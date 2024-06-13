【帖文量突破15萬篇！】最新旅遊及本地吃喝玩樂攻略 盡在U Lifestyle《社群》！

高效互動粉絲圈 生活同好就在您左右！

為方便用戶可實時獲取不同主題的最新攻略，以及與喜愛的U Creator交流好玩好食熱點，用戶可隨時按「追蹤」以便接收最新資訊。U Creator獲得粉絲支持將更有動力分享「無伏」攻略！

透明化升級機制 「升呢」話咁易！

平台備有徽章丶 升級機制及排行榜 。U Creator完成各項社群任務後，即可賺取「社群Point」升級，換領免費禮品之餘更可優先參與各項U Creator活動及尊享福利。內容高質丶表現突出的U Creator更可晉身排行榜，獲得平台額外嘉許，帶來曝光率甚至廣告合作機會及收入。

強大平台扶持 高質帖文發放至全球每個角落

為鼓勵用戶發佈高質素的内容、相片和影片，U Lifestyle將定時挑選用戶於《社群》撰寫的精彩帖文，並推薦至 U Lifestyle App 、 U Lifestyle網站 及旗下各大社交平台，包括港生活丶U Travel丶U Food丶U Beauty丶U Blog丶ezone等，帖文越高質，曝光率越高！

於帖文加入地址更可製作「個人地圖」＞ 即睇「個人地圖」功能詳情 ＜

每週定時放送 免費試玩試食及送禮活動

U Creators可優先參與主題活動及享有滿滿福利！平台每星期均會推出至少兩至三個 送禮及試用活動 ，各U Creator只需按活動要求簡單製作帖文，完成後即有機會免費攞走獎品。《社群》曾經送出的禮品包羅萬有，包括電器丶電子產品丶現金券丶蛋糕券丶主題樂園門票丶美妝及旅遊用品等，定時定候源源不絕回饋各U Creator！

除了禮遇獎賞，平台更推出 《創作有價企劃》 ，鼓勵創作者藉優質內容變現，輕鬆以帖文瀏覽量賺取真實收入。發佈帖文即可賺錢，越多人睇嘅帖文，就賺得越多錢！

我們同時歡迎商戶為U Lifestyle提供商品贊助，U Lifestyle 將提供一站式服務包括：

於U Lifestyle平台安排活動招募及宣傳品牌，宣傳平台覆蓋各社交媒體丶網站及應用程式

邀請合適而高質的U Creators參與試玩、試用、試食

構思不同主題及切入角度以觸及目標客戶群

透過內容行銷，U Creators與品牌互惠互利，為品牌爭取更多曝光機會，同時有助品牌於目標客戶群建立可信賴的正面形象。

立即到App Store/ Play Store 下載U Lifestyle App ，免費登記成為會員及U Creator，盡享所有免費福利！

如有任何查詢或合作，請聯絡：U Lifestyle（ [email protected] ）或Hazel Tang （[email protected]）。

SOURCE ULifestyle-UBlog