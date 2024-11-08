中國電信連續14年獲評《機構投資者》「最受尊崇企業」

新聞提供者中國電信股份有限公司
08 11月, 2024, 18:58 CST
香港2024年11月8日 /美通社/ -- 中國電信股份有限公司（「中國電信」或「公司」；香港交易所股份代號：00728；上海證券交易所證券代碼：601728）在國際著名財經雜誌《機構投資者》（Institutional Investor）「2024年度亞洲最佳管理團隊排名（日本除外）」中，再次獲評為「最受尊崇企業」，這已是公司連續第14年獲此殊榮。
《機構投資者》一直致力於表彰各行業的傑出人士和公司，其發佈的排名是投資者和賣方分析師對機構工作的質量和可靠性的直接認可。此次評選覆蓋日本以外的整個亞太地區，評選結果完全由身份獲認定的金融界專業人士投票產生。
本年度的評選結果是基於4,943位買方機構專業人士和951位賣方分析師的投票。在1,699家參與投票的企業中，中國電信脫穎而出被評選為「最受尊崇企業」。此外，中國電信在電信行業中多個排名均位列前三甲，除「最受尊崇企業」分類中名列首位以外，公司於最佳投資者關係、最佳公司董事會分類中亦排名第一。此外，公司在整體最佳環境、社會及企業管治（ESG）分類中位列第二名，在最佳投資者關係團隊分類中位列第三名。
公司再次於《機構投資者》「2024年度亞洲最佳企業管理團隊排名（日本除外）」評選中榮獲眾多殊榮，彰顯出資本市場對中國電信管理團隊的領導力、投資者關係，以及ESG策略與實踐等方面的高度認可。未來，中國電信將持續提升企業透明度，加強與市場及投資人的溝通，為股東及其他持份者創造長遠的價值。
SOURCE 中國電信股份有限公司
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