中國電信連續14年獲評《機構投資者》「最受尊崇企業」

本年度的評選結果是基於4,943位買方機構專業人士和951位賣方分析師的投票。在1,699家參與投票的企業中，中國電信脫穎而出被評選為「最受尊崇企業」。此外，中國電信在電信行業中多個排名均位列前三甲，除「最受尊崇企業」分類中名列首位以外，公司於最佳投資者關係、最佳公司董事會分類中亦排名第一。此外，公司在整體最佳環境、社會及企業管治（ESG）分類中位列第二名，在最佳投資者關係團隊分類中位列第三名。

公司再次於《機構投資者》「2024年度亞洲最佳企業管理團隊排名（日本除外）」評選中榮獲眾多殊榮，彰顯出資本市場對中國電信管理團隊的領導力、投資者關係，以及ESG策略與實踐等方面的高度認可。未來，中國電信將持續提升企業透明度，加強與市場及投資人的溝通，為股東及其他持份者創造長遠的價值。

SOURCE 中國電信股份有限公司