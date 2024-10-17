【社群狂歡大激賞】大派160張主題樂園或室內遊樂場門票！

獎賞一：香港迪士尼樂園1日標準門票

活動日期：2024年10月17日至11月6日

周年慶盛事當然少不了去樂園狂歡！活動重點獎品將送出共60張香港迪士尼樂園1日標準門票，讓大家可以與親朋好友趁假日去遊玩打卡，暢玩各個遊樂設施，感受歡樂氣氛。

獎賞二：Super Sports Park室內運動遊樂場全日通行門票

活動日期：2024年10月10日至10月30日

是次活動將會大派共100張全港最大室內運動遊樂場Super Sports Park門票。場地佔地約 50,000平方呎，提供超過20項體能挑戰與兒童遊樂設施，非常適合一家大小去玩！

獎賞三：Hellolulu最新系列袋款

活動日期：2024年10月24日至11月13日

豐富獎品更有Hellolulu人氣背包及袋款，背包設計輕盈又時尚，方便大家隨時出發去打卡！

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《社群》全新「吹水」主題引起網民關注

U Lifestyle《社群》 近日推出全新 「吹水」主題 引起網民關注！「吹水」主題緊貼城中熱話，多位用戶踴躍分享多元化熱門內容，包括於Gen Z之間爆紅的「模擬超市手機遊戲」、「回憶經典童年線上遊戲」、「Netflix熱播《黑白大廚》」等，多個熱門話題引發網民熱烈討論！用戶亦可於全新主題中分享各種生活趣事，隨時隨地自由「吹水」！

探索《社群》全新「吹水」主題

《社群》推出全新影像範本功能 分享帖文更方便

為方便經常打卡拍攝的創作者們能更快捷與大眾分享帖文，《社群》特地推出全新影像範本功能，內設多個相片及影片範本，用戶可以選擇自己喜歡的範本套入個人影像，然後再自訂影像色調、文字樣式、增加生動貼圖、快速剪輯影片等，讓創作者可以發揮創意快速出靚相或影片，帖文加倍吸like，瀏覽量節節上升！

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