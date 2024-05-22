快手科技宣布于市场实施160億港元股份購回計劃

香港2024年5月22日 /美通社/ -- 領先的內容社區及社交平台快手科技（「快手」或「公司」；港幣櫃台股份代號：01024 / 人民幣櫃台股份代號：81024），今日宣布董事會已采纳於市场实施一项新的股份購回計劃（「新股份購回計劃」），於現有股份購回計劃（「現有股份購回計劃」）在2024年6月13日（即本公司2024年股東週年大會（「2024年股東週年大會」）舉行日期））屆滿時生效。根據新股份購回計劃，本公司可於未來36個月內購回價值不超過160億港元的本公司B類普通股（「B類股份」），直至2027年將舉行的股東週年大會結束為止。

快手致力於向本公司股東（「股東」）回報價值。截至本新闻稿日期，本公司已根據現有股份購回計劃（包括通過自動股份購回子計劃）以合共30.9億港元購回共61.7百萬股B類股份。現有股份購回計劃及其自動股份購回子計劃的採納已分別於本公司日期為2023年5月22日及2023年12月18日的公告中披露。

本公司認為，於現況下進行股份購回計劃可展示本公司對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為本公司帶來裨益及為股東創造價值。董事會認為，本公司現有財務資源足以支持股份購回並維持穩健的財務狀況。

本公司已於2024年股東週年大會提呈一項普通決議案，且擬建議於2025年及2026年將舉行的股東週年大會上分別提呈一項普通決議案，以向董事會授出一般及無條件授權，以購回B類股份（各自稱為「股份購回授權」）。本公司將透過行使相關股份購回授權項下的權力及在符合本公司組織章程大綱及細則、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）、公司收購、合併及股份回購守則、開曼群島公司法以及本公司應遵守的所有適用法律法規的情況下進行新股份購回計劃項下的購回。本公司其後將根據上市規則註銷購回的B類股份。

股東及潛在投資者務請注意，本公司於市場上進行股份購回將受市況規限，並將由董事會及/或其授權人士全權酌情決定。概不能保證任何購回之時間、數量或價格，亦不保證本公司會否購回任何股份。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

關於快手

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前瞻性聲明

除過往事實的陳述外，本新聞稿載有若干前瞻性陳述。前瞻性陳述一般可透過所使用前瞻性詞彙識別，例如「或會」、「可能」、「可」、「可以」、「將」、「將會」、「預期」、「認為」、「繼續」、「估計」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「尋求」或「時間表」。該等前瞻性陳述受風險、不確定因素及假設的影響，可能包括業務展望、財務表現預測、業務計劃預測、發展策略及對我們行業預期趨勢的預測。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提作出，當中許多涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及大量風險及不明朗因素。鑒於上述風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於依賴該等陳述。除法律要求的情形外，我們並無責任公開發佈可能反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或可能反映意料之外事件的該等前瞻性陳述的任何修訂。

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