聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（COP16）宣佈將舉行部長級對話，討論全球土地退化問題

預定於12月2日和3日舉行的利雅得COP16高層部分將進行部長級對話，討論乾旱韌性、融資以及土地退化和乾旱對強迫遷徙、安全與繁榮的影響。這將提供一個關鍵平台，促進高層討論與合作，旨在推動多邊行動的落實。

「利雅得COP16是國際社會應對土地退化、乾旱和沙漠化的關鍵時刻。從糧食與水資源不安全到氣候變遷、衝突、不穩定以及強迫遷徙，我們如何對待土地，對全球人民的生活和生計有著深遠的影響。」沙特阿拉伯環境、水資源與農業部副部長、聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）主席國顧問Osama Faqeeha博士表示。

「作為主辦方，我們將主持首個聯合國防治沙漠化公約締約方大會（UNCCD COP）的綠區（Green Zone），動員科學界、企業、金融機構、非政府組織及公眾，共同推動持久變革。同時，我們亦將邀請來自世界各地的政策制定者參與一系列高層次討論，促進決定性的多邊行動。這一雙軌並行的策略對於加速土地恢復和乾旱韌性倡議至關重要，這是我們星球及其人民急需的。」

除了談判軌道外，利雅得COP16期間還將舉行行動議程，設有專門的主題日以深入討論並產生具體成果。整個綠區和藍區將舉行七個主題日，包括土地日（12月4日）、農業食品系統日（12月5日）、治理日（12月6日）、人民日（12月7日）、科學、技術與創新日（12月9日）、韌性日（12月10日）以及融資日（12月11日）。

根據聯合國防治沙漠化公約，土地退化影響了地球近40%的面積，並對超過32億人的生活產生影響。數據強烈顯示，緊急行動迫在眉睫，因為土地退化、沙漠化和乾旱等問題只會惡化。根據聯合國防治沙漠化公約的研究，每年有1億公頃的土地遭受退化，自2000年以來，乾旱的頻率和強度已增加近三分之一。與此同時，土地恢復和乾旱韌性倡議仍面臨嚴重的資金不足問題，利雅得COP16將優先推動動員公私部門的資金，以加速矯正行動的落實。

利雅得COP16簡介：

聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）將於2024年12月2日至13日舉行，地點位於沙特阿拉伯利雅得大道世界（Riyadh Boulevard World）附近。本次大會以「我們的土地，我們的未來」（Our Land. Our Future）為主題，將慶祝聯合國防治沙漠化公約30週年，並旨在促進多邊行動，應對乾旱韌性、土地所有權以及沙塵暴等關鍵議題。

媒體人士可透過聯合國防治沙漠化公約（UNCCD）網上註冊系統（ORS）申請認證。

欲了解更多有關聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）的資訊，或註冊參加綠區（Green Zone）活動，請瀏覽UNCCDCOP16.org。

SOURCE UNCCD COP16