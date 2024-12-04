沙特阿拉伯在聯合國防治沙漠化公約第16次締約方會議（UNCCD COP16）上啟動開創性的抗旱韌性倡議，旨在加速全球行動
新聞提供者UNCCD COP16
05 12月, 2024, 05:59 CST
利雅德全球抗旱韌性夥伴關係將把全球抗旱應對從反應性轉變為主動性
沙特阿拉伯利雅德2024年12月5日 /美通社/ -- 作為沙特阿拉伯持續應對全球旱災影響的一部分，沙特王國及其合作夥伴在聯合國防治沙漠化公約第16次締約方會議（UNCCD COP16）開幕當日，啟動了利雅德全球抗旱韌性夥伴關係（Riyadh Global Drought Resilience Partnership）。
該倡議將與聯合國防治沙漠化公約（UNCCD）、各國、國際組織及其他利益相關方合作，致力於在全球範圍內推動抗旱應對方式的變革。透過發揮主要全球機構的集體影響力，該倡議將把旱災管理從反應性危機應對轉變為積極預防，通過加強預警系統、融資、脆弱性評估和旱災風險緩解等措施。
「利雅德全球抗旱韌性夥伴關係（Riyadh Global Drought Resilience Partnership）將作為全球的促進者，成為抗旱韌性的『一站式服務平台』，推動從旱災發生後的反應性救援轉向積極的預防準備。我們還致力於擴大全球資源，以拯救全球的生命與生計，」沙特阿拉伯環境、水資源與農業部副部長、聯合國防治沙漠化公約第16次締約方會議主席國顧問Osama Faqeeha博士表示。
「我們呼籲各國、企業、組織、科學家、非政府組織、金融機構和社區加入這一關鍵夥伴關係，成為全球運動的一部分，共同構建抗旱韌性的未來。這既是環境上的責任，也是經濟上的迫切需求；與反應性應對相比，採取積極的抗旱韌性措施要更加具成本效益。我們攜手合作，能夠減緩並扭轉旱災所帶來的毀滅性影響。作為國際社會，我們擁有採取果斷行動的工具，利雅德全球抗旱韌性夥伴關係將幫助確保我們能夠付諸實行。Osama Faqeeha博士補充道。
該夥伴關係將由一個常設辦公室營運，並在貢獻成員的監督下運行，旨在將脆弱國家和社區與現有資源對接，同時與正在進行的倡議協同合作，以最大化影響力。
利雅德夥伴關係還將優先開放新的資金機制，促進抗旱韌性，並增加對信貸、股權融資、保險產品和贈款的獲取。為確保持續的營運支持和長期影響，沙特阿拉伯將承擔夥伴關係辦公室的費用，至少持續10年。
聯合國防治沙漠化公約（UNCCD）執行秘書Ibrahim Thiaw表示：「儘管沒有任何國家能免於旱災，但85%的受災人群生活在低收入和中等收入國家。在全球化的世界中，減輕旱災最嚴重影響是我們共同的責任，也是我們共同的利益，應該讓每個人、每個地方都能擺脫旱災的最嚴重影響。我相信利雅德全球抗旱韌性夥伴關係（Riyadh Global Drought Resilience Partnership）將在動員資金和政治意願方面發揮重要作用，為更加韌性的未來奠定基礎。」
根據聯合國防治沙漠化公約（UNCCD）資料，旱災影響了地球幾乎每個角落，2022年有18.4億人受到影響，且在2020至2023年間，超過55個國家/地區宣布旱災緊急狀況。與此同時，旱災的影響似乎只會愈加惡化。根據聯合國防治沙漠化公約（UNCCD）的調查，2016至2019年間，非洲38%的報告土地面積受到旱災影響，拉丁美洲和加勒比地區也經歷了類似的災難，該期間37.9%的報告土地面積遭受旱災。旱災是導致糧食和水資源不安全的主要原因，迫使數百萬人流離失所，並對受災國家造成毀滅性的經濟損失。
利雅德COP16會議簡介
聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）將於2024年12月2日至13日在沙特阿拉伯利雅德市大道（Boulevard Riyadh City）舉行。本次大會以「我們的土地，我們的未來」（Our Land. Our Future）為主題，將慶祝聯合國防治沙漠化公約30週年，並旨在促進多邊行動，應對土地修復、抗旱韌性、土地所有權以及沙塵暴等關鍵議題。
SOURCE UNCCD COP16
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