費列羅集團發布第15期《可持續發展報告》 持續實現可持續發展目標

盧森堡2024年5月28日 /美通社/ -- 費列羅集團（Ferrero Group）今日發布了第15期《可持續發展報告》，分享公司在可持續發展上取得的最新進展。

Ferrero Group一直致力為整個價值鏈帶來正面影響。該報告涵蓋公司在四大可持續發展關鍵重心領域的進展，包括保護環境、可持續採購原料、倡導負責任消費及賦能予人的承諾。

Ferrero Group的執行主席Giovanni Ferrero表示：「 Ferrero Group在保護自然環境中扮演著重要角色，致力為下一代守護地球環境。我們透過行動實踐相關目標，將可持續發展理念融入企業策略之中，並以四個可持續發展關鍵重心領域為框架，制訂公司每一項戰略決策。」

「隨著 Ferrero不斷發展並推出多樣化的產品組合，我們會更重視長期合作關係，尤其那些在我們經營地區和原材料採購地區推動社區發展的合作夥伴。我們相信與夥伴的合作關係十分重要，有助推動公司以至整個行業在社會和環境方面的發展，從而創造社會價值。」

剛發佈的2022/23財政年度的《可持續發展報告》強調Ferrero將繼續按其負責任採購模式，專注提高其核心原材料供應鏈的透明度。 有賴 Ferrero與農戶、供應商、機構、大學和研究中心在促進實踐可持續農業方面的合作， Ferrero已實現90%的可追溯性，比2021/22財政年度的79%顯著提高。

Ferrero 不時與各地合作夥伴共同努力，幫助應對複雜的供應鏈挑戰，例如在原材料採購地的森林砍伐問題。 Ferrero Group 利用衛星地圖使可可豆的可追溯性在2022/23財年增長到93%。除了廣泛應用高端技術外， Ferrero更是世界可可基金會（WCF）和國際可可倡議組織（ICI）的資深成員之一。

與不同夥伴的合作亦加快了 Ferrero在解決童工和強迫勞動的根源問題方面的進程。 Ferrero 繼續與救助兒童會（Save the Children）合作，在科特迪瓦（可可豆的主要採購國之一）上薩桑德拉區的65個社區開展工作，惠及超過18,000人。 Ferrero還分別與蚯蚓基金會（Earthworm Foundation）和國際勞工組織（ILO）在棕櫚油和榛子供應鏈上開展合作，推動負責任的勞工實踐。

可持續發展報告中的其他亮點包括：

- Ferrero 的產品包裝已實現 90.7%可重複使用、可回收或可分解，高於2021/22財年的88.5%。

- 自2017/18基準年以來， Ferrero 通過減廢措施, 已成功將工廠的用水強度降低了20%（與2021/2022財年相比降低了9.6%）。

- 自2005年啟動以來，「健達快樂運動」項目已吸引了超過6000萬名兒童參與（僅2022/23財年已有340萬名兒童參與）。

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關於費列羅集團

1946年，費列羅的故事始於意大利皮埃蒙特地區阿爾巴小鎮的一間甜點店。費列羅現已成為世界最大的甜味預先包裝食品公司之一，業務遍佈170多個國家和地區。費列羅集團產品深受世界各地消費者喜愛，品牌包括Nutella®, 健達（Kinder®）, 嘀嗒糖（Tic Tac®）, 和金莎朱古力（Ferrero Rocher®）等。

集團全球約有47,000多位員工，以熱誠幫助人們歡慶生活中的美好時刻。作為家族企業，費列羅集團目前由第三代家族成員傳承，深深植根於集團對品質、卓越和傳統的追求，以及對地球和社區的承諾和貢獻。

如欲瞭解更多信息，請瀏覽：www.ferrero.com

SOURCE Ferrero Group