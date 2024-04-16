傳統成就未來：吉博力慶祝成立150週年

150年傳承與展望 -- 150年的質量、創新與合作

150年來，安裝人員、批發商、建築業主和終端客戶一直信賴吉博力的創新實力。Christian Buhl說道：「讓美好的事物變得更加美好，是我們自成立以來一貫堅守的信條。在此過程中，我們始終以客戶為中心。」

1964年投放市場的吉博力隱蔽式水箱（簡稱UP）就是這種創新實力的一個實例。如今，吉博力暗裝水箱和藍色的吉博力Duofix安裝框架已奠定衛浴行業的基調。

穩定的吉博力DNA

在過去的150年中，吉博力的價值觀和目標基本保持不變：腳踏實地的態度、質量意識和追求卓越的精神，至今仍是吉博力企業文化的特色。昔日謙遜的家族企業如今已成為歐洲衛浴產品市場的領導者。如今，活躍於全球的吉博力集團擁有1萬多名員工和26個生產基地，其中四個在海外。

節日氣氛

吉博力與員工、客戶以及合作夥伴共同慶祝公司週年紀念。全年都會組織各種活動和慶典。吉博力將通過一本介紹公司歷史的週年紀唸書籍和一個週年紀念網站來回顧過去的150年。

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關於吉博力

全球運營的吉博力集團，是歐洲衛浴產品領域的領導者。吉博力在大多數歐洲國家擁有穩固的本地業務，在衛浴技術和浴室陶瓷方面提供獨一無二的附加值。該集團的生產網絡中共有26個生產基地，其中有4個位於海外。吉博力集團的總部設在瑞士拉珀斯維爾-喬納。吉博力在約50個國家擁有大概11,000名員工，2023年淨銷售額達31億瑞士法郎。吉博力的股票在瑞士證券交易所(SIX Swiss Exchange)上市，從2012年起被納入SMI（瑞士市場指數）。

SOURCE Geberit South East Asia