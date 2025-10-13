第138屆廣交會將於10月15日在廣州開幕

作為中國對外開放的窗口、縮影、標誌，廣交會持續助力外貿高質量發展，為培育外貿新動能注入強勁動力。本屆廣交會在助力外貿「向新」「向智」「向綠」發展方面有新亮點、新體現。

據展前調研，預計現場將展示新產品（近一年研發）超100萬件、擁有自主知識產權產品近110萬件、廣交會首展產品近80萬件。

在推動智能化發展方面，本屆廣交會共設置175個產品專區，其中智慧類專區18個，現場展示智能產品35萬多件。值得一提的是，本屆首設智慧醫療專區，展示醫療機器人、智能監測診斷、智能手術輔助器械等創新成果。同時，本屆廣交會還將圍繞人工智能、貿易數字化等專題舉辦論壇和研討會，分享新技術、新工具的使用場景和應用經驗，助力企業轉型升級。

本屆廣交會將進一步強化綠色發展理念，繼續做強新能源展區中的氫能新題材，持續優化儲能產品專區。各類企業將在現場展示綠色低碳產品108.3萬件。

與此同時，第138屆廣交會還運用科技賦能，提升全程服務體驗，打造更智能，更綠色，更高效的國際貿易平台。率先採用藍牙+北斗+5G技術，在10個展廳試點展位級導航。優化廣交會APP提升一站式採購效率，功能拓展至24項，新增短視頻篩選、產品圖冊下載等功能，根據採購商偏好智能推薦供應商和產品。

註冊參加第138屆廣交會，請點擊以下鏈接：https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

SOURCE 廣交會