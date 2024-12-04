沙特阿拉伯在聯合國防治沙漠化公約第16次締約方會議（UNCCD COP16）上啟動開創性的抗旱韌性倡議，旨在加速全球行動

「利雅德全球抗旱韌性夥伴關係（Riyadh Global Drought Resilience Partnership）將作為全球的促進者，成為抗旱韌性的『一站式服務平台』，推動從旱災發生後的反應性救援轉向積極的預防準備。我們還致力於擴大全球資源，以拯救全球的生命與生計，」沙特阿拉伯環境、水資源與農業部副部長、聯合國防治沙漠化公約第16次締約方會議主席國顧問Osama Faqeeha博士表示。

「我們呼籲各國、企業、組織、科學家、非政府組織、金融機構和社區加入這一關鍵夥伴關係，成為全球運動的一部分，共同構建抗旱韌性的未來。這既是環境上的責任，也是經濟上的迫切需求；與反應性應對相比，採取積極的抗旱韌性措施要更加具成本效益。我們攜手合作，能夠減緩並扭轉旱災所帶來的毀滅性影響。作為國際社會，我們擁有採取果斷行動的工具，利雅德全球抗旱韌性夥伴關係將幫助確保我們能夠付諸實行。Osama Faqeeha博士補充道。

該夥伴關係將由一個常設辦公室營運，並在貢獻成員的監督下運行，旨在將脆弱國家和社區與現有資源對接，同時與正在進行的倡議協同合作，以最大化影響力。

利雅德夥伴關係還將優先開放新的資金機制，促進抗旱韌性，並增加對信貸、股權融資、保險產品和贈款的獲取。為確保持續的營運支持和長期影響，沙特阿拉伯將承擔夥伴關係辦公室的費用，至少持續10年。

聯合國防治沙漠化公約（UNCCD）執行秘書Ibrahim Thiaw表示：「儘管沒有任何國家能免於旱災，但85%的受災人群生活在低收入和中等收入國家。在全球化的世界中，減輕旱災最嚴重影響是我們共同的責任，也是我們共同的利益，應該讓每個人、每個地方都能擺脫旱災的最嚴重影響。我相信利雅德全球抗旱韌性夥伴關係（Riyadh Global Drought Resilience Partnership）將在動員資金和政治意願方面發揮重要作用，為更加韌性的未來奠定基礎。」

根據聯合國防治沙漠化公約（UNCCD）資料，旱災影響了地球幾乎每個角落，2022年有18.4億人受到影響，且在2020至2023年間，超過55個國家/地區宣布旱災緊急狀況。與此同時，旱災的影響似乎只會愈加惡化。根據聯合國防治沙漠化公約（UNCCD）的調查，2016至2019年間，非洲38%的報告土地面積受到旱災影響，拉丁美洲和加勒比地區也經歷了類似的災難，該期間37.9%的報告土地面積遭受旱災。旱災是導致糧食和水資源不安全的主要原因，迫使數百萬人流離失所，並對受災國家造成毀滅性的經濟損失。

利雅德COP16會議簡介

聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）將於2024年12月2日至13日在沙特阿拉伯利雅德市大道（Boulevard Riyadh City）舉行。本次大會以「我們的土地，我們的未來」（Our Land. Our Future）為主題，將慶祝聯合國防治沙漠化公約30週年，並旨在促進多邊行動，應對土地修復、抗旱韌性、土地所有權以及沙塵暴等關鍵議題。

SOURCE UNCCD COP16