升級
新聞提供者廣交會
13 12月, 2024, 21:28 CST
廣州2024年12月13日 /美通社/ -- 第136屆廣交會在廣州圓滿落幕，出口意向成交額高達249.5億美元，成果斐然。本屆廣交會以「服務高質量發展、推進高水平開放」為主題，展示了眾多創新成果，創下多項新紀錄，包括新產品數量增多、境外采購商參會人數增加等，彰顯了中國貿易與經濟的蓬勃活力。
這些成果的背後，離不開第136屆廣交會對新質生產力發展成果的聚焦，眾多數字化、智能化、綠色化產品成為展會亮點。本屆廣交會共展出約39萬件數字化、智能化展品，同比增長3倍；綠色低碳展品數量較上屆增長1.3倍。隨著越來越多的中國企業憑借新產品、新技術斬獲更多訂單，廣交會上的產品結構變化，正是中國出口產品科技含量、品牌價值不斷提升的縮影「這表明新時代中國實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家取得了顯著成效，也表明中國企業、中國產品、中國品牌已經邁上了高質量發展的新台階」廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家表示。
海外采購商對此表示了高度認可，巴西中國商會(Chinese Chamber of Commerce of Brazil)總經理亞瑟•吉馬雷斯表示：「廣交會展示了中國先進制造業的最新成果，是尋找可靠合作伙伴的最佳場所。」本屆廣交會，各個主要市場的境外采購商都在增長，不僅來自共建『一帶一路』國家等新興市場的采購商在大基數上保持增長，而且來自歐盟的采購商更是達到了兩位數的高增長。本屆廣交會還吸引了大批新采購商參會，占比超過一半，他們的參與為參展企業帶來了新的市場、新的商機，也增強了廣交會的活力，體現了全球工商界對中國產品的信賴、對中國企業的認可、對中國經濟的信心。
在中國外貿升級的強勁勢頭下，廣交會在促進國際貿易、推動共贏發展方面的國際平台作用將更加凸顯。
第137屆廣交會將於2025年4月15日至5月5日在廣州舉辦。欲了解更多信息，請訪問：https://www.cantonfair.org.cn/en-US
SOURCE 廣交會
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